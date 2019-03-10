Гороскоп на тиждень 11–17 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить насичений. Одних будуть чекати довготривалі поїздки, зустрічі, робота і важливі справи. Інші зможуть усамітнитися, подумати над своїм майбутнім та покращити стан здоров'я. Читайте гороскоп на тиждень 11–17 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 11-17 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Овна

Початок тижня для Овнів буде трохи напруженим. На роботі докладіть максимум зусиль та концентрації, щоб у вас вийшло реалізувати все задумане. Ймовірно, вам доведеться працювати понаднормово, але це принесе вам додаткові кошти та наснагу до нових справ.

В середині тижня подбайте про все, що стосується фінансів та побуту. Це сприятливий час для планування бюджету на та купівлі квитків за кордон, ймовірно, ви натрапите на хорошу гарячу путівку. Не плануйте подорож лише заради того, щоб просто розвіятися. Якщо ви дуже мріяли потрапити у якусь країну, не жалійте коштів, а почніть трохи економити, щоб побачити омріяні краєвиди та пам'ятки архітектури.

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У другій половині тижня можливий незапланований похід до лікаря. У вас можуть виникнути проблеми з горлом або з серцем. Намагайтеся не економити на своєму здоров'ї, адже в майбутньому витрати можуть сягнути космічних сум.

Не слухайте порад сторонніх людей та намагайтесь не пліткувати про своє найближче оточення, адже ви можете зіпсувати стосунки з друзями. Свої плани на майбутнє тримайте при собі та не допускайте, щоб у ваші конфлікти з близькою людиною втручалися родичі.

Сприятливий день: 15 березня

Несприятливий день: 13 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Тельця

На цьому тижні від вашої відповідальності залежить увесь подальший успіх. Стосунки з колегами будуть неоднозначними. Однак доволі напружена ситуація дозволить упорядкувати ділові зв'язки і коригувати навантаження на роботі. Намагайтеся ні з ким не сваритися і не розпалювати ворожнечу в колективі.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то розривати дружбу з ними не обов'язково. Просто будьте надалі з ними обережнішими. Гороскоп обіцяє прилив сил і натхнення у творчості.

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У неділю святкова атмосфера налаштовує на те, щоб трохи полінуватися та подивитися фільми чи новий серіал. Якщо дозволить погода, зберіть друзів на перший весняний пікнік.

Сприятливий день: 11 березня

Несприятливий день: 16 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Близнюків

Зірки рекомендують до кінця тижня Близнюкам завершити усі нові починання, які накопичилися протягом тижня. У вас є багато незакритих питань в робочій сфері та в стосунках. Тиждень максимально сприятливий для змін в зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність, проте не намагайтеся дуже сильно виділитися, адже можете перестаратися.

Ваша рішучість зіграє на руку в особистих та любовних питаннях. Самотні Близнюки матимуть всі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми. Зараз можна почати займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 14 березня

Несприятливий день: 12 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Рака

Новий тиждень буде вдалим для проведення важливих розмов. Цього тижня, ви як ніколи будете красномовними. Доводьте почате до кінця та не відступайте, тоді вам може посміхнутися успіх і заслужена фінансова винагорода.

Зірки кажуть, що тиждень буде сприятливим для тих представників знаку, які задумали пошук однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Вірогідно, ви отримаєте винагороду, на яку навіть не очікували, проте не спішіть витрачати кошти. Через деякий час вони вам знадобляться на важливіші справи, можливо, вам потрібно буде купити новий телефон чи здати його в ремонт. Ракам астрологи не рекомендують потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до депресивного стану. Якщо матимете можливість допомогти іншим – зголошуйтеся, це піде на користь.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 15 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Лева

Цього тижня рекомендується приділити більше уваги сімейним справам та спілкуванню з близькими. Новий тиждень обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Друга половина тижня сприятлива для нових знайомств. Якщо ви хочете купити мобільний телефон, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками, навчання.

Вам треба якнайшвидше сконцентровуватись на своїх поточних справах на роботі. Підвищена концентрація зайвою не буде. Цього тижня вам потрібно бути готовим до того, щоб приймати рішення швидко та зважено. не піддавайтеся паніці, це допоможе уникнути критичних помилок.

Будьте обережними з грошима, якщо мова йде про фінансові операції. Ретельно все проаналізуйте, перед великою покупкою або вкладенням грошей.

Сприятливий день: 13 березня

Несприятливий день: 11 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Діви

Перша половина тижня для вас пройде напрочуд легко. У вас буде гарний настрій до роботи, справ та знайомства з новими людьми. Якщо ви самотні, то вас очікує приємна подія. Протягом тижня ви зробите багато запланованих подій у вашому календарі, що неабияк вас підбадьорить і подарує ентузіазм на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. Навчання дозволить розширити кругозір та особистісний розвиток. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

Також весь тиждень буде дуже сприятливим у фінансовому плані – особливо, для укладання договорів або інвестування. Водночас, варто бути дуже обережним з готівкою та обміном валют – ви можете потрапити в шахрайську схему і не зможете повернути собі кошти.

Сприятливий день: 16 березня

Несприятливий день: 14 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Терезів

Тиждень для Терезів буде дуже швидким та радісним. Дні будуть наповнені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам доведеться понаднормово працювати і затримуватись допізна. Однак результат старанної праці не змусить себе довго чекати – ви отримаєте підвищення і покращите своє фінансове положення.

Також вас очікують несподівані витрати на ваш дім – ви придбаєте меблі або просто елементи декору, від чого ваше помешкання неабияк оживе. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго. Проте не купуйте все підряд, навчіться трохи економити на коштах.

Вихідні сплануйте у тісному колі, щоб відпочити від насичених буднів. Будьте обережними щодо свого здоров'я, адже через легке вбрання, ви можете легко застудитися. Якщо відчуваєте, що ваше здоров’я погіршилось – негайно зверніться до лікаря.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Сприятливий день: 13 березня

Несприятливий день: 12 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Скорпіона

Початок тижня вдалий для великих покупок – автомобіля, нерухомості або ж побутової техніки. Також це вигідний час для будь-яких інвестицій. В майбутньому ви обов'язково отримаєте від них суттєвий прибуток. А от від кредитів чи позик – краще відмовитись, адже вони нічого доброго не принесуть.

Перша половина тижня буде трішки невдала, адже ви будете себе погано почувати, тож не беріться за виконання тих справ, які будуть вимагати у вас дуже багато енергії. Проте у четвер ситуація зміниться. На вас очікуватиме зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують щось надзвичайно нове та цікаве, ймовірно доведеться поміняти роботу, проходити якісь тренінги чи курси.

Не варто цього тижня позичати гроші самому або ж позичати комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Від грошових витрат вам допоможе вберегтися мудрість ваших близьких людей.

Сприятливий день: 17 березня

Несприятливий день: 15 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Стрільця

Початок тижня вас дуже потішить: ви познайомитеся з цікавими людьми, зробите захоплюючу поїздку і помиритесь з тим, з ким давно маєте конфлікт. Ваш настрій покращиться і з'явиться наснага до справ і завдань.

На роботі у вас будуть кипіти справи, не виключена термінова поїздка. Наприкінці тижня очікується суттєве грошове надходження. В перший же день утримайтеся від спонтанних покупок, є ризик придбати неякісний товар. Астрологи рекомендують відкласти кошти на відпустку або на купівлю квартири чи автомобіля.

На вихідних приділіть увагу здоров'ю та відмовтеся від споживання алкоголю, бо це може негативно позначитися на вашому самопочутті. Якщо у вас буде можливість, відправтеся в гості до батьків чи родини.

Сприятливий день: 13 березня

Несприятливий день: 11 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Козерога

Козерогам цього тижня більше уваги треба звертати на потреби оточуючих, в тому числі партнерів по бізнесу і другої половинки. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані. Найактуальнішими на цьому тижні для вас стануть питання налагодження стосунків з партнерами – це стосується й роботи, й сім'ї.

Тиждень рекомендується присвятити навчанню і самовдосконаленню. Перші результати та успіх не змусять себе довго чекати. До того ж, вам варто розглянути пропозиції щодо зміни місця роботи. Пропозиції можуть видатися дуже вигідними та цікавими.

Самотнім знакам Зодіаку тиждень подарує романтичні зустрічі та нові стосунки. Другу половину тижня потрібно присвятити зміцненню імунітету – почніть більше рухатися і вживайте багато фруктів. Якщо ви давно думали про те, що вам варто почати бігати зранку – не баріться та реалізовуйте задумане.

Сприятливий день: 16 березня

Несприятливий день: 14 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Водолія

Новий тиждень буде сприятливим для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Позбудьтеся сумнівів, не дозволяйте собі переживання через події, які від вас не залежать.

У четвер ви відчуєте приплив бадьорості, що позитивно позначиться на вашій працездатності. Тиждень сприятливий для занять спортом або прогулянок на свіжому повітрі. Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами у Водоліїв на цьому тижні проблем не виникне.

Свій вільний час проведіть на самоті: почитайте, послухайте улюблену музику, подивіться улюблений фільм, складіть плани на майбутнє. В суботу не поспішайте приймати серйозні рішення в особистій сфері.

Сприятливий день: 12 березня

Несприятливий день: 17 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 березня 2019 для Риб

В першій половині тижня Рибам рекомендується займатися самоосвітою. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття. У цей період астрологи радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки: наприклад, зайнятися бронюванням і купівлею квитків. Не зволікайте, адже можете упустити свій шанс!

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні. Зверніть особливу увагу профілактичним заходам по боротьбі з хронічними захворюваннями.

Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нових знайомств, розважальних заходів та активного спілкування. І не забувайте про здоров'я, зараз воно дуже вразливе.

Сприятливий день: 15 березня

Несприятливий день: 13 березня