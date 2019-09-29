Гороскоп на сьогодні, 29 вересня 2019 року, передбачає вдалий день для тих, хто чекає на звістку від рідних. У той же час доба буде сприятливою для важких розмов. Читайте гороскоп на 29 вересня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день можна приступати до важливих справ та братися за нові починання. Вдача супроводжуватиме тих, хто не баритиметься з рішеннями. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Овнів

Цей день Овнам бажано провести в русі, адже сьогодні довкола витатиме багато енергії, яку неодмінно варто задіяти. У справах представникам цього гордого знаку таланитиме – можете братися за здійснення заповітних задумів.

Сприятливий час і для занять спортом. Також можна зайнятися наведенням ладу у справах та стосунках.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Тельців

У цей день добре протікатимуть розмови – як серйозні, так і поверхневі. Якщо маєте, що залагодити спілкуванням – спробуйте це зробити саме сьогодні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Близнюків

У цей день варто зосередити увагу на власних цілях та почати працювати над їх реалізацією.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Раків

Не ігноруйте своїх обов'язків. Необхідно вирішувати проблеми у своєму житті і нести відповідальність за вчинки! Пам’ятайте, що дії – це форма самодопомоги, від якої ні в якому разі не можна ухилятися.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Левів

Левам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

В особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Дів

Вдалий час, щоб проводити важливі розмови. Головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Терезів

Терезам краще відкласти справи, що вимагають точності і продуманості. Є шанси припуститися помилки, проте якщо відчуваєте себе зібраними та сповненими сил – можна братися за будь-яке діло.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Скорпіонів

День буде сприятливим для тих, хто задумав пошук союзників та однодумців. Шанси зацікавити інших власними ідеями високі.

Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Стрільців

Від пліток краще відмовитися – нечесне слово може віддатися сторицею. Також категорично протипоказана і лінь.

Варто взятися за своє здоров’я – подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Козерогів

Доводьте почате до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе.

На сьогодні є застереження щодо фінансових справ. Варто бути уважними.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Водоліїв

Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи. Просто сприймайте, як є.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 вересня 2019 для Риб

Ви зможете впоратися з будь-якими труднощами, якщо матимете достатню кількість інформації. Тому, якщо відчуваєте, що не надто ретельно підготувалися до важливих переговорів – за можливості відкладіть їх та краще "озбройтеся".