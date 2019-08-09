Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2019 року, передбачає вдалий день для Тельців. Загалом ж доба видасться сприятливою для відвідування людних місць. Читайте гороскоп на 9 серпня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день бажано знайти час на друзів та розваги. Обережним з алкоголем варто бути тим, хто мав важкий тиждень. Суперечливий час для великих покупок, проте не для всіх. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Овнів

Овнам може випасти нагода зустрітися з товаришем, якого давно не бачили. Не бійтеся самі стати ініціатором такої зустрічі.

Більше часу варто приділити і рідним. Зателефонуйте тим, з ким давно не розмовляли. Імовірно, що вони мають для вас хорошу звістку.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Тельців

Постарайтеся не сприймати близько до серця сказане іншими людьми. Втім до дружніх порад іноді варто і прислухатися.

Головне – відкиньте заздрощі на другий план. Пам'ятайте, що справді цінуватимете тільки ті досягнення, які зробили з власного бажання, а не на перекір комусь.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Близнюків

Якщо ваша гречність та стриманість зіграють з вами злий жарт – не переймайтеся сильно. Усе скоро стане на свої місця. Головне, що ви у цій ситуації залишитеся з чистою совістю.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Раків

До кінця тижня вам потрібно завершити усі починання, які накопичилися за останній час – в робочих питання та в стосунках. Також час максимально сприятливий для змін в зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Левів

Ваша рішучість також вам зіграє на руку і в особистих та любовних питаннях. Самотні Леви мають всі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Дів

Дівам сьогодні посміхнеться фортуна на любовному фронті. І не важливо, чи є у вас пара, чи ні. Мила розмова підніме вам настрій на довгий час, то ж не соромтеся та виходьте на контакт.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Терезів

Друга половина дня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і поліпшення фізичної форми. Зараз можна займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Скорпіонів

Сьогодні маєте всі шанси з користю піти на шопінг, адже саме у цей день придбаєте все необхідне. Фiнансове становище стабiльне, можливі непередбаченi витрати на лiкування чи бажані покупки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Стрільців

Можете бути спокійними – цей день буде дуже вдалим, тож більше приділіть часу саме плануванню. Постарайтесь уникнути дискусій та розмов на погані теми, адже вас буде дуже легко роздратувати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Козерогів

Козероги сьогодні будуть у центрі уваги. Це дозволить вирішити наболілі питання та отримати відповіді, на запитання, які давно вас турбували. Будьте сміливими, щирими та відвертими. Саме ці якості зможуть стати вашим справжнім козирем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям посміхнеться фортуна. Ви можете одразу і не помітити подарунок від долі, та з часом все стане видимим. Причепуріться сьогодні посмішкою. Вона буде вашою головною зброєю.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 серпня 2019 для Риб

Залиште стрес у минулому. Якще це вдаватиметься важко, спробуйте проаналізувати, що вас непокоїть та які ще емоції викликає. Глибинне розуміння допоможе легше сприймати проблеми, які вас турбують.