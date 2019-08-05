Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2019 року, передбачає вдалий день для починань, які допоможуть вибудовувати довірливі стосунки чи то на роботі, чи то з друзями та рідними. Читайте гороскоп на 5 серпня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В цей день варто бути обережним з грішми – бажано відмовитися від позичань. У той же час день сприятливий для переїздів, перебудови – простору, стосунків. В любовних справах у цей день можна сміливо покладатися на своє серце. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Овнів

Сьогодні на роботі не найкращий час для індивідуальної праці – візьміться за справи, які потребують командної роботи. Втім спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Тельців

У представників цього прекрасного знаку сьогодні день буде сповнений яскравих та щирих почуттів – підвищена емоційність матиме позитивний характер. За серйозні справи вам може й не надто кортіти братися – що ж поробиш, день такий!

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Близнюків

Близнюкам сьогодні може не вистачити чутливості і гнучкості щодо свого обранця. Що ж, доведетьсь коханій людині набратися терпіння! Тим, у кого є діти, варто приділити достатньо уваги їхньому розвитку та відпочинку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Раків

Пам’ятайте, що дисципліна приносить користь доти, доки не перетворюється в тиранію. Уважно придивіться, чи не впадаєте в крайнощі – зараз саме час їх побороти та дати собі й іншим трохи свободи.

Постарайтеся сьогодні не перевтомлюватися та добре відпочити після важкого дня. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу та відновити сили.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Левів

Левам рекомендують взятися за складення плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями.

Чітке розуміння ситуації допоможе вам на шляху до реалізації мрій та задумів.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Дів

Для Дів, які через високу зайнятість роботою чи навчанням нехтували особистим життям, сьогодні буде слушна нагода виправити ситуацію. Поговоріть щиро з близькими людьми – є висока вірогідність того, що вони зустрінуть ваші одкровення позитивно та подарують вам заряд тепла та наснаги.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Терезів

Терезам сьогодні в голову можуть прийти чудові ідеї щодо облаштування помешкання, роботи чи інших аспектів життя. Є шанси, що вдасться скласти план дій на наступний місяць, що суттєво освіжить ваше життя та додасть наснаги.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Скорпіонів

Постарайтеся провести якомога більше часу поза екраном смартфона, комп’ютера чи телевізора. Розширте своє коло спілкування в офлайні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Стрільців

У цей день життя може затягнути Стрільців у потужний вир – багато справ, планів, зустрічей. Вмикайте найвищі потужності та беріться за роботу. Якщо не лінитиметься вкладені зусилля повернуться сторицею і вже незабаром ви насолоджуватиметеся прекрасним результатом.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Козерогів

У дражливих ситуаціях будьте дипломатичними. Думка, що ви завжди маєте рацію, може бути згубною для вас. Пам’ятайте, що у кожного своя правда і те, що інші не відповідають вашим очікуванням, є перш за все вашою проблемою, а не їхньою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Водоліїв

Водоліям сьогодні варто відмовитися від двозначних слів та поведінки. Є високі шанси, що вас зрозуміють вкрай неправильно. Візьміться краще за налагодження побуту, а не за привертання уваги інших.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 серпня 2019 для Риб

На понеділок варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.