Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку досить цікавий. Тиждень вдалий для вирішення робочих питань, поїздок, великих покупок та планів на майбутнє. Читайте гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Овна

Тиждень для Овнів може видатися трішки непередбачуваним. У вас можуть виникнути проблеми в сім'ї та на роботі. Не засмучуйтеся, через деякий час все минеться. Будьте стриманими та не розвивайте конфлікт.

В середині тижня робота буде йти добре, вам буде все вдаватися. Якщо ви давно планували змінити дизайн у своїй кімнаті – саме вдалий час змінити свій улюблений куточок. Також тиждень вдалий для шопінгу. Потіште себе новим та модним одягом. Не варто слухати подруг, слухайте свою інтуїцію та купуйте те, що вам найбільше до вподоби.

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У четвер подбайте про своє здоров'я. Відмовтеся на деякий час від солодких напоїв, жирної та смаженої їжі, чипсів та майонезів. В суботу ні в якому випадку не давайте свої гроші чужим людям, це для вас може погано обернутися. Ваші друзі шукатимуть у вас підтримки, не будьте до них байдужими та допоможіть їм у їхню скрутну хвилину своїм добрим словом та порадами.

Сприятливий день: 4 листопада

Несприятливий день: 5 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Тельця

Цього тижня Тельцям треба чітко йти до своєї мрії. Вам треба відновити свій життєвий баланс і рухатися у тому векторі, який вам дійсно важливий. Цілком ймовірно, що той список справ, який вам доведеться виконати на роботі трохи зіб'є вас з колії, однак не забувайте про те, що є невідкладні завдання, які ви повинні зробити.

Для того, аби розпочати міцні стосунки, вам потрібно відпустити минуле. Пам'ятайте, що чим більше ви будете до нього повертатися, тим більше ви будете опускати нові можливості у майбутньому. Зберігайте позитивний настрій та гострий розум і ви будете неодмінно задоволені отриманим результатом.

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Щодо здоров'я – можете бути спокійні. Навіть попри те, що до нас увірвалася холодна осінь, ви не захворієте. Втім не забувайте про свої згубні звички. Було б добре, якби ви спробували кинути курити.

Сприятливий день: 7 листопада

Несприятливий день: 8 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Близнюків

Листопад потребує від Близнюків впевненості у власних силах і активності. Ваше професійне життя вас неабияк потішить, ви знайдете нові ідеї та започаткуєте цікавий спецпроєкт, якщо прикладете до цього максимум зусиль. Після роботи забудьте про марнування часу. Зосередьте усю свою увагу на інтелектуальному розвитку, через деякий час ви подякуєте собі за те, що здобули нові знання.

На вихідних активно відпочивайте. Ймовірно, ви зустрінете нових людей, які допоможуть вам у майбутньому досягнути вашої мрії. Якщо ви вирішите відправитися за кордон, піти на курси чи записатися у спортзал – не кажіть нікому, нехай це буде ваш маленький секрет.

Ваш запас сил та енергії буде неймовірним, відтак прокидайтеся бадьорими та беріться до роботи. Скористайтеся усім своїм потенціалом, щоб покращити своє життя. В очах близьких та знайомих ви зможете вирости. Справжнє відчуття радості принесе самодисципліна. Впевненість Близнюки отримають завдяки відчуттю власної значущості.

Сприятливий день: 7 листопада

Несприятливий день: 8 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Рака

Цього тижня Раки будуть дуже домашніми, ви захочете якнайбільше часу проводити вдома з хорошою книгою та фільмом. Це допомагає вам почуватися якомога краще. Робота ваша буде спокійною, ви будете насолоджуватися атмосферою, навіть, якщо у вас будуть горіти дедлайни. Якщо до вас звернуться за допомогою – будьте люб'язними і допоможіть своїй колезі.

У вашому житті розпочинається яскравий період, коли ви можете змінити життя на краще. Все, що вам потрібно – бути цілеспрямованим та точно знати, що вам потрібно. Буде корисно побути наодинці зі своїми думками і запитати себе чого ви насправді чекаєте від стосунків зі своєю другою половинкою.

Для того, аби почувати себе бадьорим та повним сил вам потрібно займатися спортом та приділяти достатньо часу сну. Вам потрібно оточувати себе цікавими та позитивними людьми, для того, аби ваш настрій був завжди на висоті.

Сприятливий день: 10 листопада

Несприятливий день: 7 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Лева

Цього тижня Левам треба бути обережними з грошима, щоб через деякий час не сумувати через витрати на не надто потрібні вам речі. Астрологи не рекомендують вести справи, які стосуються нерухомості. Найімовірніше доведеться присвятити практично весь вільний час після роботи вирішенню особистих питань. У вас можуть виникнути цікаві ідеї для нових проєктів. Не забувайте і не лінуйтеся скласти план для реалізації задуманого та подумайте, коли ви зможете взятися за справу.

На вихідних постарайтеся домашню роботу зробити в першій половині дня, решту часу приділіть собі. При першій можливості відправтеся з друзями в театр або кіно. Проведіть цей день активно та корисно, але бажано не за роботою.

Ваша основна перешкода цього тижня – невпевненість у собі та власних силах. Вона викликає занепокоєння і утримує вас від виконання своїх обов'язків і використання всіх можливостей. Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням.

Сприятливий день: 10 листопада

Несприятливий день: 4 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Діви

Діви цього тижня будуть у поганому настрої і всіляко будуть зачіпати оточуючих. На початку тижня ви будете поступати трішки необдумано. Втім не варто займатися самоосудом. Ваш настрій покращиться із плином подій, які прийдуть у ваше життя.

Ваша домашня атмосфера буде бажати кращого. Діти будуть дуже часто капризувати, скандалити і драматизувати усі події. Під впливом цього ви будете дуже роздратованими. Проявіть максимум ніжності, аби налагодити зв'язок зі своїми близькими.

На вихідних ви будете повні сил, тож вам захочеться зробити вдома генеральне прибирання, зробити усі справи, які у вас накопичилися та закрити усі гештальти. Якщо ви виділите час на фізичні навантаження, то будете перебувати у тонусі та хорошому настрої.

Сприятливий день: 6 листопада

Несприятливий день: 8 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Терезів

Початок тижня вдалий для великих покупок – автомобіля, нерухомості або ж побутової техніки. Також це вигідний час для будь-яких інвестицій. В майбутньому ви обов'язково отримаєте від них суттєвий прибуток. А от від кредитів чи позик – краще відмовитись, адже вони нічого доброго не принесуть.

Перша половина тижня буде трішки невдала, адже ви будете себе погано почувати, тож не беріться за виконання тих справ, які будуть вимагати у вас дуже багато енергії. Проте у середу ситуація зміниться. На вас очікуватиме зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують щось надзвичайно нове та цікаве, ймовірно доведеться поміняти роботу, проходити якісь тренінги чи курси.

Не варто цього тижня позичати гроші самому або ж позичати комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Від грошових витрат вам допоможе вберегтися мудрість ваших близьких людей.

Сприятливий день: 6 листопада

Несприятливий день: 7 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Скорпіона

На Скорпіонів цього тижня чекає гарний період. Робочих справ буде значно менше, тож ви можете достатньо часу приділити домашнім завданням. Ви будете старатися цього тижня зробити більше, ніж можете.

Після роботи подаруйте коханій людині трішки романтики. Приготуйте святкову вечерю, запаліть свічки, увімкніть красиву музику та просто насолодіться моментом удвох. Таке побачення покращить ваші стосунки та зробить їх міцнішими.

Астрологи кажуть, що увесь тиждень ви будете життєрадісними та позитивними. Вам варто лише мудро розпоряджатися власним часом та все зробити для того, аби бути задоволеним собою.

Сприятливий день: 9 листопада

Несприятливий день: 4 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Стрільця

Для Стрільців увесь тиждень буде благополучним. Однак постарайтеся не входити ні з ким у суперечки, не доводити свою правоту та зважати на думку інших. Тиждень вдалий для вирішення робочих питань. У вас все буде легко і добре виходити. Ваші результати оцінить керівництво та колеги. Намагайтеся приберегти сили для відпочинку, не викладайтеся на всі 100, адже таким чином можна легко вигоріти.

В середині тижня вам спаде на думку цікава ідея, тож не проігноруйте її. У майбутньому вона позитивно вплине на вашу долю, тож постарайтеся її реалізувати. П'ятницю присвятіть відпочинку з друзями. Підіть в кінотеатр на новий фільм, або ж прогуляйтеся нічним містом.

Вихідні залиште для себе. Нікуди не спішіть та не намагайтеся завершити незакінчені справи. Займіться улюбленим хобі, прочитайте книжку, подивіться фільм, складіть план на новий тиждень, заплануйте подорожі. Неділя – вдалий день для купівлі квитків.

Сприятливий день: 5 листопада

Несприятливий день: 9 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Козерога

Цього тижня Козерогам буде важко справлятися із робочими завданнями. Ви можете відчути злість і роздратованість на себе, вам прийдеться просити допомоги в колег. Але якщо ви повірите в свої сили, то у вас все неодмінно вийде. Головне – не здаватися.

Якщо ви ніколи не займалися йогою, то саме час записатися на курси. Йога – це дисципліна, яка допоможе вам досягнути душевної та фізичної гармонії. За можливості – займайтеся спортом. Фізичні навантаження допоможуть зміцнити м'язи та впоратися із в'ялістю організму.

Якщо у вашому житті хтось буде поводитися з вами грубо та не ввічливо – не бійтеся йому про це сказати. Дайте чітко зрозуміти, що не будете ходити ні в кого на повідку, і тим самим, завоюєте авторитет та повагу в очах інших людей.

Сприятливий день: 4 листопада

Несприятливий день: 7 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Водолія

Цього тижня представників знаку чекає успіх, процвітання та гарний настрій. Кожен день буде позитивно складатися, вас чекатимуть цікаві зустрічі та приємні сюрпризи. Тиждень сприятливий для будь-яких починань та реалізації задуманого. Зосередьтеся на роботі та прикладайте максимум зусиль. Все, у що ви вкладатимете зусилля принесе результат.

Постарайтеся не обговорювати людей і стати добрішою. Ви одразу помітите, як зміниться ваш внутрішній стан, покращиться самопочуття, посилиться внутрішня енергія. У середу потіште себе масажем, косметичними процедурами чи красивою зачіскою. Ввечері відвідайте цікавий захід зі своїми друзями. Можливо, ви зустрінетеся зі своїм майбутнім коханням всього життя.

Вихідні присвятіть мистецтву. Дізнайтеся про нових художників, відвідайте музей, дивіться документальні фільми та читайте відповідні книжки. У неділю спробуйте приготувати нову страву або випічку, до якої ніколи "доходили руки". Рідні та близькі будуть тішитися вашим досягненням.

Сприятливий день: 4 листопада

Несприятливий день: 5 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2019 для Риб

На початку тижня у Риб можливий емоційний удар. Ви загубитеся у власних мріях, і навіть найпростіші завдання стануть для вас важким випробовуванням. Ваше оточуюче середовище буде шокувати вас своєю поведінкою. Вам потрібно зібрати усі сили в кулак, подзвонити до найближчих друзів, зустрітися з ними і заспокоїтися.

В середині тижня вам захочеться внутрішніх змін: змінити зачіску або оновити гардероб. Приділіть час своїм друзям, зустріньтеся з ними за чашечкою кави, поговоріть про речі, які вас турбують. На вихідних займіться розслабляючими практиками, дихальними та заспокійливими вправами.

У неділю у ваше життя можуть прийти серйозні переживання і стрес. Швидше за все вони викликані непередбаченими подіями, втім не втрачайте віри. В результаті для вас все складеться найкращим чином. Просто розслабтеся і довіртеся долі.

Сприятливий день: 7 листопада

Несприятливий день: 4 листопада