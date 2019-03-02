Гороскоп на сьогодні, 2 березня 2019 року, передбачає день у який наклепи та брехнявіддадуться сторицею та боляче вдарять. Рекомендовано уникати двозначностей, лицемірства. Читайте гороскоп на 2 березня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День вдалий для спілкування, особливо неквапливого та душевного. Вдало минатимуть нові знайомства, у самотніх є шанс знайти собі пару. Особливо уважним варто бути з алкоголем, оскільки сьогодні буде легко перебрати міру. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 25 лютого–3 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 2 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Овнів

День буде вдалим для роботи чи активного відпочинку – биття байдиків відкладіть на пізніше. Овни-кар’єристи відчують приплив енергії, який потрібно буде неодмінно застосувати. Імовірно, вам доведеться попрацювати в команді. Будьте обережними, бо якщо захочете показати свою вищість над іншими, то затягнете себе у конфлікт, з якого навряд чи зможете вийти переможцем.

Зверніть увагу на здоров’я. Це поганий час, щоб переобтяжувати організм важкою їжею чи алкоголем.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Тельців

Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок і оціночних суджень уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Добрий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Близнюків

День бажано наповнити подіями та провести активно. Найкраще – з посмішкою на обличчі і тоді вдача точно вам відповість! Бажано не розпочинати великих проектів, у яких ви не маєте стовідсоткової впевненості, та не братися за громіздку нову роботу. Втім, недовготривалі починання даватимуться легко.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Раків

Раки сьогодні можуть сміливо братися за заняття спортом та завдання, які вимагають фізичної активності. Не зайвим буде прибирання вдома чи соціальна активність.

Будьте уважними до свого раціону – додайте до нього більше зелені та фруктів. Від алкоголю варто відмовитися – це може призвести до негативних наслідків та втрати коштів.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Левів

Імовірно, що доведеться шукати нові варіанти заробітку. Виключіть сумнівні справи з списку варіантів для нових доходів – лотереї, позики та авантюри до добра не приведуть, а лише погіршать становище. Велика небезпека втрапити в авантюру, яка може призвести до суттєвих фінансових проблем.

Можливі серйозні суперечки у сім’ї, проблеми з дітьми та непорозуміння з друзями.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Дів

Відкиньте в сторону зарозуміле та зверхнє ставлення до інших. Сьогодні не час для таких емоцій – вони можуть негативно вдарити по вас самих.

День видасться продуктивним, якщо ви уникатимете метушні і спокійно виконуватимете заплановане. Надмірно перепрацьовувати не варто, як і лінитися. Пасивність може призвести до втрати цікавого шансу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Терезів

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним виключенням може стати неочікуваний подарунок.

Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок. Можете впевнено опиратися на ділових та особистих партнерів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Скорпіонів

Сьогодні ваші "внутрішні демони" матимуть сильний вплив. Щоб не наробити дурниць, варто бути обачним та слідкувати за своїми словами, а головне – вчинками.

У цей день вам добре даватимуться рутинні справи. У другій половині дня можлива неочікувана приємна звістка.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Стрільців

У Стрільців сьогодні може прокинутися неабиякий апетит, проте вгамовувати свої бажання краще без шкідливої їжі. Будьте обачними та уважно дивіться, що їсте – є високі шанси отруїтися.

Не надто вдалий день, щоб відправлятися у подорож. На початку дороги можуть виникнути труднощі та затримки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Козерогів

День сприятливий для радощів, любові та зустрічей з друзями. Астрологи рекомендують відвідати розважальний захід. Підійдуть і кіно, театр, концерт, танці чи будь-що інше.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Водоліїв

Тим, у кого є пара, варто постаратися не чіплятися до обранця, а натомість постаратися зрозуміти мотиви його дій. Так ви зможете зберегти стосунки гармонійними та міцними.

Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А можливо й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 березня 2019 для Риб

Сьогодні варто уникати зарозумілості, завищеної самооцінки, зневажливого ставлення до навколишніх. Той, хто поводиться подібним чином, ризикує впасти з висоти та позбутися власних досягнень. Не варто сваритися з друзями, адже всі слова і дії цього дня вас повертатимуться.