Гороскоп на тиждень 1–7 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде дуже позитивним. Майже всіх чекають приємні сюрпризи, несподіванки, гарний настрій на роботі та покращення в особистому житті. Читайте гороскоп на тиждень 1–7 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 1–7 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Овна

Новий тиждень є сприятливим для спілкування з колегами та друзями. Астрологи рекомендують частіше виходити з дому і гуляти на свіжому повітрі. Таким чином, ви зможете знайти рішення у складній ситуації, яка виникла на роботі. Якщо ви будете докладати усіх зусиль та старатися – не виключене навіть підвищення на роботі. Самотні Овни можуть цього тижня зустріти свою другу половинку.

Жінкам цього тижня бажано бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії.

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Також відмовтеся від будь-яких фінансових операцій – не виключені великі втрати коштів або обман недобросовісних людей.

Сприятливий день: 1 квітня

Несприятливий день: 5 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Тельця

Представників знаку цього тижня очікують серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо хвороба не проявиться цього тижня, краще провести профілактичні процедури або повне медичне обстеження. Зверніть особливу увагу на своє харчування та фізичні навантаження.

Новий тиждень для Тельців – не дуже сприятливий період для вирішення робочих проблем, а от в сім'ї буде панувати повне взаєморозуміння та благополуччя. У п'ятницю буде чудова нагода для колективного генерального прибирання або ремонту.

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На самотніх представників знаку чекають значні зміни в особистому житті. Якщо ви побачите в об'єкті закоханого ту людину, про яку завжди мріяли, то у вас можуть зав'язатися міцні та довготривалі стосунки.

Сприятливий день: 3 квітня

Несприятливий день: 4 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Близнюків

Тиждень для Близнюків принесе безліч дрібних проблем, які обов'язково треба вирішити. Можливо, ви витратите безліч сил та енергії, які уже не повернуться. Знайдіть час для себе: подумайте про відпочинок, здоров'я та дім. Великою розрадою для вас стане ваша друга половинка, яка наділятиме вас вірою на нові звершення.

Серед тижня ні в якому випадку нікому не позичайте грошей. Не беріть на себе важливі обов'язки. Розділіть їх між друзями чи колегами. Ваші близькі шукатимуть у вас підтримки та допомоги, тож приділіть їм час на душевну розмову.

Наприкінці тижня подбайте за своє здоров'я, адже надалі у вас можуть виникнути проблеми. Постарайтеся не нервуватися через все, що відбуватиметься у вашому житті. На вихідних у вас може виникнути новий роман, який дуже вплине на вашу роботу.

Сприятливий день: 6 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Рака

Увесь тиждень вам варто бути дуже уважним до власного оточення і фільтрувати все, що вам говорять. Зберіться з силами, оскільки насувається справжнє цунамі пліток та різноманітних домислів. Якщо будете вірити усім – можете опинитися в центрі неприємної ситуації, де вас будуть використовувати. Відтак ви можете зіпсувати стосунки із людиною, яка вам дуже дорога.

Середина тижня дуже сприятлива для шопінгу. У четвер потрібно зробити великі покупки, які ви давно планували. Або навіть якщо ви планували змінити свій гардероб – це також увінчається успіхом. На роботі будьте обережними зі своїми емоціями. Є ризик прийняти неправильне рішення саме через надмірну емоційність. Якщо відчуваєте надмірну злість – спробуйте спочатку заспокоїтись, а вже потім приймати будь-яке рішення.

Не забувайте про спорт! Тиждень буде сприятливим для будь-якого фізичного навантаження. Намагайтеся більше ходити пішки та обов'язково відчиняти вікно перед сном. Це не лише покращить ваш настрій, а й самопочуття наступного дня.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Лева

Не будьте лінивими увесь тиждень, адже для вас несподівано відкриється перспектива у кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові та складні проекти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру чи захочете змінити місце роботи. Якщо ви ще не склали план цілей на рік, рекомендується виділити час саме в суботу після обіду.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбутися в майбутньому. Складіть собі графік та меню щодо правильного харчування та обмежте до мінімуму алкоголь.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 6 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Діви

Новий тиждень для представників знаку буде спокійним та цікавим. У вас може виникнути бажання змінити роботу чи досягнути нових висот у кар'єрі. Не робіть різких рухів без порад близьких чи друзів, яким ви довіряєте.

Колеги на роботі будуть випробовувати ваш характер та силу волі. Ваша думка та авторитет серед колег допоможуть уникнути конфліктів, які будуть назрівати у вас на роботі чи в тісному колі серед знайомих.

Вихідні чудово підходять для поїздок за кордон. Не тягніть час, а при першій можливості беріть квиток на рейс в країну, про яку дуже довго мрієте. Беріть з собою друзів, щоб весело та незабутньо провести час.

Сприятливий день: 7 квітня

Несприятливий день: 1 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Терезів

Тиждень буде вдалим для облаштування будинку. Постарайтеся зробити свій дім більш комфортним і затишним, зараз це вам цілком під силу. Рекомендується докластися до спільного результату із сім'єю чи коханою людиною, оскільки це допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

На вихідних можуть виникнути ускладнення в поїздках: можливо, ваш транспортний засіб зламається або ж потребуватиме ремонту. Якщо у вас є можливість відкласти поїздку, то краще так і зробити, щоб не ускладнювати собі життя.

Якщо ви зачекалися змін в особистому житті, то ймовірно, вони стануться наприкінці тижня. Будьте уважними на роботі, адже вас можуть чекати неприємні зміни через вашу розгубленість. Будьте відповідальним працівником та старанно виконуйте свої завдання і підтримуйте дружні стосунки з колегами.

Початок весни дуже сприятливий час для вас, щоб почати займатися своєю фігурою. Перегляньте своє харчування та додайте в режим дня фізичні навантаження. Результати не змусять себе довго чекати. Не забудьте якнайшвидше записатися у зал.

Сприятливий день: 2 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Скорпіона

Цього тижня вас неабияк виснажить робота, тож вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб довести почате до логічного кінця. Будьте дуже уважними до виконання робочих обов'язків, а також у спілкуванні з колегами. Не намагайтеся пліткувати і не заводьте будь-яких коаліцій на роботі, адже це може негативно вплинути на ваш стан здоров'я.

Сімейним парам, особливо молодим, варто переглянути свої стосунки, щоб оновити згаслі почуття. Суботу та неділю проведіть наодинці та уникайте шумних місць і галасливих компаній. Вам треба зосередитись лише на ваших почуттях та майбутньому.

Будьте обережні з фінансами. Вам точно захочеться придбати щось дороге та габаритне, але добре зважте усі "за" та "проти", адже ви можете лише викинути гроші на вітер. Не беріть жодних кредитів і не позичайте гроші наприкінці тижня, бо це може негативно позначитись на вашому фінансовому положенні в найближчий час.

Сприятливий день: 1 квітня

Несприятливий день: 2 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Стрільця

Тиждень для представників знаку буде вдалим та цікавим. Вам вдасться те, що раніше здавалося вкрай важким. Це чудовий час для наведення порядку в будинку, на роботі та в думках. Проведіть один день без гучних компаній та друзів та спробуйте зосередитись лише на власних потребах. Рішення, яке ви приймете в такій обстановці – обов'язково принесе позитивні зміни у ваше життя.

У спілкуванні з коханою людиною будьте добрішим, зважайте на її думку, інакше ваші відносини неминуче зіпсуються. Не допускайте втручання у ваші стосунки чужих людей та родичів. Зайве обговорення вашого життя може лише поглибити конфлікти та загострити його.

Будьте уважні на дорозі та не сідайте за кермо, якщо дуже перенервували. Кінець тижня присвятіть відпочинку та відмовтесь від надмірних фізичних навантажень. Ви не лише психологічно потребуєте відпочинку, а й фізично також.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 2 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Козерога

Увесь тиждень ви будете жити гострими відчуттями, боротьбою та конфліктами. Усі 7 днів на вас чекатимуть багато подій, зустрічів та нових знайомств. Якщо у вас немає коханої половинки, то не бійтеся написати людині, до якої відчуваєте щось більше, аніж дружбу. Саме такий сміливий крок стане рушійною силою вашого майбутнього.

Тиждень для Козерогів буде чудовою платформою для професійного вдосконалення, але не біжіть за миттєвими результатами. Усі ваші старання будуть враховані та оцінені керівництвом, але не одразу, а через деякий час. Поки що не плануйте відпустку, адже вам треба завершити усі розпочаті справи.

На вихідних ви отримаєте величезний прилив сил. Зберіть компанію друзів та запишіться на плавання чи йогу. Щоб не відчувати себе втомленою, більше відпочивайте: читайте книги, дивіться фільми, гуляйте з подругами і не намагайтеся усі справи зробити за один день. У неділю добре сплануйте свій робочий час, щоб наступного тижня не перегоріти від роботи.

Сприятливий день: 3 квітня

Несприятливий день: 5 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Водолія

Новий тиждень для представників знаку ідеально підійде для зміни іміджу. Якщо ви давно мріяли змінити зачіску або стиль у одязі – звертайтеся за послугами стиліста, і кожен знайомий буде приємно здивований від отриманого результату. Ваш настрій від зовнішньої зміни себе набагато покращиться, вдома ви будете виконувати усі справи, а робота потішить приємними преміями.

Середа обіцяє цікаві події. Ви познайомитеся з харизматичними людьми, які стануть вам у нагоді в недалекому майбутньому. Не зациклюйтеся на роботі та фінансах, будь-які труднощі, які є у вашому житті зникнуть зовсім скоро. Проте вас не покине відчуття спокою, рівноваги та впевненості в собі.

Якщо ви відчуваєте, що дуже хочете поніжитися на сонечку, то можете сміливо вирушати у відпустку. Для повноцінного відпочинку ідеально підійде Єгипет, Кіпр, Італія чи Іспанія. На вихідних вас турбуватиме безсоння, тому постарайтеся перед сном прогулюватися на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 6 квітня

Несприятливий день: 7 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 квітня 2019 для Риб

Тиждень для Риб – період хороших перспектив та професійних досягнень. На роботі ви продемонструєте свою розсудливість, стресостійкість і активність. Всі дні для вас пройдуть легко та цікаво. Посеред тижня чекайте сюрпризу. Ймовірно, вас запросять на вечерю чи романтичне побачення. Однак будьте обережними щодо партнера, можливо – це короткотривалий роман, який не принесе нічого доброго.

Середина тижня ідеально підійде для навчання. Добре подумайте над вивченням ще однієї мови, написанням дисиртації чи отриманню водійських прав. На жаль, відпочинок вам поки не рекомендований, адже ви можете упустити чудову можливість до здійснення мрії. Проте можете сміливо планувати літню відпустку.

На вихідних можна повністю розслабитися і присвятити весь свій час улюбленим заняттям. Можливо, ваші друзі запропонують вам прогулянку, але будьте обережними з горлом, оскільки можете його легко простудити. Зверніть увагу на своє харчування. Обмежте вживання шкідливої та жирної їжі, поки це не призвело до поганих наслідків.

Сприятливий день: 7 квітня

Несприятливий день: 5 квітня