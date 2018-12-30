Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку передбачає вдаліший та сповнений щасливими моментами день. Постарайтеся спланувати свої справи так, щоб ще залишився час на каву з колегами чи друзями. Читайте гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Доба обіцяє багато на пригоди, особливо романтичного характеру. То ж тим, хто засидівся без пари, не варто протирати штани вдома ввечері. З алкоголем бажано бути обачним, оскільки перебрати сьогодні буде дуже легко. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Овна

Будьте уважні на дорозі та не сідайте за кермо, якщо дуже перенервували. Більше часу присвятіть відпочинку та відмовтесь від надмірних фізичних навантажень. Ви не лише психологічно потребуєте відпочинку, а й фізично також.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Тельця

Слідкуйте за своїм харчуванням та кількістю алкоголю. Ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбавитися в минулому. Краще дотримуватись міри у спожитому.

На початку дня очікуйте на приємні новини, які можуть торкнутися дуже неочікуваної сфери вашого життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Близнюків

На роботі та в колі друзів уникайте конфліктів та суперечок, адже це може обернутися не найкращою ситуацією. Даруйте свою усмішку навколошнім і день мине щасливо.

Наприкінці дня, імовірно, ви зустрінете людину, з якою давно не бачились. Будьте щедрими на добрі слова, їх від вас дуже чекають.

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Рака

Ракам сьогодні можуть братися за будь-яку роботу, навчання чи завдання. День буде сприятливим абсолютно для всіх сфер діяльності – від особистої до фінансової.

Можете зайнятися складанням плану дій на наступні дні. Імовірно, що вам вдасться все вибудувати якнайкраще – так, щоб і результат був відмінний, і ви не перевтомилися.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Лева

Цей день сприятливий для вирішення будь-яких питань на роботі. У винагороду – ви зможете суттєво покращити своє фінансове положення.

Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей день максимально спокійно: прогуляйтеся парком, поміркуйте наодинці про плани на майбутнє.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Діви

У цей день варто бути обачним зі спокусами. Навіть заманлива пропозиція від хорошого знайомого може виявитися не такою вже й безжурною. Будьте обачні і щирі у сімейних питаннях.

Особливо не беріть до голови думки зі сторони щодо рідних, а оберігайте ваше сімейне тепло.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Терезів

Єдина сфера життя, яка буде вам сьогодні не до смаку, – це робота. А от стосункам можна приділити більше уваги – додайте до них трохи романтики, щоб нагадати партнеру про свої почуття.

А от самотні представники знаку можуть зустріти свою другу половинку – це може статися і на вулиці, тож будьте уважні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Скорпіона

Скорпіони сьогодні у прийнятті важливих рішень можуть довго коливатися між усіма "за" і "проти", вишукувати плюси та мінуси, і врешті, так і не прийти до остаточного рішення. Тому прийняття відповідальних рішень найкраще перенести сприятливіший для цього час.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Стрільця

Не варто вирішувати важливі справи, перенести їх варто на другу половину тижня. До того ж, в цей день вам будуть не до смаку важкі рішення.

Не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати або ж принести негатив.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Козерога

Намагайтесь уникати галасливих компаній та проведіть час наодинці з собою. Вам необхідний спокій та тиша, аби розставити пріоритети та визначитись, куди рухати в житті далі. І це стосується не лише роботи, а й особистого життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 2 січня 2019 для Водолія

У конфліктних ситуаціях вам потрібно проявити себе максимально стримано та делікатно. Не піддавайтесь емоціям та переходьте рамки у спілкуванні, адже це може суттєво зіпсувати ваш настрій.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 січня 2019 для Риб

На роботі вам сьогодні вдаватиметься бути більш спокійним та врівноваженим. День подарує вам заряд натхнення, тому скористайтеся цим на повну! Це день для творчості та прояву креативності.