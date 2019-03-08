Гороскоп на сьогодні, 8 березня 2019 року, передбачає вдалий день, щоб довіряти інтуіції. У багатьох сьогодні може з’явитися мінливий чи містичний настрій. Читайте гороскоп на 8 березня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Добрий час, щоб фантазувати, займатися завданнями, які вимагають творчих думок. У той же час є високі шанси потрапити у полон в ілюзії, тому варто бути обачними у справах та вчасно "спускатися на землю". Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 8 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Овнів

З Овнами злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.

Замість того, щоб киснути – беріться за справи. Скоріш за все їх у вас накопичилося багато, а час для вирішення гори питань зараз ідеальний.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Тельців

Сьогодні Тельцям вдасться розслабитися та відчути внутрішнє умиротворення. До тих, у кого були не найкращі часи, повернуться сили та впевненість у собі. Можливо саме сьогодні вам вдасться продумати план дій на найближче майбутнє, який допоможе значно покращити якість життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Близнюків

Знайдіть час для роздумів. Це вкрай необхідне особливо тим, хто має багато претензій до свого тепершінього становища та життя. Можливо варто звернутися до фахівця, який допоможе розібратися з думками.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Раків

Сьогодні для Раків сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – почніть складати резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – підіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове – запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Левів

Ділові домовленості, укладені сьогодні, вже завтра можуть обернутися хиткою невизначеністю. Тому важливі справи краще обговорювати в інший день – зараз займіться краще поточними завданнями.

Якщо все ж укладенням домовленостей не уникнути – постарайтеся зважувати не лише раціональні доводи, а й прислухатися до своєї інтуїції.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Дів

Вас сьогодні може засмутити незначний промах. Не переймайтеся сильно! Усі мають право на другий шанс, особливо у дрібницях. Якщо ж хтось із колег вважатиме інакше – не звертайте на його слова надмірної уваги. Ви ж знаєте, що справедливість на вашій стороні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Терезів

Тим, кому сьогодні доведеться працювати, може бути не легко зосередитися. Це й не дивно, особливо, якщо ви вже перепрацьовуєте не перший день. Спробуйте відволіктись трішки на що-небудь прекрасне – це допоможе зосередитися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні може геть не хотітися спілкуватися з оточуючими – навіть з рідними та друзями, не говорячи вже про незнайомців! Імовірно, вам видаватиметься, що розмови відволікають увагу від важливих питань. Скоріш за все так і є! Тому постарайтеся усамітнитися та розібратися з завданнями, які вас турбують.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Стрільців

Якщо не будете відволікатися на дрібні проблеми, які і так рано чи пізно минуть, маєте шанси провести чудесний день. Пам’ятайте, що не все в житті має йти так, як вам би цього хотілося! Якщо вдасться розслабитися і відпустити нестримне бажання контролю – проведете чудовий день та сповна відчуєте радість буття.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Козерогів

Козерогам на долю у п’ятницю може випасти важливий виступ перед публікою. При цьому відбутися це може у найдивакуватіший спосіб. Не шарійтеся, у вас настав час проявити себе!

Якщо вам сьогодні буде важко налаштуватися на працю, спробуйте внести трохи змін у буденність. Так ви зможете розслабитися та налаштуватися на справи з новими силами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Водоліїв

Є високі шанси, що трапляться конфліктні ситуації. Намагайтесь не перетворити дрібні сварки у гучний скандал. Це погано відіб’ється на поточній ситуації та підірве ваш настрій.

Сьогодні не варто брати гроші в борг і поводити себе егоїстично. В особистому житті дозвольте собі врешті розслабитися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 березня 2019 для Риб

Рибам сьогодні бажано зайнятися своїм здоров’ям. Корисними будуть фітопроцедури, заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі.

Якщо відчуваєте, що щось починає боліти – зверніться до лікаря. Чим швидше ви зреагуєте на виниклі проблеми, тим швидше настане бажане одужання.