Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для залагодження болісних питань. Вдача супроводжуватиме тих, хто не задовольняється досягненим і прагне розвиватися. Читайте гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

На тих, хто зуміє сконцентруватися на важливому, чекає успіх у починаннях. Імовірно, що вдасться налагодити важливі контакти та продумати сміливі ідеї. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Овна

Овнам сьогодні слід обмежити спілкування через високу вірогідність конфліктів. Варто виключити зі свого лексикону все, що так чи інакше несе в собі негативне навантаження. Це стосується лайливих слів, негативних думок у сторону інших людей та висловлення агресії.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Тельця

У фінансовому плані проблем виникати не повинно – операції з грішми проходитимуть без ускладнень, проте про уважність забувати не варто.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Близнюків

Ви добре обмірковуєте ситуацію і любите знати аргументи, перш ніж передумати з приводу чого-небудь. Опинившись у новій ситуації, ви дуже обережні до тих пір, поки не дізнаєтеся, що відбувається, а потім вже дієте впевнено. Та сьогодні доля може зробити вам випробування і змусити діяти не так як зазвичай. Не переживайте, є високі шанси, що ви впораєтеся із ним!

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Рака

Ракам сьогодні може вдатися зробити більше, аніж було заплановано. Такий хід подій неабияк додасть вам позитивної енергії.

Ваша фінансова сторона життя буде стабільною та спокійною. Сьогодні вам може вдатися зробити справжній трудовий подвиг.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Лева

У Левів сьогодні буде багато сил. Сміливо беріться до діла – справи вам вдаватимуться як ніколи успішно. Старанна робота допоможе зміцнити ваш статус та покращити перспективи на збільшення прибутків.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Діви

Вам сьогодні буде притаманна неабияка говірливість. Можете скористатися цим у роботі – імовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Терезів

Не забувайте хоч трохи стежити за язиком, щоб не сказати зайвого. Наприклад, такого, що зачепить когось за живе, чи того що видасть ваш секрет.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Скорпіона

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильне рішення, то намовлятиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте розсудливо та більше покладайтеся на раціо та логіку, аніж на внутрішнє чуття.

І пам’ятайте – вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, чи у роботі, чи в особистому житті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Стрільця

Тим, кому сьогодні доведеться працювати, може бути не легко зосередитися. Це й не дивно, особливо, якщо ви вже перепрацьовуєте не перший день. Спробуйте відволіктись трішки на що-небудь прекрасне – це допоможе зосередитися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Козерога

У працьовитих Стрільців сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам знадобиться задіяти усю вашу спритність, щоб впоратися з запланованим та отримати бажаний результат.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Водолія

Тим Водоліям, хто має пару, важливо не допускати втручання родичів у ваше особисте життя. Вони, стараючись допомогти, можуть лише загострити ситуацію. За виникнення суттєвих конфліктів радше віддайте перевагу фахівцю-психотерапевту, аніж порадам родини.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 29 листопада 2018 для Риб

Cьогодні ви можете відчувати підвищений апетит – дозвольте собі поласувати чим не будь смачним, але за умови зо воно буде ще й корисним. В цей день протипоказана важка їжа, м'ясо.