Гороскоп на сьогодні, 29 серпня 2019 року, передбачає день вдалий для пізнання. Сьогодні можна сміливо братися за складні завдання. Читайте гороскоп на 29 серпня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, розпочинати нові книги. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Овнів

Присвятіть час невиконаним справам, які накопичилися протягом останнього місяця. Якщо ви цього не зробите – ваша майбутня відпустка може опинитися під загрозою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Тельців

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Це ж стосується і тих, хто цей день проведе не роботі – візьміться за справу, яка вам до душі, а не ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Близнюків

Будьте уважні до кількості спожитого алкоголю, адже це може негативно позначитись на спілкуванні з вашими близькими. Також контролюйте свої слова та будьте щирими.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Раків

У другій половині дня, ви будете більш енергійнішими і витривалішими, ніж зазвичай. Дозвольте собі сповна насолодитися моментами закоханості та радості.

Слід знайти час для себе, оскільки буденні турботи можуть порушити внутрішню гармонію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Левів

Щоб досягти успіху, варто ризикнути! Це стосується не тільки роботи, оскільки у Левів є перспективи романтичного знайомства, які дозволять самотнім зустріти свого партнера. Вам буде нелегко стримати хвилю емоцій та почуттів та це і не потрібно роботи, особливо, якщо вас переповнює радість.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Дів

Не ігноруйте своїх коханих, ваша підтримка їм зараз дуже потрібна. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то будьте обережні з ревнощами. Це може принести нові проблеми в особисте життя. Тому краще спробуйте все ж довіряти своєму партнеру.

Не втратьте нагоду поїхати кудись з родиною – поїдка буде вдалою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Терезів

Цього дня вам посміхнеться вдача: готуйтеся до цікавих зустрічей та викликів. А ще варто попіклуватися про себе, наприкінці дня влаштуйте собі релакс-програму, яка допоможе зняти напруження та стрес після інтенсивної роботи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Скорпіонів

Ця доба забезпечить вам цілий спектр вражень. Якщо ви закоханi, то роман може різко піти вгору. Справи йтимуть добре, однак варто творчо пiдiйти до вирiшення питань. Бажано наповнити своє життя великим різноманіттям цікавих завдань.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Стрільців

Полегшено зможете видихнути і після неприємної та серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте у цей день і про розваги та амурні справи – ви цього заслужили!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Козерогів

Перед вами з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Водоліїв

У цей день варто бути обачним зі спокусами. Навіть заманлива пропозиція від хорошого знайомого може виявитися не такою вже й безжурною. Будьте обачні та щирі у сімейних питаннях.

Особливо не беріть до голови думки зі сторони щодо рідних, а оберігайте ваше сімейне тепло.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 серпня 2019 для Риб

Цей день сприятливий для вирішення будь-яких питань на роботі. У винагороду – ви зможете суттєво покращити своє фінансове положення.

Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей день максимально спокійно: прогуляйтеся парком, поміркуйте наодинці про плани на майбутнє.