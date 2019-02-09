Гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2019 року, для всіх знаків зодіаку передбачає час, вдалий для подорожей та зосередження на внутрішньому житті. У цей день не варто перевантажувати себе фізичною діяльністю. Читайте гороскоп на 9 лютого 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день є висока імовірність отримати шанс подивитися на старі проблеми під новим кутом зором, переглянути своє ставлення до них. Бажано побільше перебувати біля води – вона матиме особливу силу і зарядить також необхідною життєвою енергією. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Овнів

Овнам цей день бажано прожити максимально усвідомлено – уникати поспішних рішень, особливо з фінансами. Пригляділи гарненьку річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть лад вдома.

Сміливо відправляйтеся у заплановані поїздки – чи то задля відпочинку, чи по роботі. Зорі віщують час, вдалий для поїздок.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Тельців

У ділових справах варто діяти з обережністю та тактом – надмірний тиск та зверхня заповзятість можуть мати негативні наслідки.

Романтичні побачення сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів, втім неговірким Тельцям краще набратися сміливості.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Близнюків

Близнюкам рекомендують присвятити цей день духовним пошукам та самоосвіті. Інтуїція сьогодні добре працюватиме на вас і ви зможете вдало її використати. Можливо вдасться знайти вихід із безнадійної ситуації.

За можливості зустріньтеся з людьми, які для вас є наставниками. Щира розмова з ними може принести добротні плоди.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Раків

День ідеально підходить для розслаблення та роздумів про справжні цінності. Знайдіть час для близьких та рідних – влаштуйте спільний обід чи просто зателефонуйте найдорожчим, якщо вони не поруч.

Також сприятливо сьогодні братися за навчання, самовдосконалення, легкі фізичні вправи.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Левів

Для Левів день буде сприятливим, а особливо для тих представників знаку, які задумали пошук союзників та однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Якщо отримаєте надходження, на яке не очікували – не спішіть витрачати гроші. З часом вони вам знадобляться на справді важливі справи.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Дів

У справах на вас сьогодні чекає вдача. Можливо, буде не просто зосередитися, але за умови, що ви все добре продумаєте, труднощів не виникатиме.

Якщо вас сьогодні тягтиме поспілкуватися – віддайте перевагу рідним та близьким. Вони зможуть дати вам вдумливу пораду та озброїти підтримкою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Терезів

Водоліям сьогодні варто з особливою ретельністю приборкувати злість та скупість. В іншому випадку ви ризикуєте втратити чудову нагоду впустити трохи свіжого повітря у своє життя.

Вечір буде сприятливим для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Скорпіонів

Якщо не лінитися, то вдасться виконати безліч справ, відкладених вами на потім. Покупками краще займатися у другій половині дня. До цього часу ви зумієте краще зібратися з думками і, відповідно, уникнути необдуманих витрат.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Стрільців

Спокій та упевненість у собі сьогодні допоможуть вам уникати суперечок та не встрявати у конфлікти. Критичним зауваженням зі сторони великого значення не надавайте і перш за все керуйтеся здоровим глуздом.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Козерогів

День ідеально підходить, щоб відправитися на прогулянок на свіжому повітрі, особливо біля водойми. Життєдайний заряд сил гарантований.

Також добре даватимуться справи пов’язані з навчанням та мистецтвом, адже будь-яка робота спрямована на творчість та пізнання даватиметься легко.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Водоліїв

День не сприятливий для серйозних справ по дому – задуманий ремонт краще перенести, а то доведеться переробляти. А от за дрібниці, на кшталт, наведення ладу в шафках братися можна сміливо.

Варто бути обережним з важкою їжею та алкоголем – віддайте перевагу свіжому салату чи легкому супу. В іншому випадку є шанси провести вечір з не найкращим настроєм.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 лютого 2019 для Риб

Максимально вдалим цей день для Риб зробить ранкова медитація – провести, яку можна у зручному для вас форматі. Сконцентруйтеся на диханні та відпустіть свої думки на 5 – 10 хвилин. Це додасть сил і допоможе упевнено балансувати протягом дня.