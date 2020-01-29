Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2020 року, передбачає день з родзинкою. Неочікувані повороти у справах – не виключення. Читайте гороскоп на 29 січня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. В особистому житті можливе оновлення. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Овнів

Доба буде сприятливою для тренування власної сили волі та внутрішньої стійкості. Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Тельців

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо маєте достатньо сил, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. Проте зорі робити цього вам не рекомендують, адже палка суперечка, навіть з друзями, має високі шанси перерости у сварку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Близнюків

Подбайте про своє здоров’я, якщо планували почати займатися спортом чи кинути погану звичку – це добрий день для початку. Займіться своїми фінансами – якщо прикладете зусиль, може вдатися знайти варіанти додаткового заробітку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Раків

Дайте волю своєму партнеру і ви будете приємно здивовані відчуттям власної свободи. Ваша любов до тихих образ та контролю ослабне, тому внутрішній спокій знайти буде легше.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Левів

Любовні справи відійдуть на другий план, та й гуляти вам захочеться менше. Це також сприятиме покращення ваших сил та накопиченню енергії для інших сфер життя, які ви частенько відкладали на другий план.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 27 січня – 2 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Дів

У цей день вам буде характерна неабияка рішучість та ясність думок. Ймовірні можливості кар’єрного росту чи успіхів у спробах покращити своє матеріальне становище.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Терезів

Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергій у цей день важливо знайти застосування.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Скорпіонів

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Небесні покровителі посилять ваші старання, а тому затрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Стрільців

У любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть, проте для ризикованих чи необдуманих амурних авантюр цей день підходить не найкраще. Сімейним та тим, у кого є пара, такий настрій припаде до душі. А от самотнім варто вдатися до обережності, проте переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Козерогів

Ваше вміння зважувати всі за і проти при кожному рішенні сьогодні стане у нагоді. Ймовірно, ви зможете вдало застосувати його на роботі, що у подальшому позитивно вплине на покращення вашого матеріального становища. Час сприятливий для виважених дій та неквапливих рішень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Водоліїв

Будьте щедрими та щирими у першу чергу щодо своїх найрідніших людей. Вечір бажано провести у колі сім'ї або на самоті. Від деструктивних занять та важкої їжі краще відмовитися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 січня 2020 для Риб

Командна робота – ось що вам вдаватиметься сьогодні найкраще. Використайте цю можливість ефективно та віддайтеся справі сповна. Вам добре вдаватиметься уникати маніпуляторів та тих, хто хоче нечесно використати ваші сили та таланти.