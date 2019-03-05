Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2019 року, передбачає сприятливий день для будь-якої розумової роботи, а от за важкі фізичні завдання варто братися поступово. Читайте гороскоп на 5 березня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
У справах можна покладатися на інтуїцію. Сьогодні бажан уникати будь-яких владних структур. Загалом ж дню буде притаманна надмірна емоційність, є високі шанси зробити необдуманий імпульсивний крок. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
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Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Овнів
Інтелектуальні здібності Овнів у вівторок будуть повністю активізовані. Нові знання вам сьогодні просто життєво необхідні. Якщо проведете день в лінощах і апатії, то ризикуєте втратити хороший шанс у житті.
Через високу концентрацію та уважність сьогодні можна займатися відповідальними справами, шанси припуститися помилки мізерні.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Тельців
Сьогодні Тельці можуть самі себе поставити в неоднозначне становище. З однієї сторони може закортіти розповісти кому-небудь про те, що у вас на душі, а з іншої вам не хотітиметься видавати усіх своїх секретів.
Щоб потім не жаліти, постарайтеся не вибовкувати того, що бажаєте не розголошувати. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Близнюків
У Близнюків сьогодні може прокинутися неабияке почуття гумору. Представникам знаку кортітиме піддражнювати колег та невпинно жартувати. Що ж, звання душі колективу вам гарантоване!
Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Раків
Впевненим у собі Ракам сьогодні може знадобитися підтримка з тилу. Особливо тим, які мають репутацію керівника, лідера. Зі сторони може виглядати, що ви контролюєте інших, але насправді невпевненість неабияк розхитуватиме вас.
Будьте поблажливими і тоді ви отримаєте шанси трохи більше подобатися оточуючим і відчувати більш комфортно у спілкуванні.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Левів
Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Дів
Дівам можуть нагадати про себе хронічні захворювання. При виникненні вже знайомих симптомів зверніться до лікаря і не ігноруйте лікування. Пам’ятайте, що чим раніше ви почнете боротися з хворобою – тим більше шансів швидко її здолати.
Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Терезів
Терезам сьогодні навряд чи кортітиме витрачати час на порожні балачки. Імовірно, ви волітимете просто посидіти в тиші та ні про що не думати, аніж втягуватися у бесіди.
Постарайтеся зрозуміло пояснити навколишнім ситуацію, інакше є шанси, що вони сприймуть вас за зарозумілого персонажа. Втім, це передовсім їхні проблеми, а не ваші.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Скорпіонів
На Скорпіонів неочікувано може навалитися вир вир енергії – не бійтеся витрачати її сповна. Вдома завбачливо виконайте всю роботу у першій половині дня, щоб після обіду мати час на гуляння.
У представників цього прекрасного знаку сьогодні день буде сповнений яскравих та щирих почуттів – підвищена енергійність матиме позитивний характер.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Стрільців
Для Стрільців настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Козерогів
Козерогам сьогодні добре вдаватимуться вирішення питань з нерухомістю та державними органами. Можна займатися організаторською роботою – у цій сфері труднощів також виникати не повинно.
За можливості варто відправитися відпочивати на природу. Ідеально, якщо вийде поїхати в гори.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Водоліїв
Сьогодні Водоліям буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне – не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки чи суперечки), а направити енергію у конструктивне русло .
Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов, а більше часу віддайте тим контактам, які стосуються безпосередньо важливих справ.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 5 березня 2019 для Риб
У вівторок не варто вирішувати важливі справи, за можливості займіться ними в інший день чи наступного тижня. Сьогодні Риб буде дуже легко вивести з себе, тож не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати або ж принести негатив.