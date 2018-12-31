Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає метушиливий та сповнений приємних моментів день. Сьогодні не варто старатися зробити усе "ідеально", натомість варто проявляти поблажливість та турбуватися про інших. Читайте гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день не варто навантажувати себе рутинними справами, навпаки, варто дозволити собі розслабитися і не напружуватися. Саме у такому випадку все обійдеться якнайкраще і передсвяткове натхення прийде до вас. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Овна

Останній року подарує вам заряд натхнення, тому скористайтеся цим на повну! Це день для творчості та прояву креативності.

Усі навколо помітять ваш заряд позитивом і ви неодмінно почуєте багато теплих слів.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Тельця

Ви не самотні, у вас є люди, які готові прийти вам на допомогу. Ви й можете не підозрювати, як багато небайдужих є у цьому світі.

Сьогодні не можна допустити, аби матеріальні суперечки стали яблуком розбрату з рідними.

Об'єднуйтеся з близькими ідеями та натхненням. Це буде проявом сердечної любові щодо інших не на словах, а на справі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Близнюків

Зорі застерігають: давайте у борг тільки ті гроші, з якими готові розпрощатися назавжди. Також не варто давати щедрі обіцянки, які не змозі виконати.

У першій половині дня ви вирішите проблему, яка тривалий час вас турбує, завдяки збігу обставин.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Рака

Якщо ви посварилися з коханою людиною, то цей день надасть чудову можливість, щоб помиритися. Проблем зі здоров'ям не передбачають.

Зірки радять не сидіти вдома, а розважатися та отримувати нові враження. Відвідайте театр або сходіть на концерт.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Лева

Ділові справи приречені на провал, але не беріть це надто близько до серця, оскільки вашої провини там не буде. Тим більше, ви ще отримаєте шанс доказати свої професійні вміння.

Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити першу половину дня максимально спокійно: прогуляйтеся, поміркуйте наодинці про плани на майбутнє.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Діви

Для Дів цей день буде набагато вдалішим і щасливішим, якщо ви будете відкритими до інших. Постарайтеся детально спланувати свої справи, тоді ви з легкістю розпрощаєтеся з "хвостами", які назбиралися за попередні дні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Терезів

Якщо у вас є кохана людина – зробіть їй подарунок. Цей вчинок лише зміцнить ваше кохання та довіру.

Вам потрібно "зарити сокиру війни" цього дня. Оскільки цей час особливо сприятливий для вирішення конфліктів та налагодженню стосунків з тими, з ким ви давно ворогували.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Скорпіона

Самотні Скорпіони мають великі шанси зустріти своє кохання. А от у тих, хто вже має стосунки, цей день дуже сприятливий для романтичних вчинків та вирішення будь-яких конфліктів.

Змініть вашу типову обстановку, поїдьте кудись, зустріньтеся з друзями чи просто прогуляйтеся парком. Головне не сидіти у чотирьох стінах.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Стрільця

Ця доба забезпечить вам цілий спектр вражень. Якщо ви закоханi, то роман може різко піти вгору. Справи йтимуть добре, однак варто творчо пiдiйти до вирiшення питань. Бажано наповнити своє життя великим різноманіттям цікавих завдань.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Козерога

Цього дня вам посміхнеться вдача: готуйтеся до цікавих зустрічей та викликів. А ще варто попіклуватися про себе, наприкінці дня влаштуйте собі релакс-програму, яка допоможе зняти напруження та стрес після інтенсивної роботи.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 31 грудня 2018 для Водолія

У другій половині дня, ви будете більш енергійнішими і витривалішими, ніж зазвичай. Дозвольте собі сповна насолодитися моментами закоханості та радості.

Слід знайти час для себе, оскільки буденні турботи можуть порушити внутрішню гармонію.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 31 грудня 2018 для Риб

Можете бути спокійними – цей день буде дуже вдалим, тож більше приділіть часу саме турботі про себе. Постарайтесь уникнути дискусій та розмов на теми, які вас дратують. Це сьогодні вам ні до чого. Приділіть більше уваги сімейним справам та спілкуванню з близькими.