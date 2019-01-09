Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2019 року, передбачає день вдалий для залагодження робочих питань. Багатьом цього дня доведеться взяти на себе обов'язки, з якими раніше не мали справи. Читайте гороскоп на 9 січня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День буде вдалим для старту виконання нових проектів, завдань, реалізації громіздких планів. Не варто у понеділок вживати алкоголь та зловживати їжею. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Овнів

Рутина захопить Овнів у середу, але такий хід справ буде лише на краще. Є високі шанси, що вам вдасться потрапити в "потік" та ефективно виконувати свою роботу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Тельців

На Тельців подарунком може звалитися добрий заряд енергії, який допоможе впоратися навіть з дуже складними завданнями. То ж до роботи!

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Близнюків

Займіться запланованими справами та не відволікайтеся на порожні балачки. Звісно, це правило відкидайте для близьких та коханих.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Раків

Ракам сьогодні може випасти чудова нагода раз і надовго розпрощатися з ситуацією, яка вже добряче набридла. Вдоста терпіти те, що вам недовподоби. Це ваше життя, то ж беріться розпоряджатися ним самотужки!

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Левів

Не бійтесь пропонувати ці ідеї вашому керівництву та обговорювати з колегами, ви почуєте багато корисних порад. До того ж, зарекомендуєте себе як перспективного та амбіційного працівника.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Дів

На роботі на вас очікують приємні новини. Це може бути пов’язано як і з вашою зарплатнею, так і з вашими підвищенням. Тож не втрачайте ініціативності та спробуйте здобувати нові знання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Терезів

Невиправдані сподівання щодо вас можуть підірвати вашу довіру в колективі або ж сім'ї. Тож якщо ви не можете з чимось впоратись – сміливо просіть про допомогу. Можливо, доведеться пожертвувати своїм часом заради роботи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Скорпіонів

Азарт може зіграти у долі Скорпіонів сумну роль. Будьте обачними з непевними заробітками та сумнівними людьми. Краще більше уваги приділіть ділу свого життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Стрільців

Вдача посміхнеться Стрільцям, які знайдуть сили якісно робити свою роботу. Не варто забувати і про свої обіцянки покращити харчування чи зайнятися спортом. Зарз ідеальний час, щоб братися за себе.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Козерогів

Тримайтеся подалі від солодощів, адже сьогодні вам буде важко себе зупинити та не переїсти. Бо вже у четвер про це жалітимете, коли вранці буде важко прокинутися через зрив.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Водоліїв

До вас надійдуть неприємні чутки та плітки про ваше особисте життя, однак джерело цих чуток ви так і не зможете визначити точно. Не звертайте на чутки уваги, а дійте за велінням свого серця.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 січня 2019 для Риб

Будьте уважними до дрібниць, але не впадайте уу маніакальний стан. Найкраще не прогавити важливе видасться саме у розслабленому стані, тому зробіть максимум, щоб відпустити себе у вільне плавання.