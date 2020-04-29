Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2020 року, принесе чимало метушні, пов'язаної з близькими людьми, втім клопоти будуть радісними. Читайте гороскоп на 29 квітня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Перша половина дня буде більш розміреною та спокійною. Друга половина дня обіцяє імпульсивні пориви та жагу до змін. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Овнів

Для Овнів сьогодні будуть актуальними питання пов'язані з нерухомістю та переїздом. У багатьох вони вирішаться швидко, легко і з мінімальними витратами.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Тельців

Тельці увесь день будуть зайняті переважно домашніми клопотами та створенням затишку. На роботі не бійтеся відповідальності та відкрито заявляти про свої бажання та наміри.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Близнюків

День для Близнюків буде багатий на емоції та яскраві враження. Події запам'ятаються надовго і поповнять вашу скарбничку приємних спогадів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Раків

Зверніть увагу на стан свого здоров'я та фізичну форму. Профілактичний візит до лікаря буде дуже доречним.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Левів

Щоб досягнути максимальної продуктивності, вам доведеться внести деякі корективи у свої плани. Сьогодні ваші друзі та знайомі звертатимуться до вас за порадами. Спробуйте їм допомогти.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Дів

Астрологи радять сміливо ділитися знаннями і власним досвідом. Це принесе дивіденди в майбутньому та підвищить рівень експертності в очах колег.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Терезів

Ваш успіх повністю залежатиме від уміння знайти спільну мову з рідними людьми. Сьогодні чудовий час, щоб зануритися в себе та детально розібратися в тому чого ви насправді хочете.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Скорпіонів

Не поринайте у вихор любовних пригод. Зовсім скоро у вас з'являться нові проєкти, які обіцятимуть чималий прибуток, тож важливо не прогавити момент.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Стрільців

Не обмежуйте свою уяву та побільше мрійте. Якщо ви берете участь у якомусь конкурсі, зорі пророкують вам неабиякий виграш. Головне – вірити в чудеса.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Козерогів

Сьогодні ваш робочий день пройде в прискореному темпі, сповільнитися вийде майже опівночі. Як наслідок – ви виконаєте усі заплановані справи і з чистим серцем зможете заснути.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Водоліїв

Сьогодні можливі дрібні непорозуміння з партнерами. Деяким представникам знаку захочеться усамітнитися на деякий час та розібратися в собі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 квітня 2020 для Риб

Сьогодні вам захочеться звернутися до психологічних практик. Медитації міцно увійдуть у ваше життя. Тож з їхньою допомогою ви зможете впоратися зі стресовими ситуаціями.