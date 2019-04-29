Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2019 року, передбачає день вдалий для складанння планів. У цей день варто знайти час на рідних. Читайте гороскоп на 29 квітня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сприятливим 29 квітня буде для зустрічей з друзями та вирішення справ, які потребують добрячої затрати сил. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Овнів

День для вас нічого поганого не передвіщає, а в авантюри ви й так навряд чи планували кидатись. Проте 29 квітня ви не терпітимете нічиєї влади та будете ладні діяти тільки на власний розсуд.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Тельців

Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Близнюків

Самотнім Близнюкам у цей день нових любовних історій краще не починати, ваша надмірна впертість може показати вас у не найкращому світлі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Раків

У представників цього знаку у 29 квітня все буде спокійно – навіть, якщо довкола вас усі бігатимуть чи метушитимуться, ви зберігатимете неабияку внутрішню рівновагу та гармонію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Левів

Варто відмовитися від вчинків з подвійним змістом – будьте чесними, в іншому випадку маєте високі шанси поплатитися за навіть невелику брехню. Щодо рідних проявляйте повагу і таке ваше ставлення віддасться сторицею.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Дів

У любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть, проте для ризикованих чи необдуманих амурних авантюр цей день підходить не найкраще. Сімейним Дівам та тим, у кого є пара, такий настрій припаде до душі. А от самотнім варто вдатися до обережності, проте переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Терезів

Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів спокою, пустіть у хід красномовність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Скорпіонів

На роботі та вдома справи йтимуть помірно добре, але обачність зайвою не буде. Можливий успіх у вирішенні давніх клопотів.

Зараз високий ризик травм і аварій. Бережіться та уникайте небезпечних ситуацій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Стрільців

В цей день пострайтеся бути чесним з собою та проаналізуйте свої дії та думки. Корисною буде прогулянка на свіжому повітрі та спілкування з природою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Козерогів

Тим, кому доведеться працювати, на роботі бажано не спішити. Вам це буде під силу, якщо не братимете на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Водоліїв

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння у цей день на вашій стороні, проте в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 квітня 2019 для Риб

Сонце рухається вам на користь, що додасть вам особливої сили у починаннях. Проте кидайтесь в справи лише з головою – час не надто добрий для накопичення матеріального.