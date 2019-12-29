Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2019 року, передбачає вдумливий день. Сьогодні не варто бути надто строгим до своїх вчинків. Читайте гороскоп на 29 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Доба буде сприятливою для зустрічей, романтичних побачень та творчих занять. Сьогодні можна сподіватися на важливі моменти, які для декого принесуть зміни в життя. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Овнів

Ви сьогодні будете не надто радикальні та консервативні у своєму ставленні та поглядах. Будьте відкриті до нових та захоплюючих можливостей. Не дозволяйте думкам, що базуються на страху, обмежувати ваші дії.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Тельців

День буде стабільним і спокійним, а також сприятливим для прийняття важливих фінансових рішень. Ви можете отримати цінну пораду від поважного професіонала.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Близнюків

Вдалий день, щоб відкинути те, що заважає вам розвиватися. Звільніться від ситуацій, які вас турбують і сміливо відкривайтеся новим можливостям.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Раків

Настав день, у який ви задумаєтеся про свої досягнення. Вам потрібно набратися мужності та спокійно планувати наступні кроки. Запасайтеся терпінням, але не витрачайте часу дарма. Подивіться на прогрес із ширшої точки зору.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Левів

В цей день, можливо, доведеться попрощатися з кимось або чимось. Ви можете відчути смуток через те, що щось доведеться відпускати. Ймовірно, вам доведеться приймати важкі рішення і припиняти нездорові стосунки. Не спалюйте мости.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Дів

Чекайте гарних новин. Сьогодні ваші сподівання та бажання збудуться, особливо у сферах фінансів та роботи. Вам сподобається визнання, і ви не пропустите нагороду отримати похвалу за ваші досягнення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Терезів

Сьогодні ви будете випромінювати радість та оптимізм. Весілля, інформація про вагітність чи народження дитини в родині чи серед друзів є дуже ймовірними. Будьте готові до дивовижних та несподіваних новин.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Скорпіонів

Сьогодні доля покаже вам, що ви набагато сильніші, ніж думаєте. Зверніть увагу на дивовижні можливості, які відкриються перед вами у майбутньому.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Стрільців

Сьогодні вам доведеться проявити свою суворість, жорсткість та вміння наводити незаперечні аргументи. Стануть у нагоді і впевненість та відчуття справедливості.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Козерогів

Доба обіцяє вам сьогодні приємний, теплий та сонячний настрій. Позитивний підхід та ставлення до життя допоможуть прожити день безпроблемно і весело.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Водоліїв

Сьогодні для вас може викритися якась затяжна проблема – імовірно ви отримаєте звістку чи зворотній зв'язок на який давно чекали. Нова інформація стане вам в нагоді.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 грудня 2019 для Риб

Ви будете змушені проявляти ваші сильні сторони характеру. Додайте до своїх дій ще зосередженості та рішучості – і ви впораєтеся з викликами.