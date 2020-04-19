Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає доволі високу навантаженість на роботі та розв'язання важливих справ. Ближче до вихідних ви зможете розслабитися і відпочити. Читайте гороскоп на тиждень 20 –26 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Овна

Новий тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Зверніть увагу на своє здоров'я – цей час сприятливий для лікування, профілактики захворювань та консультацій з лікарем. Якщо вас давно турбує питання здоров'я – то найсприятливіші дні для візиту до лікаря вівторок та четвер.

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Також цей тиждень сприятливий для вивчення чогось нового. Тож курси або навіть вебінари – оминати не потрібно, особливо, якщо ви давно планували вивчити щось нове. Результати не змусять себе чекати.

Сприятливий день: 20 квітня

Несприятливий день: 24 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Тельця

Новий тиждень буде насичений позитивними змінами у вашому житті. На самотніх представників знаку у другій половині тижня очікують зрушення в особистому житті. Ви почнете більше спілкуватися з людиною, з якою вже давно знайомі. Тож у вас є всі шанси на початок романтичних стосунків.

Перша половина тижня сприятлива для саморозвитку – частіше залишайтесь наодинці та більше читайте. Це дозволить вам скласти плани на майбутнє та визначити власні цілі.

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Друга половина тижня також дуже сприятлива для вивчення чогось нового. Цей час сприятливий для вивчення іноземної мови чи проходження онлайн-курсів.

Сприятливий день: 26 квітня

Несприятливий день: 21 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Близнюків

Увесь тиждень пройде саме так, як ви заплануєте. Намагайтеся більше часу приділити роботі, наприкінці тижня вас може очікувати приємна грошова винагорода. Проявляйте ініціативність та не бійтеся брати на себе відповідальність – це суттєво покращить ваш імідж на роботі.

В середині тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Не допускайте втручання у вирішення особистих питань родичів або друзів, бо це може лише загострити нинішню ситуацію.

Можливі непередбачені витрати в першій половині тижня, які можуть знизити значну частину ваших фінансових ресурсів. На вихідних заплануйте доробити усі робочі завдання, щоб увечері з чистим серцем просто відпочити з цікавою книжкою.

Сприятливий день: 23 квітня

Несприятливий день: 21 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Рака

Новий тиждень для Раків буде успішним абсолютно у всьому. На роботі у вас нарешті закінчиться потік справ, які вам не подобалось виконувати, і ви зможете розмірено та спокійно приступати до виконання приємніших справ.

Більше часу спілкуйтесь зі своїми колегами, навіть якщо ви перебуваєте вдома на карантині. Це дозволить зняти градус напруги та допоможе вам розслабитись. А також ви зарекомендуєте себе не лише, як старанного працівника, а й як людину, з якою цікаво спілкуватися.

На вихідних рекомендовано звернутися до лікаря, якщо у вас є проблеми по гінекології. Не відкладайте перевірку на майбутнє. Запишіться на консультацію якнайшвидше, адже потім можна отримати значні ускладнення.

Сприятливий день: 23 квітня

Несприятливий день: 20 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Лева

Левам необхідно позбутися від усього зайвого в домі. Навівши порядок у квартирі, перегляньте свої стосунки з тими, хто вас оточує. Варто змінити свій режим праці і відпочинку.

В особистому житті на вас очікують приємні зрушення. Ваші стосунки вийдуть на новий рівень та вдасться підвищити рівень довіри свого партнера. На вихідних влаштуйте романтичний вечір, який допоможе вам вирішити всі нагальні проблеми, а також повернути романтичну атмосферу.

На роботі у вас закінчиться дуже важливий проєкт, за який ви зможете отримати додаткове грошове винагородження. Адже останні кілка тижнів ви потрудились на славу.

Сприятливий день: 23 квітня

Несприятливий день: 24 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Діви

Новий тиждень для Дів буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового.

У першій половині тижня ви буде погано себе почувати, тож не беріться за виконання тих справ, які будуть вимагати у вас дуже багато енергії. Рекомендується просто полежати і відпочити, не заганяйте себе надто сильно роботою.

Вихідні пройдуть в спокійній та хорошій обстановці. У декого можуть відбутися значні зміни в житті. Це може стосуватися особистого життя, зміни посади, роботи, або ж переїзд в інше місто.

Сприятливий день: 26 квітня

Несприятливий день: 23 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Терезів

Тиждень пройде для Терезів у позитивному ключі. Особливих неприємностей на горизонті не передбачається. Понеділок ідеально підходить для очищення та звільнення від речей, які накопичилися у вашій оселі, але не несуть жодного змісту: зробіть генеральне прибирання, очистіть листування та непотрібні контакти в телефоні, позбавтеся від старих речей.

Ближче до кінця тижня вас огортатимуть приємні емоції, натхнення та гарний настрій. Складіть собі список речей, які дарують вам наснагу та оптимізм і звертайтеся до них, коли вас накриє хвиля апатії.

На вихідних займіться фізичним навантаженням, прийміть ванну, почитайте книгу та подивіться цікавий фільм. Вам потрібно повністю відновити енергію та сили для наступного тижня.

Сприятливий день: 25 квітня

Несприятливий день: 22 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Скорпіона

Тиждень для Скорпіонів пройде досить непогано. У вас буде хороший настрій, амбіції та сили для втілення поставлених цілей. Однак будьте обережними у своїх висловлюваннях. Ймовірно, ви ненароком розкажете засекречену інформацію.

Вечірній час після роботи буде досить плідним, тож замість лежання перед телевізором, ви зможете виконати безліч корисних та важливих завдань.

На вихідних вам прийдеться багато думати та аналізувати. Компенсуйте інтелектуальну активність фізичним навантаженням. Останнім часом у вашому житті дуже мало активностей, тому це треба швидко надолужити.

Сприятливий день: 24 квітня

Несприятливий день: 21 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців буде насичений стресами та клопотами. Не беріть близько до серця слова друзів та колег. Не вступайте в конфлікти та тримайтеся осторонь пліток, навіть якщо вони вам здаються несерйозними.

На роботі вам потрібно попросити допомоги найближчих колег, адже самостійне вирішення складного питання може призвести до нервових зривів. Остерігайтесь цього тижня неперевірених онлайн-магазинів, адже вас можуть ошукати.

Ретельніше підходьте до свого здоров'я, інакше ви ризикуєте підхопити застуду та провести час на лікарняному. Переключіться трохи від роботи, адже зовсім скоро ви можете відчути значну втому від перепрацювання.

Сприятливий день: 23 квітня

Несприятливий день: 20 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Козерога

Цього тижня Козерогам варто присвятити час коханій людині та своєму особистому житті. Вам варто звернути увагу на здоров'я, здорове харчування та свій розпорядок дня.

Друга половина тижня – це сприятливий час для планування свого бюджету. Подбайте про заощадження, адже інакше є велика ймовірність, що в майбутньому у вас будуть великі і незаплановані витрати.

На роботі зберігайте спокій та баланс. Відмовтесь від понаднормових годин та роботи на вихідних. У суботу приділіть увагу своєму зовнішньому вигляду. У неділю перегляньте свій гардероб, його можна оновити за допомогою онлайн-магазинів або ж подумати над зміною іміджу.

Сприятливий день : 22 квітня

Несприятливий день: 24 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Водолія

Цього тижня Водоліям варто приділити час на розподіл своїх фінансів. У теперішній час вам варто економити гроші і не витрачати на речі, які не є для вас сильно важливими.

Робочі справи будуть протікати добре, тож зосередьтеся на домашніх завданнях та особистих стосунках. Більше часу проводьте вдома зі своїми дітьми. Не забувайте приділяти час друзям, з якими ви, зазвичай, підтримуєте зв'язок.

На вихідних – сприятливий час для оновлення вашого простору. Якщо вам набридло облаштування вашого робочого місця, додайте декілька елементів декору, щоб освіжити і змінити обстановку. Неділю присвятіть домашнім справам та саморозвитку – читайте або пройдіть онлайн майстер-клас.

Сприятливий день: 26 квітня

Несприятливий день: 20 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 квітня 2020 для Риб

Цього тижня Рибам потрібно бути особливо уважним до своїх слів, адже ви можете образити близьку вам людину і навіть не помітити цього. Проявляйте більше почуттів у стосунках та будьте уважнішими до свого партнера.

В першій половині тижня ваша фінансова сторона буде трохи вразливою. Слідкуйте за своїми витратами і за можливості, економте гроші, вони вам ще знадобляться.

Вихідні сприятливі для відпочинку. Читайте книги в своє задоволення, дивіться фільми, готуйте нові страви тощо. Не втрачайте шанс розслабитись та набратись нових сил на весь наступний тиждень.

Сприятливий день: 22 квітня

Несприятливий день: 25 квітня