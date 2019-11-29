Гороскоп на сьогодні, 29 листопада 2019 року, передбачає добу, в яку доведеться поборотися за свій спокій. Активність довкола буде дуже високою. Читайте гороскоп на 29 листопада 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Тим, хто щиро не любить великих скупчень людей, сьогодні не варто планувати поїздки далі, аніж на роботу та додому. Варто сьогодні особливо вдумливо ставитися до своїх фінансів. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Овнів

Сьогодні ви знайдете важливий ключ для розуміння підсвідомого. Вам здаватиметься, що ви розумієте кожну людину, яка зустрічається вам на шляху. Якщо у ваші плани входило порадувати інших, то сьогодні ідеальний час це втілити в життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Тельців

Сьогодні вам буде легко пробачати всі недосконалості та недоліки. Люди відчуватимуть зв’язок з вами, тому ви можете помітите посилений інтерес до своєї персони. Ті, хто здавалося не може бути вашими друзями, раптом знайдуть спільний знаменник з вами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Близнюків

Сьогодні вдача допоможе творити чудеса у фінансовій сфері. Перегляньте пропозиції банків та інвестиційних фондів сьогодні. Не варто покладатися на азартні ігри.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Раків

Доба може запаморочити представників знаку. Чим менше ви будете скаржитеся на нудьгу, тим більше цікавих можливостей побачите. Працюватиме це і в романтичній сфері – шанувальники будуть в захваті від вас.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Левів

Сьогодні ви можете витратити багато часу на серфінг в інтернеті. Поталанити може тим, хто шукатиме нових стосунків. Нові знайомства мають потенціал перерости у міцні стосунки, якщо ви докладете багато зусиль.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Дів

Сьогоднішня доба може стати для вас початком і шансом для потепління у всіх професійній сфері. Бос може оцінити ваші зусилля і пообіцяти підвищення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Терезів

Доба змусить вас почувати себе чудово. У професійних питаннях можливі зміни, на які ви довго сподівалися. Відносини з керівником можуть досягти більш високого рівня розуміння.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Скорпіонів

Настрій дня може надихнути вас на розширення кола друзів. Навіть якщо ви не надто сміливі, сьогодні ви матимете вдосталь хоробрості. Є шанс, що хтось із ваших друзів захоче бути ближче до вас.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Стрільців

День обіцяє активно позначитися на еротичній та любовній сферах. Можливо, ви захочете різноманітності та нових стимулів, яких давно не вистачає у ваших стосунках. Самотні представники знаку будуть готові до експериментів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Козерогів

Доба принесе багато незапланованих зустрічей. Крім того, якщо ви готові – вам вдасться вибрати одні модель інвестування та вкласти свої кошти. Проблеми з роботою не турбуватимуть.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Водоліїв

Вкладіть час у планування довгострокових заробітків. Стримайте необхідність бути першим у всіх видах діяльності сьогодні. Роль лідера вам підходить, але сьогодні ваша активність може наткнутися на опір.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 листопада 2019 для Риб

Сьогодні зорі зроблять вас улюбленцем боса. Налагодження доброго контакту може призвести до просування по кар’єрних сходинках. З фінансами проблем не буде – ви триматимете ситуацію під контролем.