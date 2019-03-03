Гороскоп на тиждень 4–10 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить позитивний. Майже усі знаки Зодіаку будуть задоволені собою та своєю роботою, у багатьох з'являться нові друзі чи нове палке кохання. Читайте гороскоп на тиждень 4–10 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 4-10 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Овна

Овнам цього тижня обов'язково треба звернути увагу на проекти, які пов'язані з освітою і спортом. У фінансовому плані вам допоможуть далекі родичі або батьки. Ймовірно, ближче до вихідних ви здійсните дуже велику покупку.

В кінці тижня можуть з'явитися деякі труднощі, можливі непередбачені витрати. У робочих питаннях потрібно проявити творчий підхід, будьте готовими до відрядження. Будьте обережні, проявіть вроджені працьовитість і відповідальність, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі.

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Небезпеки для здоров'я у Овнів немає, але варто ретельно подбати про себе. Пройдіть курс зміцнення імунітету і пролікуйте хронічні захворювання. Якщо у вас є можливість, поїдьте з коханою людиною в санаторій чи оздоровчий комплекс.

Сприятливий день: 5 березня

Несприятливий день: 7 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Тельця

Тиждень буде трішки навантажений усілякими справами. Навчіться правильно планувати свій час і розподіляти сили. Спочатку беріться за термінові завдання, які неможливо відкласти, потім за інші менш обов'язкові. Якщо у вас є кохана людина, яка надихає та мотивує – попросіть її допомоги, щоб вона вас наштовхувала на нові ідеї та починання.

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На роботі Тельців чекає успіх. Ви зможете легко знайти контакт з колегами, який сприятливо вплине на атмосферу в офісі. Можливе підвищення чи отримання керівної посади. Вдалий період для налагодження стосунків у колективі, проте поганий для нових знайомств та стосунків.

У четвер на вас очікує успіх в особистому житті. Постарайтеся відвідати цікаві заходи, концерти і виставки разом з коханою людиною, від чого отримаєте безліч позитивних емоцій.

Якщо ви давно мріяли про домашнього улюбленця – настав час придбати собаку чи кішку. Здоров'я не завдасть проблем, більше відпочивайте і отримуйте задоволення від життя.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 4 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Близнюків

Тиждень сприятливий для серйозних справ. Якщо ви постійно відкладаєте важливу справу – саме час її втілити в життя. На роботі ви зможете без зайвих емоцій відстояти свою точку зору.

На початку тижня вас чекають цікаві поїздки і зустрічі з новими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, більше гуляйте, зустрічайтеся з друзями та корисно проводьте час.

Обов'язково внесіть у свій список планів якнайшвидше виконати давно обіцяну місію та записатися до лікаря. В першу чергу відвідайте стоматолога, гастроентеролога та гінеколога, якщо у вас є потреба. Якщо ви будете тягнути, то потім відновити здоров'я буде дуже важко.

Сприятливий день: 5 березня

Несприятливий день: 10 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Рака

Березень потребує від Раків впевненості у власних силах і активності. Ваше професійне життя вас неабияк потішить, ви знайдете нові ідеї та започаткуєте цікавий спецпроект, якщо прикладете до цього максимум зусиль. Після роботи забудьте про марнування часу. Зосередьте усю свою увагу на інтелектуальному розвитку, через деякий час ви подякуєте собі за те, що здобули нові знання.

На вихідних активно відпочивайте. Ймовірно, ви зустрінете нових людей, які допоможуть вам у майбутньому досягнути вашої мрії. Якщо ви вирішите відправитися за кордон, піти на курси чи записатися у спортзал – не кажіть нікому, нехай це буде ваш маленький секрет.

Ваш запас сил та енергії буде неймовірним, відтак прокидайтеся бадьорими та беріться до роботи. Скористайтеся усім своїм потенціалом, щоб покращити своє життя. В очах близьких та знайомих ви зможете вирости. Справжнє відчуття радості принесе самодисципліна. Впевненість Раки отримають завдяки відчуттю власної значущості.

Сприятливий день: 6 березня

Несприятливий день: 9 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Лева

Леви цього тижня матимуть велике бажання розібратися із незавершеними справами. Ви зможете подолати справи, про вирішення яких не думали раніше.

Середина тижня сприятлива для зустрічей з друзями. Успіх Левів супроводжуватиме до кінця тижня. Вам також може пощастити у коханні. Завдяки роботі, яку ви любите, зустрінете свою другу половинку, з якою вас пов'язуватимуть спільні вподобання та погляди.

В кінця тижня приділіть увагу відпочинку та здоров'ю. Візьміть відпустку на кілька днів або заслужені вихідні. Поїдьте в гори, або до родичів, змініть обстановку, викиньте з голови, все, що вас турбує та перезарядіться на повну! Слідкуйте за порожниною рота, чистіть зуби двічі на день, адже прийдеться відвідати стоматолога.

Сприятливий день: 4 березня

Несприятливий день: 6 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Діви

Новий тиждень буде дуже перспективним та насиченим. Вас чекатимуть цікаві перспективи в бізнесі та кар'єрний ріст. Тиждень вдалий для нового навчання, знайомств та подорожей. Астрологи кажуть, що новий тиждень – найкращий час для досягнення задуманого. Однак не беріть всі справи на себе, навчіться розподіляти правильно роботу.

Ви можете ділову пропозицію, на яку погоджуватися одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти. Стримуйте емоції з людьми, які вас оточують. Будьте терпеливішими та не намагайтеся всіх критикувати.

Будьте уважними з їжею – уникайте смажених, пересолених страв та солодкого. В кінці тижня зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Сприятливий день: 10 березня

Несприятливий день: 7 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Терезів

Терезам цього тижня дуже кортітиме інтимної близькості. Добре подумайте над своїми пріоритетами. Інтим подарує вам лише короткочасний ефект. Дочекайтеся моменту, коли зустрінете свою половинку. Не будьте на повідку в людей, які халатно ставляться до свого життя.

Тиждень буде сприятливим для серйозних справ по дому – почніть задуманий ремонт, однак виберіть лише одну кімнату, не робіть все одразу, адже поспіх лише нашкодить очікуваному результату. Будьте обережним з жирною їжею та алкоголем – віддайте перевагу свіжому салату чи легкому супу. В іншому випадку є шанси провести вечір з не найкращим настроєм.

Терезам краще перенести амурні справи на інший тиждень. Ймовірно, наступний тиждень буде більш вдалим для порозуміння з вашим партнером. Глобальні справи цього тижня краще не починати – є великі шанси зазнати емоційного зриву. Надайте перевагу старим "хвостам" та справам, які не вимагають надмірної фізичної активності.

Сприятливий день: 9 березня

Несприятливий день: 4 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів – вдалий період для фінансових операцій. Пам'ятайте, що гроші повинні бути у русі і не рекомендується, щоб вони стояли на місці. В особистому житті у вас також буде насичений період. Вам потрібно буде прийняти рішення щодо ваших остаточних стосунків з коханою людиною, зрозуміти що ви робите далі: одружуєтеся, плануєте дитину чи переїжджаєте на нове житло.

На роботі у Скорпіонів все буде йти по налагодженій схемі – особливих неприємностей чи великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та начальством протікатимуть у приязному руслі, якщо ж звісно з вашої сторони немає грішків за душею.

Зірки рекомендують зайнятися ефективними дихальними практиками, очиститися за допомогою сауни, лазні чи півгодинного перебування у теплій ванні.

Сприятливий день: 6 березня

Несприятливий день: 8 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Стрільця

Постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще взятися за роботу. Глобальну відпустку заплануйте на літо. Якщо вам дозволить керівництво, то можете хоч декілька за квартал.

Вихідні дні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не приймати важливих рішень – старайтеся займатися дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

В любовних справах цього тижня повністю покладайтеся на ваше серце та інтуїцію – вони підкажуть правильний вибір.

Сприятливий день: 4 березня

Несприятливий день: 9 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Козерога

Для Козерогів новий тиждень – успішний період для створення довгих та міцних стосунків, подорожей та важливого придбання. Ваш настрій буде залежати від цілей, які ви собі поставите та оточення. Відтак спілкуйтеся лише з позитивними та цікавими людьми, які забезпечать вас гарним настроєм.

На вихідних забудьте про роботу та хоч трохи розвантажте свій мозок. Спробуйте приготувати самотужки страви вашої улюбленої кухні. Якщо ви добряче постараєтеся, відкриєте у собі новий талант, який не помічали раніше.

Візьміть себе в руки та доведіть усі плани до кінця. Не зривайтеся через дурниці на вашу другу половинку, якщо вас мучать докори сумління, щиро попросіть вибачення, не чекайте, що це зробить людина, яку ви образили.

Сприятливий день: 6 березня

Несприятливий день: 10 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Водолія

У багатьох сферах вашої діяльності вас буде супроводжувати успіх. тому намагайтеся скористатися моментом, щоб досягнути максимального ефекту та результатів. Якщо будете сумніватися у своїй роботі, не соромтеся звертатися за допомогою до колег чи керівництва. В особистому житті вас чекає приємна зустріч з цікавими людьми. Серед них ви можете зустріти свого майбутнього чоловіка, тож будьте уважними.

На вихідних займіться своїм гардеробом. Якщо ви давно думали над своїм іміджем – Зірки будуть на вашій стороні і забезпечать вам найкращий вигляд. Постарайтеся добре продумати усі деталі: зачіска, одяг, манери, сприйняття. Якщо добре постараєтеся – вас чекають позитивні зміни у житті.

Тиждень наділить Водоліїв енергію, якої вистачить для подолання будь-яких неприємностей. Самотнім Водоліям радять знайти час не тільки для посиденьок з друзями, але і для відвідування рідних, яким буде потрібна їхня допомога.

Сприятливий день: 7 березня

Несприятливий день: 4 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 березня 2019 для Риб

Цього тижня Рибам треба бути обережними з грошима, щоб через деякий час не сумувати через витрати на не надто потрібні вам речі. Астрологи не рекомендують вести справи, які стосуються нерухомості. Найімовірніше доведеться присвятити практично весь вільний час після роботи вирішенню особистих питань. У вас можуть виникнути цікаві ідеї для нових проектів. Не забувайте і не лінуйтеся скласти план для реалізації задуманого та подумайте, коли ви зможете взятися за справу.

На вихідних постарайтеся домашню роботу зробити в першій половині дня, решту часу приділіть собі. При першій можливості відправтеся з друзями в театр або кіно, чи пограйте у цікаві ігри. Проведіть цей день активно та корисно, але бажано не за роботою.

Ваша основна перешкода цього тижня – невпевненість у собі та власних силах. Невпевненість в собі викликає занепокоєння, страх і утримує вас від виконання своїх обов'язків і використання всіх можливостей. Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням.

Сприятливий день: 5 березня

Несприятливий день: 6 березня