Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2020 року, передбачає день, в який варто звертати увагу на малопомітні та тривіальні моменти. Зосередженість до деталей може допомогти знайти загублене. Читайте гороскоп на 29 березня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Постарайтеся використовувати яскраву енергію доби для повсякденних справ. День може видатися напрочуд продуктивним. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Овнів

Вистачить бути годівничкою для інших. Ваша доброта приваблює паразитів. Не бійтеся відгороджуватися від людей, які наживаються та самостверджуються, роблячи вам неприємно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Тельців

Доба нагадає Тельцям, яким закортить гострих відчуттів, що небезпечні ігри зазвичай обертаються проти гравця. А щастя початківця триває недовго. Будьте обачними.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Близнюків

Тим, хто почав нудитися від життя, варто подумати про зміну звичок. Це допоможе стати більш натхненним та задоволеним.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Раків

Людина, з якою ви зазвичай добре ладите, почне вас дратувати. Вам варто взяти під контроль напруження і за необхідності відпочити один від одного.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Левів

Незабаром вам доведеться прийняти рішення, ефект від якого суттєво вплине на ваше подальше життя. Будьте мудрими та перевіряйте почуте, перед тим, як братися за дії.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Дів

Немає сенсу надто довго плакати над втраченим. Ви не можете повернути час назад, а постійні скарги тільки погіршуватимуть ситуацію. Візьміть життя у свої руки і не бійтеся відповідальності за власні дії. Пам’ятайте, що ми вчимося на помилках.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Терезів

Сьогодні Терезів не особливо тягнутиме до людей. Ви не будете відчувати надто сильної потреби у спілкуванні. Це може бути ознакою тимчасового спаду енергії або потреби перезавантаження.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Скорпіонів

Скорпіони сьогодні стрілятимуть далеко від істини. Імовірне сильне бажання бути нечесним та нелояльним до коханої людини. Є шанси, що промахи доведеться визнати та виправити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Стрільців

Стрільці сьогодні можуть потрапити у пастку дитячості. Є шанси зробити помилки, які допоможуть засвоїти важливий урок.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Козерогів

Сьогодні, минулі старання Козерогів почнуть приносити свої плоди. Ті, кому поталанить отримають у цей день нагороду. Не переживайте занадто сильно та не обтяжуйте себе думками. Дайте долі робити її справи.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям знадобляться мир і почуття безпеки. Вас може вразити почута історія, яка до того ж сколихне вас до суттєвої зміни. Не обіцяйте собі виконати багато роботи, спів ставте ситуацію з вашими силами.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Риб

Вкладіть час у планування довгострокових заробітків. Стримайте необхідність бути першим у всіх видах діяльності сьогодні. Роль лідера вам підходить, але сьогодні ваша активність може наткнутися на опір.