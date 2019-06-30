Гороскоп на тиждень 1–7 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить цікавий. Багато представників знаку досягнуть своєї мети та цілі, а в особистому житті не передбачається кардинальних змін. Читайте гороскоп на тиждень 1–7 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 1–7 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 1–7 липня2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Овна

Новий тиждень для працьовитих Овнів буде неабияк продуктивним. Навчання, зустрічі з новими людьми та успішно завершенні проекти – це все про вас. Тож готуйтесь до того, що часу на відпочинок буде мало, але результат буде вас тішити дуже довго.

У фінансовому плані потрібно бути більш обережним. Незабаром вам знадобиться доволі велика сума грошей, тож зараз краще подумати про заощадження. щоб потім не потрапити в погане становище. Найкраще, якщо ви відмовитесь від спонтанних покупок та витрат на речі, які вам не потрібні для щоденного використання.

Зірки радять не розкривати свої плани перед оточуючими та не бути занадто відвертими. Це може призвести до неприємної ситуації та зайвих пліток про ваше особисте життя.

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На вихідних приділіть більше часу своєму здоров'ю – поїдьте на природу, займіться спортом та перегляньте своє харчування. Є ризик захворіти, тож будьте обережні з водоймами та прогулянками під дощем.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 6 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Тельця

Тельцям сьогодні рекомендують зайнятися духовним розвитком та дослідити власні можливості. Рекомендовано скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів.

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В особистому житті не передбачається ніяких кардинальних змін. Займіться вирішенням домашніх проблем. Не відмовляйтеся від зустрічі з друзями. Ви зможете познайомитися з цікавими і впливовими людьми, які допоможуть набагато швидше просунутися по кар'єрних сходах.

Ваші вихідні дні будуть сприятливими для саморозвитку – фізичного, інтелектуального та духовного. Також максимально цікавими видадуться вихідні для Тельців, якщо ви спробуєте робити ранкову медитацію. Сконцентруйтеся на диханні та відпустіть свої думки на 5 – 10 хвилин. Це додасть сил і допоможе упевнено балансувати протягом дня.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 2 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Близнюків

Тиждень для Близнюків буде дуже сприятливим у фінансовій сфері. До кінця тижня очікуйте суттєве грошове надходження. Також друга половина тижня сприятлива для будь-яких банківських операцій. Проте власні збереження краще не лишати на основній картці, є ризик їх втратити не по своїй вині.

На роботі у вас зараз дійсно дуже напружений графік, тож згідно з прогнозом, вам варто подумати про відпочинок. Перша половина тижня сприятлива для планування відпочинку, а також бронювання житла чи купівлі квитків. Є ймовірність, що ви натрапите на дуже вигідну пропозицію.

Запланована поїздка або відпочинок з друзями принесе море радості, не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Найкраще це зробити наприкінці тижня, аби вас не діймали думки про роботу і ви змогли справді відпочити.

Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 5 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Рака

У Раків новий тиждень має усі шанси видатися дуже чудовим. У середу представники знаку отримають можливість позбутися від старих і згубних звичок і завдань, які не приносять прибутку – ані морального, ані фінансового. Цього тижня вам буде простіше, аніж завжди відкинути усе непотрібне.

П'ятниця буде сприятливою для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.

На вихідних відчутний результат принесуть заняття, спрямовані на самопізнання. Виділіть трохи часу для роздумів про життя та медитації, самозаглиблення піде на користь.

Сприятливий день: 7 липня

Несприятливий день: 6 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Лева

Новий тиждень для Левів буде наповнений позитивними подіями. На вас чекають нові знайомства, які переростуть в серйозну дружбу або романтичні відносини.

Не виключені несподіванки і різка зміна ваших звичних планів. Головне в таких ситуаціях опиратися лише на власні сили, чужі поради можуть лише погіршити ситуацію. Вже в суботу все ваше життя повернеться до звичного русла.

В другій половині тижня доведеться пожертвувати роботою на користь сім'ї, адже вам потрібно вирішити нагальні потреби, які можуть призвести до небажаних конфліктів в майбутньому. Вихідні також проведіть в колі сім'ї, хоч і пропозиції від друзів будуть дуже привабливі. Головне – визначте правильно пріоритети.

Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 5 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Діви

На початку тижня не варто братися за серйозні справи по дому – задуманий ремонт краще перенести, а то доведеться переробляти. А от за дрібниці, на кшталт, наведення ладу в шафках братися можна сміливо.

В понеділок та вівторок варто забути всі претензії – обґрунтовані та не дуже, накопичена у цей день образа віддасться з подвійною силою, а тому постарайтеся не приставати на негативні думки та емоції.

Вихідні сприятливі для спілкування з дітьми та батьками – відправляйтеся з ними на прогулянку чи візьміться за приготування смачної їжі, перегляньте цікавий фільм.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 7 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Терезів

На Терезів цього тижня можуть очікувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Астрологи радять провести профілактичні процедури або повне медичне обстеження. Зверніть особливу увагу на своє харчування та фізичні навантаження.

Чим більше ви будете хвилюватись та нервувати, тим гірше це позначиться на вашій продуктивності. Впоратися із занепадом сил допоможе відпочинок на природі або маленька поїздка за місто.

Найбільш продуктивним цей тиждень виявиться для роботи з документацією та укладанням договорів. В тому числі, і для банківських операцій. Не виключені відрядження за кордон, переговори з новими партнерами, що в свою чергу призведе до суттєвого покращення вашого фінансового стану в майбутньому.

Сприятливий день: 7 липня

Несприятливий день: 2 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів буде дуже продуктивним. Ви з головою поринете у вивчення чогось нового і це змусить вас задуматись про нові можливості. Не зупиняйтесь на досягнутому і вже за зовсім короткий період часу ви зможете побачити результат.

Також Скорпіонам зірки радять бути сміливішими, проявляти більше ініціативи та голосно говорити про свої бажання й наміри. Трішки амбіційності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.

На вихідних корисно займатися роботами по дому: влаштуйте прибирання, позбудьтеся від непотребу та від гучних посиденьок з друзями.

Сприятливий день: 2 липня

Несприятливий день: 5 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Стрільця

Нарешті у вашому житті відбудуться зміни, до яких ви так довго йшли! На цих представників знаку, які тільки почали стосунки, очікують серйозні зміни у вигляді спільного проживання з партнером. Пережити цей період вам допоможуть щирі розмови: не бійтесь ділитися власними емоціями з партнером, ви можете розраховувати на його повне розуміння.

На роботі не піддавайтеся на провокації своїх недоброзичливців. Колега, який найбільше вас дратує, віддалиться і ви зможете спокійно поринути в робочий процес.

У середу на вас очікують суттєві фінансові надходження. Четвер та п'ятниця, в свою чергу, дуже сприятливі для великих покупок, про які ви давно мріяли. Не відмовляйте собі у цьому задоволенні, придбаний товар повністю виправдає усі ваші сподівання.

Здоров'я зажадає грошових вкладень, але економити на ньому не бажано. Слідкуйте за режимом харчування та відмовтесь від алкоголю. Вихідні найкраще провести біля водойми в компанії близьких друзів.

Сприятливий день: 4 липня

Несприятливий день: 3 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Козерога

Для Козерогів настав сприятливий час для змін в абсолютно всіх сферах діяльності, як у романтичних стосунках, так і в ділових. Вдалими будуть і переїзди, поїздки, зміни виду діяльності.

Посеред тижня Козерогам може настигнути дуже слушна думка, яка у майбутньому сприятиме вашому фінансовому благополуччю. Ви зможете втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших та вашій інтуїції.

Уникайте інтриг та пліток – це лише забере ваш дорогоцінний час та енергію, краще використайте його на себе самого.

Сприятливий день: 5 липня

Несприятливий день: 4 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Водолія

Більше уваги цього тижня звертайте на потреби оточуючих. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Найактуальнішими на цьому тижні для вас стануть питання налагодження стосунків з партнерами – це стосується й роботи, й сім'ї.

Тиждень підходить для відточування майстерності, навчання і самовдосконалення. Перші результати та успіх не змусять себе довго чекати. До того ж, вам варто розглянути пропозиції щодо зміни місця роботи. Пропозиції можуть видатися дуже вигідними та привабливими.

Період цього тижня вільним від шлюбу Водоліям подарує романтичні зустрічі та нові стосунки. Другу половину тижня потрібно присвятити зміцненню імунітету – загоряти, плавати в водоймі і більше рухатися.

Сприятливий день: 5 липня

Несприятливий день: 4 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 липня 2019 для Риб

Цього тижня Рибам будуть легко вдаватися контакти з керівництвом та колегами, переговори проходитимуть успішно. При прийнятті важливих рішень варто дослухатися до свого серця, воно допоможе не схибити.

Середина тижня для представників знаку буде сприятливою для романтичних побачень – чудовий настрій гарантований. Також мають шанси добре закінчитися важливі зустрічі і з сім’єю, і з партнерами по роботі чи бізнесу.

На вихідних Рибам варто відвести час для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 2 липня