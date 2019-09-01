Гороскоп на тиждень 2 –8 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде насиченим та різноманітним. Вас чекають нові події в житті, цікаві зустрічі, проекти та приємні знайомства. Читайте гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Овна

Новий тиждень для Овнів пройде досить швидко. Астрологи рекомендують завжди бути в тонусі, не розслаблятися і бути готовим до будь-якої роботи. Не втручайтеся в робочі скандали, адже в майбутньому вони вам можуть зіграти не на руку.

Вдома намагайтеся зробити більше корисних справ, ніж просто відпочити. Зовсім скоро у вас з'явиться новий проект чи відрядження, тож не залишайте за собою хвостів, і спробуйте завершити все до кінця.

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Якщо ви планували переїзд, то не шукайте нове житло дуже далеко від вашого місця проживання. Знайдіть собі затишну оселю в районі, до якого ви звикли, і в якому відчуваєте себе затишно.

Щодо здоров'я, то не запускайте проблему, яка вас уже давно турбує. Наважтеся записатися до стоматолога, адже ваша маленька проблема може надалі вам дуже нашкодити. На вихідних проведіть час з батьками, адже вони дуже потребуються у вашому спілкуванні. Ввечері виділіть час на читання художньої літератури та перегляду культового фільму. Вам потрібно забути про роботу та перезавантажити мізки від справ, які вас турбують.

Сприятливий день: 3 вересня

Несприятливий день: 8 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Тельця

Цього тижня Тельці мають усі шанси знайти собі нове хобі. Після роботи не вмикайте новий серіал, а відшукайте час подумати над тим, що саме приносить вам задоволення. Ймовірно, ви зустрінете людей, які в майбутньому вам стануть у нагоді.

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Увесь тиждень у Тельців спостерігатиметься висока активність у фінансовій сфері. Ймовірно, у вас збільшаться доходи. Попри енергійну працю, ви активно витрачатимете зароблені гроші, однак витрати варто контролювати.

Астрологи рекомендують на вихідних не сидіти вдома, а розважатися та отримувати нові враження. Відвідайте театр або сходіть на концерт. В особистому житті, якщо ви посварилися з коханою людиною, не баріться з часом, аби помиритися. Вам важлива підтримка вашої другої половини.

Сприятливий день: 4 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Близнюків

Новий тиждень – чудовий час для втілення складних проектів на роботі. Однак не діліться новими ідеями з колегами, адже вони можуть вдатися до хитрощів, які надалі завадять вам реалізувати задумане.

Самотнім представникам знаку рекомендується не засиджуватися довго вдома, а зустрітися з друзями за чашечкою кави чи піти на піцу і апероль, поки погода ще дозволяє насолодитися теплими днями.

У понеділок вам треба обов'язково вирішити усі справи, які стосуються фінансів. Поверніть кошти, які ви позичали, і якщо у вас є борг, який ви ще не віддали – то зробіть це якомога швидше.

Сприятливий день: 5 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Рака

Новий тиждень подарує вам тягу до нових знань, будь-яка інформація буде добре засвоюватися, а нова справа принесе задоволення. Щодо покупок, то будьте обережними, адже є всі можливості купити те, що вам зовсім непотрібно.

Вівторок буде навантаженим, на ваші плечі впаде надто багато завдань, які ви повинні будете виконати у надто короткий час. Якщо ви шукатимете затишку, то усамітнитися вам допоможуть книги та плани на майбутнє. Подумайте над тим, що ви не встигли зробити впродовж року і докладіть зусиль, аби виконати все, що ви запланували з початку року.

Ракам радять при цьому не втрачати самоконтроль – перед прийняттям важливих рішень дайте собі хвилину на роздуми та тверезо оцініть ситуацію. Таким чином ви суттєво зменшите шанси на помилку.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 3 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Лева

Левам цього тижня треба звернути увагу на свою зайнятість на роботі. Якщо ви бачите, що впродовж всього робочого тижня у вас немає ентузіазму, вам ліньки братися за нові завдання і ви не дуже спішите на роботу, то, можливо, вам варто задуматися над новим місцем праці?

Рекомендується звернути увагу на стан вашого здоров'я: займайтеся спортом, робіть вправи на спину, правильно харчуйтеся та змушуйте себе виділити декілька хвилин зранку на пробіжку. Астрологи радять відмовитися від алкоголю та сигарет на деякий час, або й взагалі кинути цю згубну звичку.

На вихідних вас чекає цікава та насичена подія, яка може змінити ваше життя. Якщо у вас поганий настрій і немає ні до чого бажання – не переймайтеся, зовсім скоро всі ваші погані дні пройдуть і настануть цікаві події, які дозволять вам розвиватися у правильному руслі.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Діви

У Дів енергія увесь тиждень просто таки вируватиме ключем – постарайтеся направити надлишок сил у творче русло чи фізичну роботу. Якщо правильно не розподілити енергію, то можна втрапити в агресивну ситуацію та наразитися на необдумані вчинки.

Діви сьогодні будуть користуватися неабиякою популярністю в амурних справах. Флірт, цікаві розмови, нові знайомства – ось, що приготували зорі для вас. Запасайтеся гарним настроєм та щирою посмішкою і все у вас пройде легко.

Адекватно оцініть свої можливості та не обіцяйте того, чого не в змозі зробити. На роботі віддайте перевагу завданням, які вам посильні. Перенавантаження може погано вплинути на ваше здоров’я, а невиконані обіцянки – на репутацію.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 3 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Терезів

Терезам цього тижня варто тримати язик за зубами, інакше на роботі розгорнеться великий скандал, який буде неможливо зупинити. Якщо ви сумніваєтеся у вашому професійному розвитку, то перегляньте пропозиції від інших компаній. Тиждень сприятливий для проходження співбесід, не обов'язково одразу змінювати місце роботи, але проаналізувати поточну ситуацію – просто необхідно.

Підрахуйте свої кошти на новий місяць та серйозно візьміться за планування бюджету до кінця року. Через неправильне відношення до грошей ваша майбутня відпустка може перенестися.

У вівторок виділіть час на очищення приміщення в якому ви живете. Підготуйте одяг на осінь, заберіть з полиць літній одяг, який ви не будете носити, зробіть генеральне прибирання чи просто облаштуйте вашу оселю по-новому.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Скорпіона

Постарайтеся провести трохи часу в тиші та роздумах. Таким чином ви відновите сили та отримаєте рішення, яке необхідне для покращення вашого становища та життя. Корисно зайнятися медитацією.

Старайтеся не тримати все під контролем. Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішим ви станете.

У Скорпіонів вихідні будуть сповнені яскравих та щирих почуттів – підвищена емоційність матиме позитивний характер. Постарайтеся не перевтомлюватися та добре відпочити. Книга перед сном чудово допоможе зняти напругу та відновити сили.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 3 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Стрільця

Стрільцям рекомендовано вирішити усі проблеми, які вас турбують, аби в майбутньому ви були спокійні, адже на вас чекають насичені події, тож закрийте усі свої хвости. Не відмовляйтеся від допомоги колег чи друзів. Якщо вас давно турбує питання про звільнення – то цього тижня варто прийняти остаточне рішення. До того ж, цей тиждень дуже сприятливий для нововведень, змін та навіть ризикованих рішень.

В особистій сфері самотнім представникам знаку доведеться робити важливий вибір. Гороскоп радить все ретельно зважити, щоб потім не жаліти про свій вибір.

Будьте обережні зі своїм здоров'ям. Не піднімайте важких предметів і відмовтеся від занять в спортзалі. Наприкінці тижня відвідайте лікаря, особливо якщо вас давно щось турбує. Також варто обмежити споживання алкоголю та шкідливої їжі.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Козерога

Козерогам рекомендують взятися за складення плану на найближчі тижні. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями. Чітке розуміння ситуації допоможе вам на шляху до реалізації мрій та задумів.

Для тих, які через високу зайнятість роботою чи навчанням нехтували особистим життям, серед тижня буде слушна нагода виправити ситуацію. Поговоріть щиро з близькими людьми – є висока ймовірність того, що вони зустрінуть ваші одкровення позитивно та подарують вам заряд тепла та наснаги.

На вихідних постарайтеся провести якомога більше часу поза екраном смартфона, комп’ютера чи телевізора. У суботу вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 3 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Водолія

Новий тиждень сприятливий для самотніх представників Знаку. У вас буде чудовий шанс зустріти людину, з якою проведете все своє життя. Тож будьте щодня напоготові незапланованої зустрічі та знайомств.

На роботі справи також будуть іти напрочуд добре – ви увійдете в лідери і це одразу побачить ваше керівництво. Займайтеся тим, що вам найбільше подобається, таким чином у вас є всі шанси покращити свій матеріальний стан.

Друга половина тижня сприятлива для підвищення кваліфікації, проходження курсів та вивчення чогось нового. Результати не змусять себе довго чекати і вже зовсім скоро на вас очікують суттєві зміни в роботі, які принесуть колосальне задоволення.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 3 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2019 для Риб

Для тих представників знаку, які взяли собі невеличку відпустку, зорі рекомендують зайнятися домашніми завданнями, покупками, наведенням ладу у справах. Характерними для цього тижня можуть бути часті зміни настрою, то ж не беріть глибоко до душі чужі викиди у вашу сторону. Без ускладнень вдаватимуться організаторські справи.

Якщо ви хочете досягти чогось нового у житті, то вам доведеться піти на радикальні кроки. Уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже хаос може не дати вам реалізувати задумане.

Вихідні не надто сприятливі для перебування серед натовпу – походи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не витрачати.

Сприятливий день: 5 вересня

Несприятливий день: 7 вересня