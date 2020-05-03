Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку прогнозує позитивні зміни в житті. Багатьох чекають нові стосунки, зміна роботи та переїзд у нове житло. Читайте гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Овна

Новий тиждень для Овнів виявиться позитивним. На роботі все буде проходити добре, без особливих навантажень, втім підготуйтеся, що в четвер вам прийдеться пересидіти декілька додаткових годин. Вам може здатися, що ви сильно виснажилися і вам потрібно відпочити, однак у вас ще будуть сили зробити заплановану вдома роботу. Не піддавайтеся своїй ліні.

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Турбуйтеся про свій імунітет. Якщо ви простудилися на вітрі і почали кашляти, не чекайте, коли простуда пройде сама собою. Придбайте ліки в аптеці і ретельно слідкуйте за своїм здоров'ям.

Наприкінці тижня вас очікують витрати на будинок. Ймовірно, це будуть рахунки за комунальні послуги, або ж підвищиться оплата за житло. Якщо ви давно планували купити щось дороговартісне – не бійтеся це зробити. Придбаний товар вам довго прослужить.

Сприятливий день: 9 травня

Несприятливий день: 5 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Тельця

Цього тижня Тельцям рекомендовано менше проявляти ініціативу. Постарайтеся насамперед доробити усі заплановані справи, а тоді братися за щось інше. Фізичною активністю вам не рекомендовано займатися.

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В середу рекомендовано порахувати свій бюджет і грамотно розподілити витрату коштів. Вже зовсім скоро вам знадобиться значна частина відкладених грошей. З друзями проявляйте терпеливість: не намагайтеся від них взяти те, на що вони наразі неспроможні.

На вихідних розслабтеся і приділіть увагу відпочинку та улюбленим заняттям, які приносять вам задоволення. Постарайтеся вставати без будильника. Виділіть на сон стільки часу, скільки потрібно вашому організмові.

Сприятливий день: 7 травня

Несприятливий день: 10 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Близнюків

Цього тижня у Близнюків буде багато позитивних подій. Якщо у вас немає другої половинки, то є всі шанси, отримати повідомлення від небайдужої вам людини. Ймовірно, зовсім скоро у вас закрутиться роман.

Якщо ви довго йшли до своєї мети, то вже наприкінці тижня можете отримати перші результати. Однак не забувайте про власні потреби. Робота роботою, а відпочинок ніхто не скасовував. Не жертвуйте надто багато часу на роботу, вам все одно потрібно відновлювати сили.

У деяких представників знаку буде вразливою спина. Додайте до свого розкладу дня фізичні навантаження. Вже після кількох днів занять спортом ви відчуєте прилив сил та бадьорості.

Сприятливий день: 7 травня

Несприятливий день: 5 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Рака

Труднощі, з якими боролися Раки тривалий час – нарешті відступлять. Тож тепер ви можете направити всю свою увагу на речі, які приносять вам радість та задоволення. Вам потрібно правильно розставити пріоритети і поступово виконувати усі завдання.

Щоб подякувати собі за всю пророблену роботу – зробіть собі подарунок. Не обов'язково чекати якогось свята, аби зробити собі приємно. Якщо ви давно мріяли про якусь річ – сміливо купуйте.

На вихідних вас турбуватимуть сімейні клопоти та завдання. Ви поринете в шалений потік справ, який вам буде приносити лише задоволення. Неділя пройде досить спокійно та затишно.

Сприятливий день: 7 травня

Несприятливий день: 10 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Лева

Тиждень сприятливий для серйозних рішень. Якщо ви довго відкладали вирішення якоїсь справи – саме час втілити її в життя. В середині тижня є найбільша ймовірність того, що ви зможете відстояти свою точку зору.

У четвер ваші колеги підтримають будь-яку вашу ідею, тому будьте сміливішими і активно підходьте до цікавих, креативних ідей. Ваші колеги будуть до вас приязно налаштовані. Не забудьте цього тижня телефонувати батькам, адже їм важлива увага та підтримка.

Постарайтеся нікому не розповідати про ваше особисте життя, навіть, якщо ви можете повністю довірити щось близьким друзям. Нехай дещо все ж таки залишиться з вами. Пам'ятайте, що не всі ваші рішення друзі розуміють і схвалюють, хоча й вам про це не кажуть.

Сприятливий день: 9 травня

Несприятливий день: 5 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Діви

Новий тиждень для Дів – вдалий час, аби розібрати справи та завдання, які у вас накопичилися і ніяк не можуть зрушити з мертвої точки: завершіть прибирання, позбудьтеся непотребу в телефоні, порозкладайте все по місцях у шафах та оплатіть всі неоплачені рахунки.

В середині тижня у вас можуть виникнути цікаві ідеї та бажання. Якщо ви докладете максимум зусиль, то вже зовсім скоро можете очікувати на позитивний результат. Також вас чекає фінансовий бонус.

Вихідні пройдуть спокійно, але у вас виникне спокуса зустрітися з друзями попри карантин. Астрологи радять втриматися від такого запального бажання.

Сприятливий день: 7 травня

Несприятливий день: 5 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Терезів

Для Терезів увесь робочий тиждень буде емоційно важким, але вже на вихідних ви зможете повністю розслабитися і відпочити. Початок тижня – час змін, але боятися їх не варто. Навпаки, вони допоможуть знайти вам правильний шлях в житті.

Не ухиляйтеся від додаткових завдань, адже керівництво вас може неправильно оцінити. Наприкінці тижня у вас можуть виникнути проблеми з грошима, але вони не принесуть значної фінансової втрати. Просто постарайтеся записувати усі свої витрати і слідкувати за тим на що ви їх витрачаєте.

На вихідних зосередьтеся на своїй зовнішності. Зробіть маски для волосся, нанесіть зволожувальну маску для обличчя чи придумайте новий манікюр. Повністю відчути релакс вам допоможе ванна з піною та ароматизованими свічками.

Сприятливий день: 6 травня

Несприятливий день: 10 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Скорпіона

Перша половина тижня ідеально підійде для активних дій. Вам вдасться здійснити багато запланованих справ, якщо ви не будете постійно сидіти на місці. У вівторок ви маєте можливість проявити усі свої найкращі якості.

У п'ятницю можливі неочікувані новини, які вас дуже втішать, але потім зіб'ють з пантелику. Рекомендовано не сильно на цьому зациклюватися. Після робочого тижня дозвольте собі відпочити і не перевантажуйте додатковою роботою.

Вихідні рекомендовано провести з блокнотом і ручкою: чітко запишіть, що ви маєте зробити в першу чергу після закінчення карантину, а які справи можуть ще зачекати. Зорі сприятимуть успішному звершенню усіх ваших починань.

Сприятливий день: 5 травня

Несприятливий день: 9 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Стрільця

На початку тижня Стрільців можуть очікувати зміни в житті. Вони можуть бути пов'язані з роботою, сім'єю, оточенням, грошима чи здоров'ям. Втім зорі обіцяють вам позитивні зміни.

Цього тижня вам треба достатньо часу приділити навчанню, адже зовсім скоро вас чекатимуть ситуації на яких ваші здібності будуть неабияк оцінювати. Можливо, це будуть тести, іспити чи співбесіда.

Дні тижня будуть проходити дуже активно і швидко. На вихідних вас очікують клопоти по господарству. Вам захочеться втілити в реальність сімейні традиції та ритуали. Кінець тижня передбачає чудовий час проведений з рідними.

Сприятливий день: 6 травня

Несприятливий день: 7 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Козерога

Цього тижня Козерогів чекають хвилювання, які пов'язані з вашим особистим життям. Ви можете усвідомити, що розлюбили людину з якою ви поруч. В такому випадку вам треба обов'язково обговорити це питання з другою половинкою і нічого не вирішувати самостійно.

Позитивною темою цього тижня може стати ваш особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

Вихідні присвятіть творчій рутині та домашній роботі. Результат принесе вам задоволення і ви зможете добре відпочити від усіх проблем, які вас зараз оточують.

Сприятливий день : 9 травня

Несприятливий день: 6 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Водолія

Зверніть увагу на понеділок, четвер та суботу. В ці дні будуть відбуватися важливі події, які згодом вплинуть на ваше подальше життя. Зірки прогнозують вам серйозні зміни. Увесь тиждень проявляйте наполегливість та рішучість.

Вівторок присвятіть наведенню порядку вдома та плануванню цілей. Вас чекає похвала від рідних та близьких з якими ви будете цього тижня дуже тісно спілкуватися. Ви можете дослухатися до їхніх порад, вони будуть особливо слушними.

Відпочинок в тиші та спокої – це саме те, що вам життєво необхідно. Зосередьте свою увагу лише на тих речах, які приносять вам задоволення.

Сприятливий день: 4 травня

Несприятливий день: 8 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 травня 2020 для Риб

Цього тижня вам потрібно обов'язково завершити усі справи, які у вас накопичилися ще з минулого місяця. Чим довше ви будете тягнути – тим більш негативними будуть наслідки. Особливо, це стосується роботи. Через невиконання обіцяних справ ви можете втратити довіру своїх колег та керівництва.

Перша половина тижня сприятлива для саморозвитку – частіше залишайтесь наодинці та більше читайте. Це дозволить вам скласти плани на майбутнє та визначити власні цілі.

Ви часто забуваєте про сім'ю через напружений графік, тож друга половина тижня – саме час виправити цю ситуацію. Важливо цього тижня не позичати нікому грошей, адже назад ви їх отримаєте нескоро.

Сприятливий день: 10 травня

Несприятливий день: 8 травня