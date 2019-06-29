Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2019 року, передбачає день, у який без ускладнень вдаватимуться організаторські справи та завдання на саморозвиток. Читайте гороскоп на 29 червня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Субота буде особливо сприятливою для засвоєння нової інформації – може вдатися за день вивчити більше, аніж за весь тиждень. А от на тих, хто надумав полінуватися перед телевізором, можуть чекати депресивні стани, тому краще хоча б вийти на прогулянку чи взяти в руки книжку. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Овнів

Родинні розмови протікатимуть без зайвих проблем. Можете сміливо влаштовувати маленьку затишну сімейну прогулянку чи вечерю, чи просто подзвонити рідним і друзям – вони потребують вашої підтримки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Тельців

Цю суботу можна офіційно назвати днем оптимізму для Тельців. Черпати його ви зможете з найрізноманітніших джерел – з монологів з собою, своїх мрій, з розмов з друзями та колегами, улюблених занять. Ваше натхнення створить чудову заспокійливу ауру та буде передаватися оточуючим, особливо тим, хто має добрі наміри.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Близнюків

День буде сприятливим для будь-якої діяльності, тільки от при прийнятті важливих рішень варто твердо хапатися за реальність та не витати у хмарах, а зважувати всі за і проти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Раків

Вам сьогодні буде притаманна неабияка говірливість. Можете скористатися цим – імовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Не забувайте хоч трохи стежити за язиком, щоб не сказати зайвого. Наприклад, такого, що зачепить когось за живе, чи того що видасть ваш секрет.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Левів

За можливості приділіть трохи часу рідним. Така дрібничка, як спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть укріпити ваші стосунки, особливо якщо ви не забудете сказати близькими кілька теплих слів.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Дів

Добре вдаватиметься творча робота та не клопіткі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури, самоосвітою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Терезів

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні навряд чи кортітиме витрачати час на порожні балачки. Імовірно, ви волітимете просто посидіти в тиші та ні про що не думати, аніж втягуватися у бесіди.

Постарайтеся зрозуміло пояснити навколишнім ситуацію, інакше є шанси, що вони сприймуть вас за зарозумілого персонажа. Втім, це передовсім їхні проблеми, а не ваші.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Стрільців

Бажано відправитися у невелику подорож. Ідеальним варіантом буде виїзд на природу чи дачу. Головне зараз – знайти трохи часу, щоб розвіятися та набратися сил, інакше ризикуєте втомитись.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Козерогів

На Козерогів неочікувано може навалитися вир емоцій – не бійтеся втрачати голову, все ж таки вже вихідні! Вдома завбачливо виконайте всю роботу у першій половині дня, щоб після обіду мати час на гуляння.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Водоліїв

Для Водоліїв настав сприятливий час для змін в абсолютно всіх сферах діяльності, як у романтичних стосунках, так і в ділових. Вдалими будуть і переїзди, поїздки, зміни виду діяльності.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 червня 2019 для Риб

Вам сьогодні буде характерна підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Легко вдаватиметься пошук гідних союзників у комерційних та особистих справах.