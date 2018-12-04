Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для неквапливих дій. ажливо приділити достатньо часу питанням здоров'я. Читайте гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні варто розраховувати на дружню підтримку. Тим, хто задумав початок серйозних справ, сприятиме вдача. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Овна

Овнам сьогодні легко вдаватиметься владнання суперечок з іншими. Втім встрявати у чужі чвари все ж не варто.

Чимало представників знаку у вівторок будуть неабияк заклопотані та погрузнуть у зустрічах та телефонних розмовах.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Тельця

День буде вдалим для любовних справ. Увечері довіряй своїй інтуїції. Ваше передчуття може виявитися пророчим. Сміливо можете ділитися сокровенним з Терезами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Близнюків

Близнюкам доведеться більше часу присвятити родині чи товаришам. Імовірно, що доведеться задіяти усі відомі вам трепетні почуття, щоб справді стати хорошим помічником у не найлегшу хвилину.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Рака

Сьогодні Раки будуть щасливими, неспокійними та дуже цікавими. Ви просто таки будуте хотіти долучитися до кожної зустрічі та справи! Нічого не минатиме без Раків цього дня. Через таку гіперактивність представники знаки отримають можливість познайомитися з новими друзями та отримати цікаву інформацію.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Лева

Сьогодні на Левів чекає виконання важливої місії. Вам буде важко примиритися з помилками і вам легко вдаватиметься критика. День вдалий для турботи про своє здоров’я та красу. То ж замість того, щоб шукати недоліки інших приділіть більше часу собі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Діви

Дів огорне світ мрій та спогадів, що у додачу до сонливого стану може стати причиною неякісного виконання роботи. Не дивуйтеся не надто втішеним поглядам керівника, який такий настрій може легко помітити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Терезів

Високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам сьогодні варто в усьому дотримуватися міри та уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються довкола. Ймовірно, що у голову вам прийде змістовна та плідна ідея, реалізацію якої ви зможете почати вже з дня на день.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Стрільця

Постарайтеся уникати конфліктних ситуацій та не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї. Якщо у вас виникають непорозуміння – намагайтесь вирішувати їх одразу. Головне зберігайте спокій і не панікуйте, адже ви так лише виб'єте себе та інших з колії.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Козерога

Імовірно, що Козерогам на долю може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться довкола та будьте уважними, щоб не проґавити шанс.

На сміливих в цей день чекає вдача. Тож постарайтеся взятися за активну діяльність і успіх не забариться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 4 грудня 2018 для Водолія

Вперті і сонні Водолії сьогодні можуть стати грозою колективу чи родини. Не страште вже так сильно навколишніх!

Також не варто і брати на себе сьогодні надто відповідальні справи, як то вирішення фінансових чи юридичних питань.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 грудня 2018 для Риб

Сьогодні Рибам властиво буде заглиблюватися у думки про своє матеріальне становище. Імовірно, ви захочете знайти спосіб заробити більше грошей на веселощі та задоволення? У другій половині дня до вас може прийти цікава ідея, втім не впадайте в крайнощі!