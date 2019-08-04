Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить позитивний. На багатьох чекають приємні зустрічі, здійснення мрій, багато подорожей та похвала від керівництва. Читайте гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде вдалим. Він буде проходити дуже легко та швидко. Однак будьте обачними у понеділок, день буде насиченим та тривожним через велику кількість справ. Є висока ймовірність того, що ви не зможете взяти себе у руки. Не варто цьому піддаватися, адже це короткотривалий ефект. На вас попереду чекатимуть цікаві вихідні.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Якою б не була важлива робота, перш за все турбуйтеся про імунітет. Візьміть усі сили в кулак і запишіться до стоматолога. Якщо у вас накопичилося багато негативу, то уникнути стрес допоможуть дихальні техніки та медитації. Самотні Овни мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

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Вас очікують великі витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 6 серпня

Несприятливий день: 8 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Тельця

Новий тиждень для Тельців буде цікавим та насиченим. Ви відкриєте у собі нові грані і станете більш турботливими та домашніми. Якщо у вас виникнуть проблеми в особистому житті, не бійтеся проговорити це з коханою людиною, слова зарадять набагато краще, ніж мовчання.

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На роботі у вас труднощів не виникатиме. Ви спокійно будете виконувати свою роботу, втім у вільний час не варто зосереджувати всю свою увагу на колегах. Подзвоніть мамі, напишіть другові, домовтеся про зустріч з подругою. Направте свою увагу на інші речі, аби не перегоріти.

На вихідних подбайте про те, аби повністю виконати всі недороблені справи. Також вам варто зосередити свою увагу на фінансах, адже у зв'язку з подорожами, додаткових коштів у вас залишиться зовсім мало. Астрологи рекомендують не планувати поїздок на найближчий час, аби не залишитися у боргах.

Сприятливий день: 10 серпня

Несприятливий день: 5 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків – успішний період для фінансових операцій. Складіть список усього, що ви давно планували купити і не відкладайте важливі покупки у довгий ящик. В особистому житті у вас буде насичений період. Ймовірно, вам треба буде прийняти рішення щодо остаточних стосунків з коханою людиною. Якщо ви відчуваєте, що хочете одружитися, не бійтеся сказати це своїй половинці. Якщо ж навпаки – не мучте одне одного, а поговоріть, як дорослі люди.

Робота вас приємно здивує. На вас не чекатимуть важкі завдання та невідкладні справи – все буде проходити спокійно і великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та керівництвом протікатимуть добре, однак не намагайтеся сидіти на двох стільцях поспіль. Не обговорюйте керівництво з колегами, а колег з керівництвом.

Астрологи рекомендують зайнятися ефективними дихальними практиками, прослухати курс медитації, зайнятися йогою чи відправитися ближче до природи.

Сприятливий день: 11 серпня

Несприятливий день: 9 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Рака

Цього тижня Ракам не доведеться сумувати. Усі ваші заплановані справи будуть йти, як по маслу. Ймовірно, вам захочеться свята, тож не засиджуйтеся вдома, а беріть компанію та вирушайте на пікнік або на каву з тістечком. Цікаві розмови та щирі посмішки дозволять вам додатково зарядитися для нових звершень.

На роботі будьте обережні з керівництвом. Не вказуйте їм на їхні помилки, адже можете натрапити на ворога, який дуже довго буде за вами спостерігати і звертати увагу на всі недоробки чи неточності.

У середу вам потрібно буде відлучитися від особистих питань і зайнятися чужими. Вашій подрузі чи другові буде життєво необхідна допомога і розрада, тож виділіть декілька годин, аби поговорити по душах.

Сприятливий день: 7 серпня

Несприятливий день: 11 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Лева

Початок тижня вдалий для великих покупок – автомобіля, нерухомості або ж побутової техніки. Також це вигідний час для інвестицій. В майбутньому ви обов'язково отримаєте від них суттєвий прибуток.

Перша половина тижня буде невдала, ви будете себе погано почувати, тож не беріться за виконання тих справ, які будуть вимагати у вас дуже багато енергії. Проте ближче до вихідних ситуація зміниться. На вас очікуватиме зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують щось надзвичайно нове та цікаве, ймовірно доведеться змінити роботу, пройти тренінги чи курси.

Не варто цього тижня позичати гроші самому або ж позичати комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите.

Сприятливий день: 11 серпня

Несприятливий день: 6 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Діви

Цього тижня Діви здивують усіх своїми організаторськими здібностями. У четвер можете сміливо підписувати важливі документи, вирішувати фінансові питання чи переїжджати на нову квартиру. Усі масштабні події будуть вам на користь.

Уникайте конфліктів та суперечок. Не осуджуйте інших, а краще займіться собою. Подумайте, як правильно реалізувати поставлену ціль чи досягнути мрію. Вдома виділіть час на прибирання: поскладайте речі, які лежать не на своїх місцях, викиньте те, чим не користуєтеся і придумайте цікаві деталі, які освіжать вашу оселю.

На вихідних відправтеся з коханою людиною на відпочинок: в ліс, на річку, на озеро. Дозвольте собі відпочити душею та тілом. Якщо у вас є деякі труднощі у стосунках – не бійтеся їх обговорити. Після щирої розмови вам обом буде набагато краще.

Сприятливий день: 8 серпня

Несприятливий день: 5 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Терезів

Зірки рекомендують до кінця тижня Терезам завершити усі нові починання, які накопичилися протягом тижня. У вас є багато незавершених питань в робочій сфері та в стосунках. Тиждень максимально сприятливий для змін в зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність, проте не намагайтеся дуже сильно виділитися, адже можете перестаратися.

Ваша рішучість зіграє на руку в особистих та любовних питаннях. Самотні Терези матимуть всі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти максимум зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми. Зараз можна почати займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 9 серпня

Несприятливий день: 11 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони будуть краще контролювати своє життя. Конструктивна критика від колег та друзів дасть вам певний поштовх до того, аби ви покращили своє життя. Якщо будете правильно діяти, результат не заставить вас довго чекати.

Тиждень сприятливий для фізичної активності. Якщо ви планували бігати зранку, робити зарядку чи записатися в зал – не відкладайте це на потім. Якщо вам не вистачає енергії, то спорт вам допоможе її залучити.

На вихідних не відмовляйте друзям, якщо вони запросять вас на якусь подію. Цілком ймовірно, що на вас там очікуватимуть нові знайомства, які принесуть у ваше життя нові ідеї.

Сприятливий день: 6 серпня

Несприятливий день: 9 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Стрільця

Стрільцям цього тижня обов'язково треба звернути увагу на проекти, які пов'язані з освітою і спортом. У фінансовому плані вам допоможуть далекі родичі або батьки. Ймовірно, у другій половині тижня ви здійсните важливу покупку.

В кінці тижня можуть з'явитися деякі труднощі, можливі непередбачені витрати. У робочих питаннях потрібно проявити творчий підхід, будьте готовими до відрядження. Будьте обережні, проявіть вроджені працьовитість і відповідальність, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі.

Небезпеки для здоров'я у Стрільців немає, втім варто ретельно про себе подбати. Якщо у вас є можливість, поїдьте з коханою людиною в санаторій чи оздоровчий комплекс.

Сприятливий день: 6 серпня

Несприятливий день: 8 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Козерога

Для Козерогів новий тиждень – час роздумів, планів та постановки цілей. Вам потрібно трохи більше впевненості в собі, щоб змогти реалізувати все сплановане. Втім, попри нові виклики в житті не забувайте про кохану людину. Не тримайте все в собі, а розкажіть їй про свої плани та бажання. Можливо, разом ви придумаєте дещо цікаве.

Ваше фінансове становище покращиться, на роботі вам дадуть премію за успішно виконаний проект, а також ви отримаєте змогу заробити кошти на додатковій роботі.

На вихідних зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо вас тривалий час болить спина і біль не припиняється – зверніться до лікаря. Ймовірно, вам прийдеться на деякий час взяти лікарняний і відправитися в санаторій на лікування.

Сприятливий день: 10 серпня

Несприятливий день: 7 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Водолія

Новий тиждень буде дуже насиченим. Вас чекатимуть цікаві перспективи в бізнесі та кар'єрний ріст. Тиждень вдалий для нового навчання, знайомств та подорожей. Астрологи кажуть, що наступні 7 днів – найкращий час для досягнення задуманого. Однак не беріть всі справи на себе, навчіться розподіляти правильно роботу.

Ви можете отримати ділову пропозицію, на яку погоджуватися одразу не варто. Уважно зважте всі за та проти. Стримуйте емоції з людьми, які вас оточують. Будьте терпеливішими та не намагайтеся всіх критикувати.

Будьте уважними з їжею – уникайте смажених, пересолених страв та солодкого. В кінці тижня зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Сприятливий день: 5 серпня

Несприятливий день: 7 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 серпня 2019 для Риб

Цього тижня Риби будуть дуже активні. У вас кожен день буде розпланований, а зустрічі з друзями принесуть вам багато радості та настрою. Астрологи рекомендують вам переглянути раціон харчування. Встановіть собі марафон хоча б на 7 днів і відмовтеся від жирної їжі, газованих напоїв та хлібобулочних виробів.

Також вам доведеться боротися зі своїм настроєм. Якщо вас накриває хвиля негативу, увімкніть свою улюблену музику, новий серіал, купіть книгу чи зустріньтеся з друзями. Пам'ятайте, ваші позитивні емоції – це запорука гармонії в особистому житті.

На вихідних не засиджуйтеся вдома. Телефонуйте друзям і вирушайте в невеличку подорож. Обмін думками з тими, хто поруч, має велике значення. Щастя полягає в тому, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю та друзями.

Сприятливий день: 5 серпня

Несприятливий день: 11 серпня