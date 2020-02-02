Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку буде насичений подіями, змінами та гарним настроєм. Самотні представники знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Читайте гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Овна

Цього тижня Овни будуть увесь свій час приділяти справам. Прислухайтеся до порад друзів, можливо, вони допоможуть вам знайти правильний шлях до тієї чи іншої ситуації. Не бійтеся почати контактувати з незнайомими і впливовими людьми. Ви здивуєтеся їхньою добротою, чуйністю та простотою.

Астрологи рекомендують контролювати свої фінансові витрати. Впродовж року у вас буде досить багато значних витрат, тож відкладені кошти вам знадобляться. Постарайтеся після роботи проводити час так, щоб в майбутньому вам було що згадати.

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Якщо ви давно наважувалися змінити свій стиль, то цього тижня гарний період, щоб розпочати перевтілення. Наприкінці тижня ви можете відчути велику втому і бажання відпочити. Щоб увійти в тонус, спробуйте зробити фізичні вправи, подихати свіжим повітрям чи просто послухати звуки моря чи спів птахів. Такий релакс налаштує вас на новий ритм життя.

Сприятливий день: 6 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Тельця

Астрологи рекомендують Тельцям цього тижня вийти зі своєї звичної зони комфорту. Зробіть своє життя активнішим та живішим. Довіряйте людям і будьте відкриті для спілкування.

Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте чужі точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи.

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Вихідні проведіть легко, зробіть паузу, займіться йогою, медитуйте, читайте, виділіть час для свого хобі. Зорі сприятимуть різноманітним практикам. Якщо ви ще не слідкуєте за правильним режимом харчування – то саме час взятися за своє здоров'я.

Сприятливий день: 3 лютого

Несприятливий день: 5 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Близнюків

Тиждень для Близнюків буде дуже сприятливим у фінансовому плані. На вас очікує суттєве грошове надходження. Проте тиждень буде трохи напруженим, на роботі вас чекатимуть багато важливих справ. Астрологи радять швидше лягати спати, щоб зранку бути бадьорими та натхненними.

Тиждень вдалий для генерального прибирання. Також рекомендується простежити за станом здоров'я – частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Цей період також сприятливий для навчання чи освоєння нової професії.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось небагато проблем, але навіть їх ви вперто ігноруєте. Після відвертої розмови з коханою людиною, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 8 лютого

Несприятливий день: 6 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Рака

Вже з початку року Раки трохи втомилися. Кількість справ вивела вас з колії. Однак постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще довести до кінця розпочаті справи.

Вихідні дні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не приймати важливих рішень – старайтеся займатися дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

В любовних справах цього тижня повністю покладайтеся на ваше серце та інтуїцію – вони підкажуть правильний вибір. Рекомендовано відмовитися від вживання алкоголю, адже ваш організм потребує оновлення. Також приділіть увагу здоровому харчуванню.

Сприятливий день: 8 лютого

Несприятливий день: 5 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Лева

Новий тиждень для Левів пролетить неабияк швидко – дні будуть насичені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам варто підтягнути свої знання у тій сфері знань, до якої ви дотичні.

Вас очікують витрати на вашу оселю – ремонт, меблі або просто облаштування простору. Якщо вам не вистачає спілкування з рідними, то не соромтесь їм подзвонити чи написати.

На вихідних відправтеся за місто на відпочинок. Краще сплануйте собі відпочинок у тісному колі, щоб відпочити від насичених буднів. Щоб не захворіти, одягайте теплий одяг і пийте теплі напої.

Самотні представники знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Сприятливий день: 9 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Діви

Цього тижня Дів не варто дратувати навіть жартома. Будьте терпеливими і не допускайте перепадів настрою. Не беріть на себе надто багато завдань, які не встигнете зробити. Розділіть справи між близькими та подбайте про кожну дрібницю.

Постарайтеся не розповідати людям про свої плани. Є висока ймовірність того, що вам почнуть заздрити і ваші цілі та бажання так і не здійсняться.

У другій половині тижня ваше самопочуття значно зміцниться, зросте апетит. Саме в ці дні є ризик швидко набрати зайву вагу. Якщо ви стежите за своєю фігурою, постарайтеся в цей період обмежувати себе в харчуванні і збільшити фізичні навантаження.

Сприятливий день: 4 лютого

Несприятливий день: 6 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Терезів

Терезам новий тиждень бажано прожити максимально усвідомлено – уникати поспішних рішень, особливо з фінансами. Побачили красиву річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть порядок вдома.

Сміливо відправляйтеся у заплановані поїздки – чи то задля відпочинку, чи по роботі. Зорі віщують час, вдалий для поїздок.

У любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть. Саме час для ризикованих амурних авантюр! Переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість. Сімейним Терезам та тим, у кого є пара, такий настрій також припаде до душі.

Сприятливий день: 3 лютого

Несприятливий день: 6 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів буде досить успішним. На початку тижня представники знаку отримають можливість позбутися від старих і згубних звичок і завдань, які не приносять прибутку – ані морального, ані фінансового.

Середа буде сприятливою для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.

На вихідних відчутний результат принесуть заняття, спрямовані на самопізнання. Виділіть трохи часу для роздумів про життя та медитації, самозаглиблення піде на користь.

Сприятливий день: 9 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Стрільця

Цього тижня Стрільцям будуть легко вдаватися контакти з керівництвом та колегами, переговори проходитимуть успішно. При прийнятті важливих рішень варто дослухатися до свого серця, воно допоможе не схибити.

Середина тижня для представників знаку буде сприятливою для романтичних побачень – чудовий настрій гарантований. Також мають шанси добре закінчитися важливі зустрічі і з сім’єю, і з партнерами по роботі чи бізнесу.

На вихідних варто відвести час для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

Сприятливий день: 6 лютого

Несприятливий день: 3 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Козерога

Цього тижня Козерогів огорне внутрішній спокій та бажання проаналізувати своє минуле. Є високий шанс зробити правильні висновки та побачити, що ще донедавна втікало від вашого розуму.

В середині тижня можете сміливо братися за творчі справи, вирушати у мандрівки, заводити нові знайомства. Ваше натхнення витатиме у повітрі. Гарний результат отримаєте і від будь-якої роботи.

Якщо самотні представники знаку підуть на побачення і усе полетить шкереберть – не переживайте. Через деякий час ви будете ще самі кепкувати з цієї ситуації. Згодом життя подарує вам саме те, що дано вам долею.

Сприятливий день: 6 лютого

Несприятливий день: 7 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Водолія

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Вдалий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Також для Водоліїв новий тиждень – це гарний час для початку циклу навчання. Найкраще вам дадуться самостійні заняття. Зірки радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки.

Відкиньте сумніви в сторону та починайте втілювати цілі в життя. Не варто хвилюватися через можливі труднощі, адже вони – частина життя. Здолавши непросте завдання, отримаєте більше впевненості у власних силах.

Сприятливий день: 9 лютого

Несприятливий день: 6 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для Риб

Риби цього тижня будуть дуже собою задоволені, адже докладатимуть максимум зусиль, щоб змінитися і покращити життя. Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів спокою, пустіть у хід красномовність.

Постарайтеся бути чесним з собою та проаналізуйте свої дії та думки. Вас чекають гарні новини та події, тож не опускайте руки, а навпаки, докладайте більше сил до реалізації мрій.

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння впродовж тижня на вашій стороні, втім в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками

Сприятливий день: 8 лютого

Несприятливий день: 5 лютого