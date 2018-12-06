Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для Скорпіонів, Діви та Тельців. Представникам цих знаків варто очікувати на талан, але й про обережність краще не забувати. Читайте гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Зі здоров'ям особливих проблем не виникатиме, проте до келиха в цей день краще не прикладатися. День сприятливий для залагодження справ, які потребують особливої пильності та самовіддачі. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Овна

Овнам варто бути обачним з азартними ситуаціями. Не варто ставати переполоханим боягузом, але і в авантюри кидатися не бажано. Старайтеся усі рішення приймати з холодним розрахунком.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Тельця

Самотнім Тельцям цієї ночі варто вийти у світ, щоб трохи розвіятися та набратися натхнення. Не нехтуйте запрошеннями друзів, а то й самі спробуйте кого-небудь витягти на цікаву подію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Близнюків

Близнюкам варто трохи часу приділити рідним та друзям. Зателефонуйте першими та налагодьте контакт з людиною, яку ви почали втрачати. Доля сьогодні сприятиме вам у таких справах.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Рака

Будьте обачними на дорозі та при виконанні не найбезпечніших робіт. Не завадить обережність і у спілкуванні, намагайтеся говорити лише про власні почуття та не звинувачувати інших. В іншому випадку може розгорітися суперечка, на яку витратите надто багато сил.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Лева

Левам варто бути обачним зі словами. Необачно сказана гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагоджувати який у вас не буде бажання. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Діви

Початок тижня сприятливий для справ по дому – прибирання чи дрібний ремонт. Залучіть до цих справ і вашу кохану людину. Окрім того, що наведете лад у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви ще й зможете зміцнити власні стосунки та підвищити рівень довіри один до одного.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Терезів

Зараз сприятливий час для роботи з паперами, а не для ділових переговорів. Тож якщо є можливість їх перенести – то краще так і зробіть.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіони будуть захоплені своєю ідеєю та старатимуться заразити нею якомога більше людей. Вдасться це чи ні залежатиме від характеру вашої задуми. Та спробувати все ж варто!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Стрільця

Стрільцям бажано бути більш, ніж завжди уважним за кермом. Втома може мати погані наслідки.

В дома постарайтеся сприймати усе спокійно та не брати близько до серця слова, які вам не подобаються.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Козерога

Будьте обережні до свого здоров'я – цього дня можуть загостритися хронічні захворювання. Також не зайвим буде сходити на додаткове обстеження.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 6 грудня 2018 для Водолія

Водоліям не варто забувати про навчання, навіть, якщо студентські роки уже давно позаду. Додайте якісної роботи вашому мозку і потрібна енергія сама до вас прийде. Головне не засиджуйтеся перед безглуздими телепередачами.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 грудня 2018 для Риб

Риби в цей четвер будуть повні ентузіазму, якщо це не так, то візьміть хвилинку, щоб відпочити та подумати. Саме сьогодні ви можете вигадати, як зробити ваше життя комфортнішим та затишнішим саме для вас. Почати можна з дрібниць!