Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку майже однаковий за насиченістю подій в житті. Переважну більшість чекає багато справ на роботі, які матимуть позитивні зрушення. Читайте гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Овна

Тиждень подарує Овнам чудовий настрій. Ви обов'язково захочете поділитися своєю радістю з друзями. Навіть якщо виникнуть якісь труднощі, обходьте їх з легкістю і в такому гарному настрої завершіть тиждень.

Дні будуть багаті на бурхливі емоції. Ви можете закохатись і одразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть пережити ті моменти, які нагадають їм про відчуття закоханості.

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На вихідних вам може поталанити. Фортуна буде на боці найактивніших знаків зодіаку. Чим масштабнішими будуть ідеї, тим більша ймовірність їх реалізації. Субота сприятиме активному вирішенню незавершених справ, пов'язаних з нерухомістю.

Сприятливий день: 28 квітня

Несприятливий день: 29 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Тельця

У Тельців увесь тиждень буде поганий настрій. Ви будете не задоволені собою, адже увесь вільний час проведете за телевізором та в телефоні. Будьте обережні з витратами – можете придбати неякісний товар.

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Приділіть увагу здоров'ю: у вас можуть загостритися хронічні недуги. Відновити свої сили та повноцінно відпочити з дітьми зможете лише наприкінці тижня. Деяким Тельцям навіть захочеться завести домашню тварину. Такий відповідальний крок потішить вашу сім'ю.

Неділя сприятлива для творчості. Особливу увагу приділіть музиці, літературі та мистецтву. Якщо у вас з'явиться цікава ідея – докладіть максимум зусиль для її втілення.

Сприятливий день: 29 квітня

Несприятливий день: 1 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Близнюків

Ніякі труднощі не зможуть зіпсувати вам настрій. Будьте сміливими та не зважайте на докори інших, ваша впевненість в собі дозволить вам подолати більше, ніж ви думали.

Є вірогідність непередбачених витрат у другій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У середу розраховуйте на підтримку друзів. П'ятниця – вдалий день для душевних розмов з рідними людьми.

Рекомендується приділити увагу своєму волоссю, ймовірно, йому потрібен додатковий догляд. Скоригуйте ваш асортимент засобів для волосся, адже вам потрібна тільки якісна косметика, яка оздоровить волосся та надасть йому блиску.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 28 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Рака

Якщо ви будете старатися, то ваше керівництво це неодмінно помітить. Розвивайте свої таланти та розумові здібності. Є шанс, що ви досягнете підвищення на посаді.

Прагнення стати найкращою версією себе, надихатиме вас на подвиги. Після роботи виділіть достатньо часу на домашні справи: вам давно потрібно очистити простір від непотрібних речей.

На вихідних варто проявити активність там, де немає динаміки або є невирішена ситуація. В особистих відносинах можливі сплески пристрастей. У фінансових питаннях зберігатиметься стабільність.

Сприятливий день: 28 квітня

Несприятливий день: 29 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Лева

Цього тижня Леви можуть очікувати на довгоочікуване рішення, яке пов'язане з житлом. Ймовірно, ви знайдете нове помешкання для купівлі чи переїзду. Ваше фінансове становище буде стабільним.

Щодо здоров'я – пройдіть діагностику організму. Зверніть особливу увагу на профілактичні заходи, які борються з хронічними захворюваннями.

Також цей тиждень сприятливий для вивчення чогось нового. Тож марафони чи вебінари – оминати не потрібно, особливо, якщо ви давно планували вивчити щось нове. Навчання буде даватись неабияк легко, тож не упустіть таку можливість.

Сприятливий день: 1 травня

Несприятливий день: 3 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Діви

Розпочніть тиждень з серйозних рішень. Не відкладайте важливі справи на пізніше, постарайтеся все виконувати в режимі реального часу.

Для деяких представників знаку тиждень буде наповнений романтикою. Таємні шанувальники, або колишні пасії можуть увірватися у ваше життя зовсім несподівано. Астрологи не рекомендують приділяти амурним справам надто багато уваги, особливо, якщо ви прагнете професійного росту.

Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах. На вихідних займіться вашим улюбленим хобі – вашій енергії потрібно знайти правильне застосування. Справжнє відчуття радості вам принесе самодисципліна.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 27 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Терезів

Цього тижня Терези можуть отримати ділову пропозицію, на яку погоджуватися одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти. Стримуйте емоції з людьми, які вас оточують. Будьте терпеливішими та не намагайтеся всіх критикувати. Зосередьтеся на собі та роботі.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. На роботі можлива приємна звістка – цілком можливо, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів.

Зірки радять цей тиждень прожити максимально усвідомлено – уникайте поспішних рішень, особливо в стосунках з близькою людиною. Намагайтеся не перекидати увесь пласт роботи на чужі плечі, докладіть зусиль та правильно розставляйте пріоритети.

Сприятливий день: 29 квітня

Несприятливий день: 1 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Скорпіона

Тиждень сприятливий для роботи по дому. Ви нарешті знайдете в собі сили повністю переоблаштувати власну оселю. Однак не робіть все одразу, почніть з однієї кімнати, і лише потім приступайте до інших.

Включіть у свій раціон сніданки, адже якщо пропускати перший прийом їжі, зовсім скоро можете отримати проблеми пов'язані зі шлунком. На вечерю віддайте перевагу супу чи легкому салату. Не забувайте про водний баланс. Постарайтеся кожного дня випивати 1 літр води.

Несподіваним та незвичним способом у вас з'явиться додаткове джерело доходу. Астрологи радять приймати будь-які пропозиції та пробувати себе в чомусь новому.

Сприятливий день: 1 травня

Несприятливий день: 2 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Стрільця

Цей тиждень краще присвятити тій справі, яка дійсно приносить задоволення. Уникайте спілкування з людьми, які приносять вам негатив. Також не будьте занадто категоричні в своїх судженнях з оточуючими вас людьми. Всі проблеми намагайтеся вирішувати спільно з вашим партнером.

Будьте уважні до своїх фінансів. Відмовтеся від великих або ж спонтанних покупок. Велика ймовірність придбати неякісний товар, який потім складно буде повернути або поремонтувати.

Якщо у вас ще немає роботи, то вас очікують продуктивні дні для її пошуку. Звичні і буденні справи будуть вимагати від вас високої концентрації уваги. Ваші затрати сил та уваги компенсуються ідеальним виконанням поставлених завдань.

Сприятливий день: 27 квітня

Несприятливий день: 29 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Козерога

Для Козерогів тиждень розпочнеться з суперечок на роботі чи в особистих стосунках. Астрологи радять вам заспокоїтися та адекватно оцінити ситуацію. Щоб не загострити конфлікт, постарайтеся тримати ситуацію під контролем.

Зорі рекомендують підтримати своє здоров'я профілактичними заходами, прийомом вітамінів та детоксом організму. У вільний від роботи час, розставте пріоритети та визначтесь, куди рухатись в житті далі.

Козерогам також рекомендується зателефонувати до родичів: поцікавтеся їхніми справами та здоров'ям. При необхідності, постарайтеся їм матеріально допомогти.

Сприятливий день : 29 квітня

Несприятливий день: 30 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Водолія

Присвятіть цей тиждень генеральному прибиранні в будинку. Викиньте усі старі речі, які ви не використовуєте. Постарайтеся зробити свою оселю затишною. Зміна інтер'єру подарує вам емоції та сили на нові справи.

Робота почне вас неабияк дратувати. Ви зіткнетесь з виконанням тих завдань, які абсолютно не хочете робити, а відмовитися неможливо. Наберіться терпіння та сконцентруйтеся повністю на завданнях. Якщо ви добре постараєтеся, на вас буде очікувати фінансова винагорода.

Події цього тижня можуть вибити вас з рівноваги, але ви будете раді такому повороту подій. Задоволення на вихідних принесуть танці чи заняття спортом.

Сприятливий день: 2 травня

Несприятливий день: 27 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 27 квітня – 3 травня 2020 для Риб

Астрологи попереджають про розчарування від швидкого успіху, тож цього тижня вам особливо знадобиться розсудливість і терпіння. Від відчайдушних вчинків варто відмовитись, бо їх наслідки можуть не тільки ускладнити вам життя, але й змінити вашу долю не в кращу сторону.

У середу певні обставини можуть змусити вас взятися за незвичну роботу. Не переживайте, ви все зробите на найвищому рівні. Друга половина тижня сприятлива для вивчення чогось нового.

Суботу і неділю використайте для того, аби трохи полінуватися і подивитися цікаві романтичні комедії чи прочитати нову книгу.

Сприятливий день: 27 квітня

Несприятливий день: 30 квітня