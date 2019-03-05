Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2019 року, передбачає сприятливий день для будь-якої розумової роботи, а от за важкі фізичні завдання варто братися поступово. Читайте гороскоп на 5 березня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У справах можна покладатися на інтуїцію. Сьогодні бажан уникати будь-яких владних структур. Загалом ж дню буде притаманна надмірна емоційність, є високі шанси зробити необдуманий імпульсивний крок. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Овнів

Інтелектуальні здібності Овнів у вівторок будуть повністю активізовані. Нові знання вам сьогодні просто життєво необхідні. Якщо проведете день в лінощах і апатії, то ризикуєте втратити хороший шанс у житті.

Через високу концентрацію та уважність сьогодні можна займатися відповідальними справами, шанси припуститися помилки мізерні.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Тельців

Сьогодні Тельці можуть самі себе поставити в неоднозначне становище. З однієї сторони може закортіти розповісти кому-небудь про те, що у вас на душі, а з іншої вам не хотітиметься видавати усіх своїх секретів.

Щоб потім не жаліти, постарайтеся не вибовкувати того, що бажаєте не розголошувати. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Близнюків

У Близнюків сьогодні може прокинутися неабияке почуття гумору. Представникам знаку кортітиме піддражнювати колег та невпинно жартувати. Що ж, звання душі колективу вам гарантоване!

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Раків

Впевненим у собі Ракам сьогодні може знадобитися підтримка з тилу. Особливо тим, які мають репутацію керівника, лідера. Зі сторони може виглядати, що ви контролюєте інших, але насправді невпевненість неабияк розхитуватиме вас.

Будьте поблажливими і тоді ви отримаєте шанси трохи більше подобатися оточуючим і відчувати більш комфортно у спілкуванні.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Левів

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Дів

Дівам можуть нагадати про себе хронічні захворювання. При виникненні вже знайомих симптомів зверніться до лікаря і не ігноруйте лікування. Пам’ятайте, що чим раніше ви почнете боротися з хворобою – тим більше шансів швидко її здолати.

Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Терезів

Терезам сьогодні навряд чи кортітиме витрачати час на порожні балачки. Імовірно, ви волітимете просто посидіти в тиші та ні про що не думати, аніж втягуватися у бесіди.

Постарайтеся зрозуміло пояснити навколишнім ситуацію, інакше є шанси, що вони сприймуть вас за зарозумілого персонажа. Втім, це передовсім їхні проблеми, а не ваші.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Скорпіонів

На Скорпіонів неочікувано може навалитися вир вир енергії – не бійтеся витрачати її сповна. Вдома завбачливо виконайте всю роботу у першій половині дня, щоб після обіду мати час на гуляння.

У представників цього прекрасного знаку сьогодні день буде сповнений яскравих та щирих почуттів – підвищена енергійність матиме позитивний характер.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Стрільців

Для Стрільців настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Козерогів

Козерогам сьогодні добре вдаватимуться вирішення питань з нерухомістю та державними органами. Можна займатися організаторською роботою – у цій сфері труднощів також виникати не повинно.

За можливості варто відправитися відпочивати на природу. Ідеально, якщо вийде поїхати в гори.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне – не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки чи суперечки), а направити енергію у конструктивне русло .

Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов, а більше часу віддайте тим контактам, які стосуються безпосередньо важливих справ.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 березня 2019 для Риб

У вівторок не варто вирішувати важливі справи, за можливості займіться ними в інший день чи наступного тижня. Сьогодні Риб буде дуже легко вивести з себе, тож не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати або ж принести негатив.