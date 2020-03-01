Гороскоп на тиждень 2–8 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку прогнозує досить багато важливої роботи, яку треба обов'язково виконати і не переносити на наступний тиждень. Тиждень подарує вам багато подій, які треба правильно використати в майбутньому. Читайте гороскоп на тиждень 2–8 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 2–8 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також: Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 2–8 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Овна

Овнам рекомендується на початку тижня прикласти максимум зусиль на роботі, щоб отримати гідну похвалу від керівництва і нарешті самоствердитися в очах інших людей. Можливо, вам навіть виділять премію за виконану роботу. Сумлінно працюйте над своїми завданнями та приймайте розумні рішення. Нікому не показуйте своїх емоцій, навіть якщо вам і справді важко.

На вихідних ви нарешті приймете рішення, на яке дуже довго наважувалися. Всі події у вашому житті стануть на свої місця, а зміна середовища принесе вам найкращі результати. Вас також не покидатиме думка про те, щоб почати навчання. Початок березня ідеально сприятиме новому потоку знань.

Читайте також: Ретроградний Меркурій у 2020 році: як він вплине на всі знаки зодіаку

Зверніть увагу на своє здоров'я – вам потрібно відвідати лікаря для обстеження, почати проводити більше часу на свіжому повітрі та слідкувати за своїм харчуванням. Якщо є можливість – візьміть на декілька днів відпочинок. Після роботи приділіть час прибиранню та хатній роботі. Отриманий результат принесе вам задоволення.

Сприятливий день: 3 березня

Несприятливий день: 2 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Тельця

На Тельців очікує приємний та позитивний тиждень. Керівництво наділить вас премією і похвалить. Від позитивних слів ви будете окрилені увесь тиждень. Ймовірно, ви зможете реалізувати те, про що так довго думали, але не наважувалися. Зірки радять вам частіше дослухатися до своєї інтуїції.

Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

Вам слід з обережністю поставитися до грошей. Через неуважність ви можете загубити значну суму. Усі важкі питання ви зможете вирішити у досить стислі терміни. Якщо вам здається, що деякі друзі від вас відвернулися – без жодних сумнівів залишайте їх у минулому. Не бійтеся ворогів, почніть добре слідкувати за поведінкою своїх друзів, саме вони зможуть вас розчарувати.

Тиждень пройде досить продуктивно, втім відпочивати ви теж будете достатньо. На вихідних постарайтеся зробити усі домашні справи, щоб не перекладати їх кожного тижня в довгий ящик.

Сприятливий день: 4 березня

Несприятливий день: 7 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Близнюків

Цього тижня вам варто запастися амбіціями, цілеспрямованістю та позитивом! Тиждень буде неабияк насиченим на події в роботі, але таке навантаження не пройде безслідно – ви зможете покращити своє становище в компанії та підвищити зарплатню. Однак, не забувайте про власні потреби, бо працювати потрібно, але відпочинок ніхто не скасовував. Не жертвуйте своїм особистим часом, особливо, якщо це не виправдано.

Всередині тижня у Близнюків буде вразливою ендокринна система та спина. Рекомендується включити до розкладу дня фізичні навантаження. Вже після кількох днів занять спортом ви відчуєте прилив сил та бадьорості.

Друга половина тижня сприятлива для шопінгу та великих покупок. Всіма придбаними товарами та отриманими послугами ви будете дуже задоволені. Вихідні проведіть у колі найближчих друзів. Попередні кілька місяців були для вас дуже напруженими, тож ви цілком заслужили на повноцінний відпочинок, коли вас не будуть турбувати думки про робочі проблеми.

Сприятливий день: 4 березня

Несприятливий день: 6 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Рака

Цього тижня Ракам треба приділити час на аналіз своїх думок. Не відвертайтеся від проблем, які прийдуть у ваше життя. Докладіть всіх зусиль, щоб успішно їх вирішити. На роботі вас чекатимуть агресивні колеги. Щоб уникнути їхньої недоброзичливості – постарайтеся навіть не звертати на них увагу. Не встрявайте з ними у словесну перепалку, адже це може погано закінчитися.

Впродовж тижня залучіть у своє життя спорт. Під час фізичного навантаження ваш настрій та самопочуття значно покращаться. Вівторок – вдалий день для підписання контрактів. Також цього тижня вам варто прийняти рішення, над яким ви дуже довгий час думаєте. Вам потрібно чітко зрозуміти, чого саме ви хочете і як пришвидшити здійснення цілей.

На вихідних присвятіть час навчанню. Навіть, якщо вам на початку все видаватиметься важким, повірте – якщо ви систематично будете докладати зусилля, зовсім скоро отриманий результат вас неабияк вразить.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 7 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Лева

Новий тиждень для Левів виявиться досить вдалим у всіх сферах життя. На вас очікує багато спілкування з цікавими людьми та приємні новини від ваших близьких та родичів. На роботі спробуйте проявити максимум наполегливості та рішучості. Таким чином ви зможете завоювати довіру колег та керівництва.

Середина тижня сприятлива для зустрічей із друзями, особливо, якщо ви вже давно не бачились. В особистому житті також не будьте пасивними. Не забувайте нагадувати вашому партнеру про свої почуття. Якщо у вас складний період в стосунках – то в другій половині тижня спробуйте завести серйозну розмову, вона буде мати досить позитивні наслідки для вас обох.

Не забувайте про своє здоров'я. Якщо у вас буде вільний час, обов’язково влаштуйте будь-яке фізичне навантаження. Це може бути похід в тренажерний зал або ж просто довга прогулянка. З алкоголем на вихідних – будьте дуже обачними, адже це може принести негативні наслідки.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 7 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Діви

Діви цього тижня перебуватимуть у гарному настрої, на роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Слідкуйте за своїм внутрішнім станом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити дружбі, яку дуже цінуєте.

В особистих стосунках ви будете дуже енергійні та впевнені. Влаштуйте на вихідних романтичну вечерю, знайдіть чудовий фільм, запаліть ароматичні свічки та створіть незабутній момент. Цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

Дівам варто задуматися про свій режим дня і раціон харчування. Вам слід змінити його таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 4 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Терезів

Тиждень буде сприятливим для важливих зустрічей та планування майбутніх цілей. В особистому житті Терези нарешті вирішать важливі питання. Астрологи кажуть, що новий тиждень сприятливий для переїздів. Це сприятливий час, щоб вийти за рамки буденності і змінити звичний потік справ.

На роботі проявляйте наполегливість та нові ідеї. Станьте в очах керівництва працівником, який бачить, як правильно розвинути ті чи інші ідеї і під яким соусом їх подати. Не пливіть по течії, а проявіть хоч трохи фантазії та ентузіазму.

На вихідних ви зустрінетеся з людиною, яка допоможе вам у майбутньому. Прислухайтеся до її порад, саме вони вам допоможуть зробити правильний вибір у житті. Терезам потрібно правильно використати всю інформацію з розмови, адже саме вона вам дасть орієнтир як і куди рухатися в житті.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 4 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Скорпіона

На цьому тижні вдихніть востаннє на повні груди усі сили, які у вас залишилися та приділіть увагу роботі. Можливо, вам доведеться скорегувати свої плани. Недбалість і помилки керівництво вам не пробачить. Варто проявляти обачність і обережність як в словах, так і в діях. Не звертайте увагу на плітки у вашому колективі, є ризик потрапити у дуже незручне положення.

У середу певні обставини можуть змусити вас взятися за незвичну роботу. Не переживайте, ви все зробите на найвищому рівні. Друга половина тижня сприятлива для вивчення чогось нового, а також зірки пророчать успіх в експериментах із зовнішністю. Тож, якщо ви давно мріяли про екстремальну зміну зовнішності – вперед.

Цього тижня не виключена доленосна зустріч, справжня любов чи офіційна пропозиція. Не поспішайте "кричати" всім про своє щастя, воно любить тишу.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 3 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Стрільця

Для Стрільців тиждень буде позитивним. На тих, хто займається бізнесом, очікують невеликі труднощі, але якщо ви проявите ентузіазм, то зможете все подолати. Бізнесменам не варто покладатися повністю на своїх партнерів. Сімейним Стрільцям варто звернути на успіхи своїх дітей в школі, адже з потоком роботи, ви повністю відлучилися від їхніх навчальних справ.

Будьте обережні зі своїм здоров'ям. Ви досить легковажно одягаєтеся, а перепад температури на вулиці може призвести до застуди. Також приділіть час своїй поведінці. Постарайтеся налагодити своє життя.

На вихідних домашню роботу робіть в першій половині дня, а другу половину – присвятіть собі. Відправтеся з друзями на відпочинок в театр чи кіно, або ж пограйте у цікаву гру. В неділю можете приготувати святковий обід, астрологи кажуть, що це зміцнить ваші стосунки з друзями і ви перейдете на кращий рівень довіри.

Сприятливий день: 2 березня

Несприятливий день: 4 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Козерога

Для Козерогів настав час відпочинку та відновлення сил. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності, тому що на початку тижня, як попереджають зірки, можливі втрати і безглузді помилки. Новий тиждень – найкращий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та прибирання в оселі.

Ваші особисті стосунки чекає пора оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Швидше за все, вам вдасться зробити його більш гармонійним. Проявіть фантазію, піднесіть коханій людині подарунок або здивуйте її приємним сюрпризом.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми. З приходом весни, почнітьзайматися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 5 березня

Несприятливий день: 4 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Водолія

Для Водоліїв новий тиждень буде дуже визначним. Можливі кардинальні зміни на роботі та в особистому житті. Не переймайтеся, якщо ці зміни стануть раптовими і ви не будете знати куди йти далі. Повірте, попереду на вас чекають не менш захоплюючі події в житті. Як тільки ви налаштуєте себе на те, що життя готує для вас те, на що ви так довго сподівалися – ви відчуєте в собі великий приплив енергії та сил.

Астрологи рекомендують розпланувати свої фінансові надходження. Вам треба чітко записати яку суму на що ви будете витрачати. Такий процес допоможе вам зекономити значну частину ваших коштів.

На вихідних будьте готовими до сюрпризів та неочікуваних моментів. Після важкого тижня, вам треба максимально розслабитися – відновіть свої сили та відпочиньте досхочу. Ймовірно, саме в суботу, доля надасть вам шанс, яким ви обов'язково повинні скористатися.

Сприятливий день: 7 березня

Несприятливий день: 2 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 березня 2020 для Риб

Рибам рекомендується присвятити цей тиждень генеральному прибиранні в будинку. Викиньте усі старі речі, які ви давно не використовували, оновіть своє житло до приходу весни. Постарайтеся зробити свій будинок більш святковим і затишним. Зміна інтер'єру подарує вам емоції та сили на нові справи.

Робота почне вас неабияк дратувати. Ви зіткнетесь з виконанням тих завдань, які абсолютно не хочете робити, а відмовитися неможливо. Наберіться терпіння та сконцентруйтеся повністю на завданнях. Якщо ви добряче постараєтеся, на вас буде очікувати фінансова винагорода.

Події цього тижня можуть вибити вас з рівноваги, але ви будете раді такому повороту подій. Згідно з прогнозом, цей тиждень сприятливий для придбання нового одягу. Купіть річ, про яку давно мріяли, але жаліли коштів. Покупки на цьому тижні подарують масу позитиву.

Сприятливий день: 6 березня

Несприятливий день: 5 березня