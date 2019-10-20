Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня 2019 року, ередбачає день сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – запрошуйте гостей до себе. Читайте гороскоп на 20 жовтня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день варто бути уважним до своїх емоцій та бажань. Не дозволяйте іншим похитнути ваш спокій. У той же час доба буде сприятливою для добрих вчинків та прояву теплих почуттів. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Овнів

В Овнів у цей день буде сповна енергії, особливо ближче до вечора. Використайте свій запал, щоб зав'язати нові стосунки – романтичні чи дружні, або підтримати старі. У розмовах поважайте свою думку та не втрачайте її, аби сподобатися співрозмовнику.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Тельців

Можете очікувати на цікаву звістку чи пропозицію. Новина може внести суттєві корективи у вашу буденність. Вам залишиться лише вирішити, як реагувати на зміни.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Близнюків

Близнюкам сьогодна варто з обережністю підходити до покупок. Краще двічі подумати, щоб не купити мотлох.

У розмовах з рідними не забувайте про вдячність. Це допоможе налагодити теплі контакти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Раків

Легкість супроводжуватиме Раків у цей день. Цілком імовірно, що саме сьогодні вам вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний плин речей у кращу сторону.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Левів

На Левів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння. Не жалійте витратити трохи заробленого на власні потреби, навіть, якщо вони видаються не такими ж першочерговими.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Дів

Дівам бажано трепетно прислухатися до свого організму у цей день. Не варто налягати на їжу, яка може погіршити ваш стан. Тим паче, що надмір спожитого може стати причиною втоми та хандри.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Терезів

Не оглядайтеся на минуле та перестаньте всоте прокручувати невдалі сценарії в голові. Справді важливим є лише сьогодення і саме на ньому варто сконцентруватися — чи то в особистому, чи у професійному житті.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Скорпіонів

Не бійтеся втрачати — натомість прийде щось краще та вартісніше, потрібно лише трохи часу. Нічого до останнього триматися за безнадійні проекти чи людей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Стрільців

Стрільці сьогодні матимуть наснагу впорядкувати власні думки. Добрим помічником у цьому може стати тематична, якісна література. Не полінуйтеся вимкнути серіал та взятися за саморозвиток. От побачите, що таке заняття в результаті принесе чимало задоволення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Козерогів

Самотнім цього дня варто вийти у світ, щоб трохи розвіятися та набратися натхнення. Не нехтуйте запрошеннями друзів, а то й самі спробуйте кого-небудь витягти на цікаву подію.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Водоліїв

Водоліям варто знайти час на фізичну активність. Це не тільки покращить фізичну форму, а й допоможе розвантажитися від стресів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 жовтня 2019 для Риб

Рибам варто не нервувати при появі випробувань долею. У першу чергу видихніть та розслабтеся, адже саме зайвий стрес може стати причиною невдалого рішення. Навіть, якщо у важливій справі щось піде не так, старайтеся не вішати носа та плануйте наступну спробу.