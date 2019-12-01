Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку прогнозує велику кількість справ, нові знайомства, поїздки та чіткі рішення, які ви будете приймати у найскладніших ситуаціях. Читайте гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Овна

Цього тижня для Овна будь-яка зміна вашої діяльності піде на користь. Усі справи ви будете сумлінно виконувати, тож у вас є всі шанси провести цей тиждень у хорошому гуморі. У деякі моменти, вам захочеться поговорити з батьками про щось потаємне, що давно вас мучить і ви не можете самі дати собі раду. Астрологи рекомендують повністю розкритися рідній людині і розповісти все, що накипіло і наболіло.

На роботі все буде йти, як завжди, без особливих неприємностей чи великих сюрпризів. Стосунки з колегами та друзями протікатимуть у приязному руслі, однак з керівником можуть виникнути деякі труднощі.

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На вихідних зірки рекомендують зайнятися ефективними дихальними практиками, очиститися за допомогою сауни, лазні чи перебування у теплій ванні для максимального розслаблення.

Сприятливий день: 3 грудня

Несприятливий день: 5 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Тельця

У Тельців накопичилося безліч справ, які потребують швидкого вирішення. Беріться за справи від початку до кінця. Зробіть все можливе для того, щоб більше ви до них не поверталися. Якщо до кінця року ви вирішили поїхати за кордон, піти на курси чи записатися у спортзал – не гайте часу і робіть це якнайшвидше.

Початок тижня буде вдалим, запас сил та енергії також, тож прокидайтеся бадьорими та беріться до роботи. Скористайтеся усім своїм потенціалом, щоб покращити своє життя. В очах близьких та знайомих ви зможете вирости, якщо раніше, їхня оцінка про вас трохи впала.

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Справжнє відчуття радості принесе самодисципліна. Впевненість Тельці отримають завдяки відчуттю власної значущості, яке виринатиме з глибини. Свій вільний час проводьте у компанії близької людини, яка залюбки вислухає ваші плани на майбутнє.

Сприятливий день: 2 грудня

Несприятливий день: 3 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Близнюків

Цього тижня Близнюки можуть отримати хорошу пропозицію, над якою треба добряче подумати і не приймати рішення зопалу. Уважно зважте всі за та проти. Не будьте надто емоційними з людьми, які вас оточують. Наберіться терпіння і не намагайтеся всіх критикувати. Зосередьтеся на собі та роботі.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. В кінці тижня зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

На роботі можлива приємна звістка – цілком ймовірно, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів. У самотніх Близнюків високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки.

Сприятливий день: 5 грудня

Несприятливий день: 7 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Рака

Цього тижня Ракам треба бути працьовитими, стриманими та відповідальними. Таким чином ви вбережете себе від негараздів та отримаєте похвалу за свою роботу від керівництва.

Перед відпусткою на вас чекає пекельний та насичений тиждень. Ви повинні будете виконати величезну кількість завдань, тож якщо самі не зможете зі всім впоратися – попросіть у колег допомоги. Увесь вечір середи присвятіть домашнім справам, які у вас накопичилася. Також вирішіть усі питання та конфлікти.

Під час ранкової кави подумайте про свої плани і те, чого вам не вистачає на щастя. Загалом на Раків чекають цікаві вихідні.

Сприятливий день: 2 грудня

Несприятливий день: 4 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Лева

На цьому тижні є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте пліток на роботі і в родинному колі. У вирішення особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

Запорука успіху – твереза голова і Левам цього тижня варто про це пам’ятати, як ніколи. Будьте наполегливими, не здавайтеся, коли у вас щось не виходить і тоді ви неодмінно будете задоволені собою.

Леви зайняті тільки приємними думками і спогадами про побачення або зустрічі. Ви плануєте продовження стосунків і дуже ініціативні в цьому плані. Друга половина тижня сприятлива для романтичних зустрічей і станеться вона у найнесподіваніший для вас час!

Сприятливий день: 6 грудня

Несприятливий день: 2 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Діви

Дівам цього тижня треба налагодити зв'язок в особистому житті та на роботі. Це вам принесе радість та мотивацію в майбутньому. За рекомендаціями астрологів, буде корисно робити зупинки у справах і хоч трошки відпочивати.

Ваша рішучість цього тижня буде неабияк вражати. Ви будете докладати максимум зусиль до всього за що візьметеся і це помітять і оцінять як і ваші рідні, так і керівництво.

На вихідних дозвольте собі побайдикувати: пройдіться по магазинах, відвідайте картинну галерею, зберіться з друзями на концерт чи просто на піцу за переглядом цікавого фільму.

Сприятливий день: 5 грудня

Несприятливий день: 6 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Терезів

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Вдалий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Також для Терезів новий тиждень – це гарний час для початку циклу навчання. Найкраще вам дадуться самостійні заняття. Зірки радять відправитися в коротку зимову подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки.

Відкиньте сумніви в сторону та починайте втілювати цілі в життя. Не варто хвилюватися через можливі труднощі, адже вони – частина життя. Здолавши непросте завдання, отримаєте більше впевненості у власних силах.

Сприятливий день: 8 грудня

Несприятливий день: 4 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам рекомендується обмежити свої витрати, щоб захистити себе від фінансових проблем. Заробити гроші буде не легко, тому варто трохи зекономити. Не покладайтеся на те, що ви вкладетеся у всі покупки.

У плани Скорпіонів втрутяться непрохані гості. Вам доведеться скоригувати свій графік, щоб все встигнути зробити. Проте зорі будуть сприятливими і якщо докласти зусиль, то можна дістатися туди куди хочете і з тим, з ким планували.

Неділя може видатися не найкращим днем тижня, але зрештою ви закінчите її з позитивним настроєм. Не варто нехтувати можливостями, які сьогодні перед вами виникатимуть.

Сприятливий день: 6 грудня

Несприятливий день: 3 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Стрільця

На Стрільців цього тижня чекає великий професійний успіх. Керівництво оцінить усі ваші старання і, можливо, навіть запропонує нову посаду. Однак не дуже сильно забігайте наперед, просто будьте тут і зараз.

Увесь тиждень ви будете в думках про те, як збільшити свій дохід. Також досить багато часу ви приділите духовності, і, як наслідок, у вас прокинеться почуття допомагати іншим, опікуватися про рідних та бути добрішим до оточуючих.

Впродовж тижня усю свою енергію ви віддасте на робочі справи, тож на вихідних вам варто добре відпочити і набратися сил. Астрологи рекомендують прогулятися на свіжому повітрі, відвідати цікавий майстер-клас чи прочитати книгу.

Сприятливий день: 5 грудня

Несприятливий день: 2 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Козерога

Цього тижня Козерогам рекомендується бути уважним за кермом. Втома може мати погані наслідки. В дома постарайтеся сприймати усе спокійно та не брати близько до серця слова, які вас образили. Все минеться, потрібен лише час.

У Козерогів буде вдалий період для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, однак уникайте шокуючих висловлювань.

Добре подумайте над тим, що вас мотивує і змушує рухатися вперед, підгодовуйте постійно вашу внутрішню мотивацію. Не бійтеся просити про допомогу і допомагати іншим.

Сприятливий день: 6 грудня

Несприятливий день: 7 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Водолія

Цього тижня Водоліїв огорне внутрішній спокій та бажання проаналізувати все своє минуле. Є високий шанс зробити правильні висновки та побачити, що ще донедавна втікало від вашого розуму. Астрологи рекомендують вам приймати чіткі рішення для того, аби ваші бажання зрушилися з мертвої точки

Наприкінці тижня можете сміливо братися за творчі справи, вирушати у мандрівки, заводити нові знайомства. Ваше натхнення буде бити ключем. Гарний результат дасть і будь-яка робота.

Якщо самотні представники знаку підуть на побачення і усе полетить шкереберть – не переживайте. Через деякий час ви будете самі раді, що саме так все склалося. Згодом життя подарує вам саме те, що дано вам долею.

Сприятливий день: 2 грудня

Несприятливий день: 6 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 грудня 2019 для Риб

Цього тижня у Риб в особистому житті не передбачається серйозних кардинальних змін. Вам всього лише треба вирішити домашні проблеми. Астрологи рекомендують більше часу приділити на ті цілі, які ви запланували ще на початку року і не встигли їх виконати.

Якщо у вас буде додатковий час, зустріньтеся з друзями. Ви зможете познайомитися з цікавими і впливовими людьми, які допоможуть набагато швидше просунутися по кар'єрних сходах.

У фінансах варто бути обережним – помилки, неуважність чи легковажність матимуть не найкращий фінал. Не завадить зайвий раз перечитати і термін придатності медичних препаратів, які ви приймаєте.

Вдалий час для початку циклу навчання, найвдаліше складуться самостійні заняття. У цей період зірки радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки.

Сприятливий день: 8 грудня

Несприятливий день: 5 грудня