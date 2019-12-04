Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2019 року, передбачає цікавий та напружений день, у який можливі небачені вибрики долі. Читайте гороскоп на 4 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Ті, хто чекатимуть з моря погоди, мають шанси зажуритися. Активність сьогодні буде в пошані. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Овнів

Не відкладайте важливі справи на потім, тому що вони накопичуватимуться і обтяжать вас у найменш відповідний момент. Якщо ви втратили віру у власні сили – знайте, що сьогодні вдалий день змінювати ситуацію. Доля сприятиме.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Тельців

Люди, яких ви сприймаєте як сильних і впевнених у собі, насправді можуть бути більш крихкими та чутливими, ніж ви можете подумати. Будьте чесними за будь-яких обставин. Гра з почуттями інших не призведе до нічого доброго.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Близнюків

Немає сенсу надто довго плакати над втраченим. Ви не можете повернути час назад, а постійні скарги тільки погіршуватимуть ситуацію. Візьміть життя у свої руки і не бійтеся відповідальності за власні дії. Пам’ятайте, що люди вчаться на помилках.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Раків

На тих, хто давно шукає змін і можливості втекти від повсякденного життя, чекає тривала поїздка. У вас на увазі тривала поїздка. Зміна оточення буде корисною. Однак слід спланувати свій відпочинок заздалегідь.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Левів

Настає щасливий період. Зірки сприятимуть вам у процвітанні, що допоможе вам випромінювати впевненість та привертати потрібних людей. Корисно буде віддатися любовним справам, але пам’ятайте, що не варто нехтувати довірою інших.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Дів

Замість того, щоб тікати від проблем, постарайтеся вирішити їх. Запорукою вирішення проблем буде чесна розмова. Підсвідомо ви знаєте, що вам слід з кимось обговорити кілька речей, але ви не знаєте, як почати розмову. Чим раніше ви мобілізуєтеся, тим ефективніше ви будете справлятися з покладеними на вас обов'язками. Час справді має значення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Терезів

З ранку можливий спад енергії, що призведе до ускладнень при виконанні навіть найпростіших обов'язків. Це не вдалий час для прийняття ключових рішень.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Скорпіонів

Цієї доби представників знаку не покидатиме думка про те, що настав добрий час спробувати нове. Вам буде притаманна особлива харизма, яка допомагатиме втілювати задумане. З позитивною енергією ви швидко заручитеся підтримкою багатьох творчих і пристрасних людей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Стрільців

Після активного, складного періоду, нарешті, прийшов час заслуженого відпочинку. Ви заслуговуєте на добру порцію часу для себе. Нічого не станеться, якщо якийсь час ви пасивно відпочиватимете.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Козерогів

Тимчасово відмовтеся від тривіального проведення часу та обмежте контакти з людьми, які не приносять у ваше життя нічого цінного. Незабаром вам доведеться прийняти рішення, ефект від якого суттєво вплине на ваше подальше життя. Будьте мудрими та перевіряйте почуте, перед тим, як братися за дії.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Водоліїв

Не протестуйте, коли цікава особа переконуватиме вас спробувати її незвичайне хобі чи прочитати натхненну книгу. Такі дії допоможуть вам урізноманітнити рутину та розширити кругозір.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 грудня 2019 для Риб

У цю добу не завадить налаштуватися на період, повний напруги. Сьогодні вам доведеться проявити рішучість, якщо у ваших планах буде досягнення мети та успішний вихід з непростої ситуації. Найважче вам буде співпрацювати з особами, які вперто відстоюватимуть їхню позицію.