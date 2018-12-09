Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає легкий день для багатьох знаків зодіаку. Можна сміливо починати складати плани на святкові дні. Не варто легковажити питаннями здоров'я. Читайте гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День буде багатим на сюрпризи зі сторони Раків, Овнів та Скорпіонів. Від представників цих знаків варто чекати особливих вчинків, які можуть змінити звичний хід подій. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Овна

Зробіть щось незвичне та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватися на щось нове та спробувати поекспериментувати. День добрий для будь-яких змін, при цьому сьогодні не обов’язково виходити з дому – головне не просиджувати весь час на дивані.

Сьогодні можливі незначні втрати, які у майбутньому принесуть користь.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Тельця

Тельці будуть чутливими до краси навколишнього середовища. Варто йти на прогулянку або на виставку. Мистецтво та причудливі предмети матимуть на вас велике враження.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Близнюків

Сьогодні Близнюкам гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

А от за ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Рака

Постарайтеся уникати конфліктних ситуацій та не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї. Якщо у вас виникають непорозуміння – намагайтесь вирішувати їх одразу. Головне зберігайте спокій і не панікуйте, адже ви так лише виб'єте себе та інших з колії.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Лева

Сьогодні привести Левів у дію може споглядання несправедливості. Корисливі та нечисті дії, які вплинуть на представників знаку, можуть бути вчинені як до них, так і до постронніх.

Легко Ракам сьогодні вдаватимуться обговорення політики та нових ідей, на що ви, імовірно, витратите немало часу. Підтримку сьогодні передовсім варто шукати серед Терезів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Діви

Сьогодні Дівам властиво буде заглиблюватися у думки про своє матеріальне становище. Імовірно, ви захочете знайти спосіб заробити більше грошей на веселощі та задоволення? У другій половині дня до вас може прийти цікава ідея, втім не впадайте в крайнощі!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Терезів

Терезам сьогодні кортітиме відправитися в дорогу. І якщо на далеку подорож не буде ні часу, ні грошей, то як мінімум похід до родичів чи сусідів ви таки влаштуєте.

Постарайтеся не надто втручатися у життя інших та будьте стриманими щодо пліток.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Скорпіона

Ввечері, замість того, щоб сидіти в кріслі, варто прогулятися. Легко протікатимуть розмови у Скорпіонів цього дня з представниками знаку Риб.

В амурних справах пануватиме повний штиль. На тих, у кого є пара, чекають гармонійні відносини з коханою людиною.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Стрільця

Сьогодні Стрільцям можна сміливо покладатися на інтуїцію – вона підкаже правильні шляхи. Втім покладатися на неї варто лише за стовідсоткової впевненості, якщо її немає – відкладіть справу до кращих часів.

Тим, у кого є пара, варто постаратися знайти час для коханої людини. Бажано зробити разом що-небудь корисне – чи для себе, чи для суспільства.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Козерога

Козероги сьогодні можуть ні з того, ні з сього відчути на собі тиск – імовірно, вам не до вподоби будуть рамки, які поставить керівництво чи близькі люди. Не переживайте! Щоб досягти бажаного результату, часто необхідно діяти у строго встановлених рамках та інструкціях, та ще й з додатковими обов'язками.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 9 грудня 2018 для Водолія

Якщо на вас накинулась хандра, постарайтеся закцентувати увагу на позитивних моментах і пам'ятайте, що ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 грудня 2018 для Риб

У Риб неділя має усі шанси видатися дуже чудовим днем. Сьогодні представники знаку отримають можливість позбутися від старих і згубних звичок і завдань, які не приносять прибутку – ані морального, ані фінансового. Сьогодні вам буде простіше, аніж завжди відкинути усе непотрібне.