Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає позитивні моменти. Це сприятливий тиждень для досягнення цілей, завершення розпочатих завдань та нових планів на майбутнє. Читайте гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Овна

Цього тижня зосередьте свою увагу на питаннях, які пов'язані з роботою. Якщо у вас були ідеї щодо покращення робочого процесу, то увесь тиждень докладайте зусилля для їхнього втілення.

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Астрологи радять набратися терпіння та не приймати поспішних рішень. Якщо ви самостійно не можете обрати, як вам краще вчинити в тій чи іншій ситуації, порадьтеся з близькими.

Вихідні сприятливі для занять спортом. Зараз саме вдалий час скинути зайві кілограми та отримати фігуру про яку ви так довго мріяли. Уникайте алкоголю, адже він може погано вплинути на ваш організм і ви будете себе дуже погано почувати.

Сприятливий день: 12 травня

Несприятливий день: 13 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Тельця

На початку тижня Тельців чекають грошові надходження, а також пропозиція з додатковим підробітком, від якої не варто відмовлятися. Тиждень вдалий для генерального прибирання та очищення простору від непотрібних речей.

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В житті вам треба більше прислухатися до своєї другої половинки. Не ігноруйте важливі питання, не тримайте все в собі, а просто відверто про все розкажіть. Пам'ятайте, що розмова завжди вирішує будь-які негаразди.

На вихідних добре розпочати те про що ви довгий час думали. Ймовірно, ви хотіли пройти якийсь марафон, чи записатися на мовні курси, можливо, ви хотіли б сісти на шпагат, чи навчитися танцювати? В період карантину з'явилося безліч безкоштовних онлайн-платформ, які можна з вигодою використати для себе.

Сприятливий день: 14 травня

Несприятливий день: 13 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Близнюків

Цього тижня варто задуматися над зміною пріоритетів. Ви почнете робити те, чого раніше не робили. Не панікуйте, а вчіться новому. Згодом у житті воно вам неабияк знадобиться. Беручись за нову справу, не забувайте про ціль до якої ви йдете.

Постарайтеся розраховувати лише на власні сили та не чекайте допомоги інших. Навчіться вирішувати питання самостійно. Цього тижня у вас є чудовий шанс, аби стати більш впевненим в собі.

На вихідних у вас з'явиться досить багато часу, тож ви зможете його приділити тим речам, які вам найбільше приносять задоволення. Зірки радять вам максимально відпочити та розслабитися.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 16 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Рака

Робочий тиждень Раків буде наповнений позитивними подіями. Тиждень варто присвятити відточуванню майстерності, навчанню і самовдосконаленню. Присвятіть дні зміцненню імунітету – почніть більше рухатися і вживайте багато фруктів.

Середина тижня сприятлива для аналізу своєї поведінки. У вільний час проаналізуйте усі свої помилки за останній час та уникайте їх у майбутньому.

Сімейних обов'язків може бути під кінець тижня більше, тому вам навряд чи вдасться уникнути домашніх турбот. Беріть на себе стільки, скільки можете зробити, інакше будете сильно нервувати, через те, що нічого не встигаєте.

Сприятливий день: 11 травня

Несприятливий день: 12 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Лева

Левів цього тижня може очікувати звістка від старих друзів чи родичів. Уникайте шкідливу їжу, адже вона може погано вплинути на ваше самопочуття.

В роботі сконцентруйтеся лише на якомусь одному завданні, не розсіюйте себе на багато справ водночас, бо насправді не зможете до кінця виконати нічого. Якщо ви почуєте у свій адрес від керівництва якесь зауваження – прийміть його та зробіть висновки.

На вихідних ваше життя наповниться любов'ю та романтикою. Якщо ви перебуваєте у стосунках, спробуйте розпалити вогонь, який згас між вами та вашою половинкою та проявіть максимум турботи.

Сприятливий день: 13 травня

Несприятливий день: 14 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Діви

Цей тиждень обіцяє Дівам численні успіхи і перемоги, які дозволять зберігати гарний настрій та позитив. Проте у фінансовій сфері таких "успіхів" не передбачається.

На роботі на вас чекають кардинальні зміни, які підуть вам лише на користь. Ви зможете нарешті більше часу присвячувати тому, що вам дійсно подобається. Астрологи кажуть, що новий тиждень неймовірно успішний для самоосвіти чи покращення будь-яких навичок.

Якщо ж ви зачекалися змін в особистому життя, то є велика ймовірність, що вони стануться наприкінці тижня. Тож будьте напоготові!

Сприятливий день: 16 травня

Несприятливий день: 17 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Терезів

На Терезів цього тижня чекають нові відкриття та можливості. Не переживайте про те, що про вас подумають. Не вступайте ні з ким в суперечку чи конфлікти. Будьте впевненими в собі, це і буде вашою запорукою успіху.

Чим більше ви будете поспішати, тим більшою є можливість допустити помилок. Особливо будьте уважними з документами та фінансами. Втім, якщо ви будете старатися, то ваші зусилля дадуть вам свої плоди.

На вихідних у вас можуть дуже швидко змінюватися плани, тож не варто поки що планувати на суботу та неділю чогось глобального.

Сприятливий день: 11 травня

Несприятливий день: 13 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Скорпіона

Початок тижня пройде дуже швидко і динамічно. На вас чекатимуть багато завдань, планів, нарад та тренінгів. Вже наприкінці тижня розпочнеться довгоочікуваний відпочинок про який ви так мріяли.

У п'ятницю очікуйте на сюрприз від якого будете приєно здивованими. Друга половина тижня сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

На вихідних вас очікують витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 16 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців не буде надто легким, однак, якщо проявити терпіння – можна здолати багато перешкод. Не будьте вимогливими до людей так само, як і до себе самого. Є велика ймовірність, що стосунки з вашою половинкою складуться якнайкраще.

Будьте уважнішими до дрібниць. Вам не завадить дисципліна та акуратність. Не відмовляйтеся від відпочинку, особливо, якщо відчуваєте втому. Астрологи радять внормувати свій сон та не засиджуватися надто довго.

Залишіть в минулому всі невдачі й поразки, напруженість, суперечки й нерви – насолоджуйтесь моментом. Нарешті настав час заспокоїтися й отримати задоволення від різних сфер життя.

Сприятливий день: 17 травня

Несприятливий день: 12 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Козерога

Не варто переживати за минуле, краще присвятіть новий тиждень майбутньому. Слід пам'ятати, що якими б поганими не були події, життя продовжується і треба зробити максимум для того, аби прожити його так, як ви хочете.

В середині тижня присвятіть час фізичним навантаженням. Перебуваючи вдома на карантині, ви почали менше рухатись, тож тіло треба трохи розворушити.

Завдяки вашим друзям, у вас буде чудова нагода створити на вихідних дещо дуже цікаве та незвичайне. Ймовірно, хтось із вашого близького оточення зробить вам сюрприз у вигляді фарб та полотна для малювання чи якоїсь цікавої та розвиваючої гри.

Сприятливий день : 14 травня

Несприятливий день: 15 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Водолія

Водоліїв цього тижня чекають деякі непорозуміння з колегами та керівництвом. Однак ніякі труднощі не зможуть зіпсувати вам настрій. Позитивний настрій допоможе впоратися з різними проблемами. Будьте сміливими та не зважайте на докори інших, ваша впевненість в собі дозволить вам подолати більше, ніж ви думали.

Рекомендується приділити увагу своєму волоссю, ймовірно, їм потрібне додаткове харчування і догляд. Скоригуйте ваш асортимент засобів для волосся, адже вам потрібна тільки якісна косметика, яка оздоровить волосся та надасть йому блиску.

Астрологи кажуть, що старання Водоліїв приведуть до значних змін в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти та здібності.

Сприятливий день: 17 травня

Несприятливий день: 11 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 травня 2020 для Риб

Цього тижня вам варто зосередитися на одній важливій цілі та зробити все для того, аби її досягнути. Ваш самоконтроль допоможе вам здолати будь-які труднощі. Втім здоров'я залишається на першому місці, тож зміцнюйте свій імунітет.

За можливості, вчіться чомусь новому та розвивайте свій інтелект. Цей процес є дуже важливим. Внесіть у свої щоденні будні хоч якісь зміни, і зовсім скоро ви помітите, як будете змінюватися самі.

На вихідних спробуйте відкласти усі справи та просто розслабитися. Відчуйте життя на повні груди, а завдання поставте трохи на паузу. Таким чином ви зможете перезарядитися та запустити новий потік енергії.

Сприятливий день: 13 травня

Несприятливий день: 14 травня