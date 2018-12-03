Гороскоп на сьогодні 3 грудня 2018 - гороскоп всіх знаків

Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для нових починань та суттєвих змін. У цей день не варто гарячкувати. Читайте гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День обіцяє бути насиченим на події, які можуть змінити звичний хід подій. Цього дня слід бути обачним зі словами та помислами. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Овна

Сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Сьогодні можна сміливо братися за важливу роботу. Також не варто боятися сміливих ідей – є високі шанси заручитися підтримкою. Сприятливим цей день буде і для зміцнення родинних відносин.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Тельця

Якщо на вас накинулась хандра, постарайтеся закцентувати увагу на позитивних моментах і пам'ятайте, що ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Близнюків

Близнюкам варто проявити турботу і увагу до своєї сім'ї, справді вислухати потреби ваших близьких та піти на поступки. Особливо це актуально для тих представників знаку, яким притаманна неабияка впертість і себелюбство.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Рака

Ракам сьогодні, як ніколи, буде важко зосередитися на повсякденних завданнях. Вир емоцій та розгубленість можуть призвести до не зовсім тих наслідків, які вам би хотілося бачити. Втім усе у ваших руках, тому навіть геть невдалу справу з часом зумієте налагодити.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Лева

Леви повинні бути обережні сьогодні, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не засмучуйтеся, якщо виявиться, що ви куди-небудь запізнилися.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Діви

День сприятливий для обдумування важливих справ. У біді сьогодні довіряйте своїй інтуїції і не недооцінюйте передчуття. Довірити сокровенне сьогодні можете сміливо надійному Овну чи Стрільцю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Терезів

Терезам бажано взятися за планування тижня чи хоча б найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро.

Успіхи чекатимуть і на тих, хто займеться своїм здоров’ям та приділить трохи уваги спорту.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Скорпіона

Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно. От побачите, як тільки-но ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Стрільця

Задумані Стрільцями справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованого, вирішення важких питань і проблем.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Козерога

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 3 грудня 2018 для Водолія

Сьогодні з Водоліями злі жарти можуть грати помилки минулого. Імовірно, людям закортить пригадати ваші старі гріхи та докорити ними. Постарайтеся не звертати увагу на таких персонажів та не брати їхньої думки до уваги. Усім властиво помилятися і старі помилки не можуть бути причиною для докорів у теперішньому.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 3 грудня 2018 для Риб

Сьогодні бажано не сваритися з оточуючими, а якщо ви вже з кимось посварилися – миріться. Для Риб день сприятливий для виконання обіцянок, у тому числі і давніх.

Від укладення важливих угод, вирішення фінансових питань краще утриматися.