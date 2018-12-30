Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для забав з дітьми, сімейних свят та відвідин далеких родичів. Варто при цьому пильно стежити за примхами свого організму. Читайте гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Вдало минатимуть справи по дому, проте лише у тих, хто зуміє добре скооперуватися і йтиме на компроміси. Від смачної вечері у тісному колі не варто відмовлятися, а от тим, хто багато часу проведе на вулиці, варто бути обачним, аби з незвички не застудитися. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Овна

Будьте уважні при "важкій" частині роботи по дому, прибирання. Є велика ймовірність отримати побутову травму. Тож не робіть самостійно того, що вам не під силу або вимагає великих зусиль.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Тельця

Цей день буде насичений особистими переживаннями. Головне, не беріть на себе забагато відповідальності та не обіцяйте того, що не зможете виконати. Краще зробити менше, але вкластися в термін та не підвести інших людей.

Вам варто бути обережним з власним часом – є великий ризик запізнитися на важливу подію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Близнюків

В особистому житті не втрачайте пильність та самоконтроль. Не виключено, що у вас будуть конфлікти саме у цей день. Тож намагайтесь не перетворити дрібні сварки у гучний скандал, який погано позначатись на вашій довірі один до одного.

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Рака

Здоров'я зажадає грошових вкладень, але економити на ньому не бажано. Слідкуйте за режимом харчування та відмовтесь від алкоголю.

Не піддавайтеся на провокації своїх недоброзичливців. Родич чи друг, який найбільше вас дратує, віддалиться і ви зможете спокійно поринути в передноворічні клопоти.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Лева

Більше уваги звертайте на потреби оточуючих, в тому числі родичів і другої половинки. Гороскоп підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Діви

День може видатися конфліктним, тому пострайтеся налаштуватися на позитив та спокійно сприймати те, що відбуватиметься довкола. Не варто надто покладатися на слова інших, а краще самому перестрахуватися у дуже відповідальних справах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Терезів

Є ризик опинитися в центрі скандалу в родині. Тож якщо у вас є дрібні конфлікти чи непорозуміння – спробуйте їх вирішити в спокої та наодинці. Якщо ж конфлікту не вдалося уникнути, намагайтеся не переходити межу та зберігайте спокій, не підвищуйте голос та не погрожуйте.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Скорпіона

Весь день буде дуже насиченим та динамічним. За роботою ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це матиме позитивні наслідки для вашого майбутнього.

У другій половині дня варто очікувати на позитивну звістку, якої давно чекали, чи приємну винагороду.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Стрільця

Гаслом вашого дня – фантазія та імпровізація. Постарайтеся довіритися своїй інтуїції й вона підкаже, як залагодити усі конфлікти. Постарайтеся підходити до кожної справи з позитивом! І нехай меланхолійний настрій не заполонить вас. Загалом для Стрільців день пройде спокійно.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Козерога

Цього дня Козероги будуть оточені увагою та турботою. Але не забувайте, що таке ж піклування треба дарувати і іншим. Вам може накрити з головою побутова рутина і це зобразиться на емоційному стані. Тому варто вирушити в цікаве нове місце або ж просто запросити на каву близьку людину.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 30 грудня 2018 для Водолія

День для Водоліїв буде активним та насиченим: чимало приємних зустрічей з друзями, очікуються вигідні ділові знайомства. Також не втратьте нагоду поїхати кудись з родиною – поїдка обов’язково буде вдалою.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 грудня 2018 для Риб

Рибам не варто навантажувати себе рутинними справами, навпаки, варто дозволити собі розслабитися і не напружуватися. Водночас не відмовляйтесь від поїздки, яка подарує вам хороші враження.