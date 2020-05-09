24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку

- Читать новость на русском
Гороскоп сьогодні 9 травня 2020 всіх знаків Зодіаку – гороскоп 9 травня
Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку / LifeStyle 24

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2020 року, буде однозначно кращим, аніж вчора. Успіх буде супроводжувати майже всі знаки зодіаку. Цей день рекомендовано провести за інтелектуальною працею та приділити час на вирішення важливих питань. Читайте гороскоп на 9 травня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні рекомендовано слідкувати за своїми витратами та не витрачати надто багато грошей на речі, які вам не є життєво необхідними. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Овнів 

Від великих покупок варто відмовитись. Краще складіть список того, що плануєте купити і поверніться до нього наступного дня.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Тельців

Уникайте спілкування з людьми, які вам не подобаються або викликають у вас негативні емоції.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Близнюків

З Близнюками злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Раків

На тих, хто зуміє сконцентруватися на важливому, чекає успіх у починаннях. Ймовірно, що вам вдасться налагодити важливі контакти та продумати сміливі ідеї.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Левів

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Можливо, на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Читайте також Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Дів

Є високі шанси, що сьогодні вам захочеться ввечері більше часу побути наодинці. Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Терезів

Для Терезів цей день може виявитися доволі несприятливим. Можуть виникнути несподівані проблеми, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Скорпіонів

Астрологи рекомендують Скорпіонам взятися за складення плану на найближчі дні та місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Стрільців

Тим, у кого є пара, варто постаратися не шукати мінусів у своїй другій половинці, а натомість постаратися зрозуміти мотиви його дій. Так ви зможете зберегти стосунки гармонійними та міцними. 

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Козерогів

Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. Можливо й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Водоліїв

Інтелектуальні здібності Водоліїв сьогодні будуть повністю активізовані. Нові знання вам сьогодні просто життєво необхідні. Якщо проведете день в лінощах і апатії, то ризикуєте втратити хороший шанс у житті.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на травень 2020 для Овнів

Гороскоп на 9 травня 2020 для Риб

Через високу концентрацію та уважність сьогодні можна займатися відповідальними справами, шанси припуститися помилки мізерні.

Автор: Тереза Клименко
Теги: Новини LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку LifeStyle Гороскоп
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Еротичні фільми: 10 пристрасних стрічок для дорослих
8 травня , 21:24 Еротичні фільми: 10 пристрасних стрічок для дорослих
Надія Біленко
Найкращі українські фільми усіх часів, які варто переглянути кожному
8 травня , 16:30 Найкращі українські фільми усіх часів, які варто переглянути кожному
Ірина Полицька
Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
8 травня , 12:18 Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
Квітослава Туз