Гороскоп на тиждень 3-9 грудня 2018 для всіх знаків досить неоднозначний. Для одних знаків Зодіаку тиждень буде успішним у сфері фінансів, інших очікують суперечки з близькими та рідними та витримка у роботі. Читайте гороскоп на тиждень 3-9 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Овна

Тиждень сприятливий для укладання договорів. Зірки кажуть, що цей час – найкращий для освоєння чогось нового. За можливості, запишіться на мовні курси або почніть займатися йогою. Робочі відрядження принесуть достатню кількість грошей і допоможуть розширити коло знайомств. Атмосфера в колективі буде трішки напруженою та загостреною, зберігайте спокій та впевнено виконуйте поставлені перед вами завдання.

Овни зіткнуться цього тижня з невідкладними сімейними справами, які заберуть багато сил. Вам треба буде доказати батькам та рідним, що те, що ви задумали, неабияк результативна справа, яка приноситиме вам фінансову допомогу та забезпечить ваше майбутнє. Скандалів і відкритих конфліктів не буде, але ваш емоційний фон стане причиною стресу.

Наприкінці тижня у вас будуть романтичні зустрічі, але розвиток стосунків буде не довгим. Сімейні пари розв'яжуть проблеми, пов'язані з купівлею квартири чи побутової техніки.

Ваша енергія та потенціал погано позначаться на здоров'ї. Для відновлення сил вирушіть з друзями на відпочинок за кордон чи в гори, більше дихайте свіжим повітрям та не зациклюйтеся понаднормово на роботі. Можливі проблеми з менструальним циклом у жінок та біль хребта у чоловіків. Уникайте аварійних ситуацій, будьте обережні за кермом, також забудьте про курси водіння на найближчий місяць.

Сприятливий день: 9 грудня

Несприятливий день: 4 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Тельця

Для Тельців тиждень буде вдалим на роботі та вдома. Керівництво буде задоволене вашою роботою, а вдома ви зможете вирішити всі монотонні справи. Ви відчуєте радість від того, що змогли побороти свою лінь та зробили всі завдання, які завжди відкладали у великий ящик.

Також астрологи не рекомендують Тільцям даремно впадати у відчай. Не драматизуйте, якщо ви не отримали допомогу, яку просили в близької людини. Зберіть усі свої сили та навчіться всього самі. Результат, якого ви досягнете – неабияк вас здивує. Незабаром все налагодиться і ефект буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

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Зірки радять цей тиждень прожити максимально усвідомлено – уникайте поспішних рішень, особливо в стосунках з близькою людиною. Намагайтеся не перекидати увесь пласт роботи на чужі плечі, докладіть зусиль правильно розставити пріоритети та досягнути всього самому. Сміливо відправляйтеся у поїздки – чи то задля відпочинку, чи по роботі. Тиждень вдалий для відпочинку, подарує вам емоції і нових друзів.

Сприятливий день: 6 грудня

Несприятливий день: 9 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Близнюків

Для Близнюків настав час відпочити та відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності. На початку тижня, як попереджають зірки, можливі безглузді помилки. Цей тиждень – не найкращий час для великих покупок. Відкладіть шопінг на наступний тиждень, краще заплануйте майбутні подорожі на наступний рік та зробіть генеральне прибирання в будинку. Будьте обережні з вікнами та дзеркалами.

Першу половину тижня зірки рекомендують присвятити самоосвіті. Ви зможете досягнути успіху в навчанні і розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найкраще складуться самостійні заняття. У цей період зірки радять почати активну підготовку до Нового року: наприклад, спланувати де саме ви будете його зустрічати, з ким, в якому місті та скласти кошторис витрат.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Бажано, в цей період внести деякі корективи в свій імідж: оновіть гардероб та змініть зачіску.

Сприятливий день: 3 грудня

Несприятливий день: 7 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 2018 для Рака

Ракам, яким цього тижня кортітиме інтимної близькості варто подумати над своїми пріоритетами. Інтим подарує вам лише короткочасний ефект. Дочекайтеся моменту, коли зустрінете свою половинку. Не будьте легкі на повідку в людей, які халатно ставляться до свого життя.

Тиждень буде сприятливим для серйозних справ по дому – почніть задуманий ремонт, однак виберіть лише одну кімнату, не робіть все одразу, адже поспіх лише нашкодить очікуваному результату. Будьте обережним з жирною їжею та алкоголем – віддайте перевагу свіжому салату чи легкому супу. В іншому випадку є шанси провести вечір з не найкращим настроєм.

Ракам краще перенести амурні справи на інший тиждень. Ймовірно, наступний тиждень буде більш вдалим для порозуміння з вашим партнером. Глобальні справи цього тижня краще не починати – є великі шанси зазнати емоційного зриву. Надайте перевагу старим "хвостам" та справам, які не вимагають надмірної фізичної активності.

Сприятливий день: 8 грудня

Несприятливий день: 3 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Лева

Хороший настрій цього тижня вас не покине. На роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Не піддавайтесь агресії, адже можете нашкодити своїм дружнім стосункам.

В любовних питаннях ви будете дуже енергійні і впевнені в собі. Влаштуйте на вихідних побачення або романтичну вечерю, цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

У другій половині тижня типові Леви зможуть змінити свій режим дня і раціон харчування таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни.

Сприятливий день: 4 грудня

Несприятливий день: 5 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Діви

Дівам сьогодні будуть притаманні зібраність та організованість – з ними будь-яка робота йтиме як по маслу. Висока активність піде на користь – можете сміливо йти у спортзал. У стосунках з протилежною статтю Дів супроводжуватиме успіх. Можливе нове знайомство, яке закінчиться з вигодою для обох сторін.

Астрологи рекомендують присвятити цей тиждень духовним пошукам та самоосвіті. Інтуїція буде добре працювати і ви зможете вдало її використати. Можливо вдасться знайти вихід із безнадійної ситуації. Також добре даватимуться справи пов’язані з навчанням та мистецтвом, адже будь-яка робота спрямована на творчість та пізнання даватиметься легко.

За можливості зустріньтеся з людьми, які для вас є наставниками та менторами. Щира розмова з ними може принести добротні плоди. Тиждень вдалий для того, щоб озброїтися впевненістю в собі та розібратися з нерішучістю – візьміться за створення плану, який наблизить вас до вашої мрії.

Сприятливий день: 6, 9 грудня

Несприятливий день: 3 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Терезів

Цей тиждень краще присвятити тій справі, яка дійсно приносить задоволення. Уникайте спілкування з людьми, які приносять вам негатив. Також не будьте занадто категоричні в своїх судженнях з оточуючими вас людьми. Всі проблеми намагайтеся вирішувати спільно з вашим партнером.

Будьте уважні до своїх фінансів. Відмовтеся від великих або ж спонтанних покупок. Велика ймовірність придбати неякісний товар, який потім складно буде повернути або поремонтувати.

Якщо у вас ще немає роботи, то вас очікують продуктивні дні для її пошуку, розміщення резюме, проходження співбесіди. Звичні і буденні справи будуть вимагати від вас високої концентрації уваги. Ваші затрати сил та уваги компенсуються ідеальним виконанням поставлених завдань.

Сприятливий день: 4 грудня

Несприятливий день: 8 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Скорпіона

Цього тижня будь-яке переміщення, яке виходить за межі вашої діяльності, піде на користь. У буденних справах клопотів ви не зазнаєте, а тому є високі шанси провести тиждень у відмінному настрої. Ймовірно вам кортітиме завести довгу розмову з рідною людиною та поговорити про те, що вас давно мучить. Не стримуйте себе у цьому, а навпаки, ще більше розкривайтеся.

На роботі у Скорпіонів все буде йти по налагодженій схемі – особливих неприємностей чи великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та начальством протікатимуть у приязному руслі, якщо ж звісно з вашої сторони немає грішків за душею.

Зірки рекомендують зайнятися ефективними дихальними практиками, очиститися за допомогою сауни, лазні чи півгодинного перебування у теплій ванні.

Сприятливий день: 6 грудня

Несприятливий день: 4 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Стрільця

Цього тижня ваш настрій буде змінювати з неймовірною швидкістю. Від того, чи зможете ви втримати себе в руках, залежить ваш успіх. Бажання зірватися на комусь від роздратування принесе лише новий конфлікт, тому постарайтеся стримувати свої емоції. Якщо ви зможете спокійно пояснити свою точку зору, керівництво погодиться з вашою точкою зору і піде на поступки.

Закоханим представникам цього знаку потрібно влаштувати романтичний вечір, щоб згадати про свої теплі почуття. Відтак, самотнім представникам варто частіше бувати в громадських місцях, особливо – наприкінці тижня.

Більше уваги звертайте на потреби оточуючих, в тому числі і другої половинки. Гороскоп підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Будьте обережними з ліками. Якщо виникла необхідність в їх використанні, краще проконсультуйтесь з лікарем. Утримайтеся від переїдання та зловживання алкоголем. Стосунки і на роботі, і вдома будуть складатися добре.

Сприятливий день: 4 грудня

Несприятливий день: 8 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Козерога

Для Козерогів тиждень буде вдалим часом для проведення важливих розмов. У цей день вам буде притаманна красномовність – головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

Доводьте почате до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися успіх. Для Козерогів тиждень буде сприятливим, а особливо для тих представників знаку, які задумали пошук однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Ймовірно, ви отримаєте надходження, на яке не очікували, однак не спішіть витрачати кошти. З часом вони вам знадобляться на важливіші справи, можливо, вам потрібно буде купити новий телефон. Цього тижня Козерогам астрологи не рекомендують потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану. Якщо матимете можливість допомогти іншим – зголошуйтеся, це піде на користь.

Сприятливий день: 8 грудня

Несприятливий день: 9 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 для Водолія

Для Водоліїв тиждень може принести багато суперечок на роботі, навчанні та в особистих стосунках. Це буде вимагати від вас вміння швидко заспокоюватись й адекватно оцінювати ситуацію. Намагайтеся тримати свої емоції під контролем, аби уникнути загострення конфліктів.

Не бійтеся просити про допомогу в однодумців – самостійно ви не зможете слідкувати за всією роботою, що підвищить лише ризик провалу. Можете сміливо робити дорогі покупки – гаджетів чи побутової техніки.

Наприкінці тижня проведіть час з близькими чи друзями. Особливо будьте уважні до своєї другої половинки. Через вашу зайнятість він чи вона можуть відчувати власну непотрібність, що призведе до непорозуміння. Додайте трохи романтики – влаштуйте вечерю при свічках. Цього буде цілком достатньо, щоб нагадати вашій другій половинці про ваші сильні почуття.

Сприятливий день: 9 грудня

Несприятливий день: 3 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 грудня 2018 2018 для Риб

Постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще взятися за роботу, заплануйте відпустку в теплих краях з Нового року.

Вихідні дні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не приймати важливих рішень – старайтеся займатися дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

В любовних справах цього тижня повністю покладайтеся на ваше серце та інтуїцію – вони підкажуть правильний вибір.

Сприятливий день: 7 грудня

Несприятливий день: 5 грудня