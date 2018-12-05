Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для неординарних рішень. Імовірно, декого трохи засмутить хаотична атмосфера дня. У такому випадку уникайте гарячих дискусій. Читайте гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Вдома варто уникати суперечок. Постарайтеся не зважати на дрібні вибрики близьких, а краще згладьте ситуацію. Від цього виграють усі.!. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Овна

Овни будуть чутливими до краси навколишнього середовища. Варто йти на прогулянку або на виставку. Мистецтво та причудливі предмети матимуть на вас велике враження.

Після обіду подбайте про свій комфорт. Момент блаженної ліні піде вам на користь.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Тельця

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Близнюків

Близнюки не дозволять іншим у цей день посягати на свої призи та прибутки. Головне не встрягайте у надто гучну словесну перепалку!

День буде вдалим для мудрих фінансових рішеннь. Радитися можна з Овнами та Тельцями, втім лиш, якщо бачите, що їхні слова підкріплені діями.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Рака

Ракам ввечері варто маскимально відключитися від щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш заклопотаних представників знаку.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Лева

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Діви

У Дів настав сприятливий час для укладення договорів та союзів. Також вдало протікатиме спілкування.

Завдяки новій кооперації ви зможете вирішити чималу кількість застояних питань. Зараз вам варто плекати щире відчуття колективізму та вірити в спільну справу, інакше успіх втече.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Терезів

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Скорпіона

Для Скорпіонів настав сприятливий час для налагодження відносини різноманітного характеру. Сприятливий час для спілкування та обміну ідеями. Можна влаштувати романтичну вечерю, сходити в кінотеатр чи подарувати собі інші приємності, які вам до душі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Стрільця

У Стрільців середа має усі шанси видатися дуже чудовим днем. Сьогодні представники знаку отримають можливість позбутися від старих і згубних звичок і завдань, які не приносять прибутку – ані морального, ані фінансового. Сьогодні вам буде простіше, аніж завжди відкинути усе непотрібне.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Козерога

Козероги будуть готові долучитись до роботи, корисної для широкої публіки. Представники знаку будуть використовувати складні ходи та концепції, щоб довести свою справу. Друга половина дня видасться сприятливою для вирішення сімейних питань

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 5 грудня 2018 для Водолія

Амбіційність Водоліїв сьогодні може стикатися з невеликими перешкодами. Будьте терплячими і впевненими у своїх діях, і ви зможете вирішити навіть складні завдання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 грудня 2018 для Риб

Риби сьогодні будуть мрійливими та мрійними. Не варто турбуватися про згаяний час, а краще сміливо думати про екзотичні подорожі та екстраординарні пригоди.

Ввечері спілкування з друзями поверне вас до реальності. Варто очікувати на цікаву пропозицію, або ж самому її зробити. Не забудьте сьогодні про свого друга-Близнюка!