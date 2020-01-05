Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку буде багатий на події. Ви розпочнете нові проєкти, у вас з'явиться додатковий час та можливість. Самотні представники знаку можуть сміливо очікувати на романтичний період. Читайте гороскоп на тиждень 6– 12 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також: Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Овна

Астрологи прогнозують Овнам фінансові проблеми, але зовсім скоро ви їх уникнете. Цього тижня у вас з'являться нові проєкти, за допомогою яких ви зможете заробити додаткові кошти. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі. Докладіть максимум зусиль до того, аби зробити роботу якісно.

Загалом тиждень буде продуктивним. Серед тижня виділіть час, щоб скласти плани та цілі на майбутнє. Наприкінці тижня, ймовірно, ви поїдете в гості до батьків. Поїздка принесе вам задоволення та гарний настрій.

Читайте також: Ретроградний Меркурій у 2020 році: як він вплине на всі знаки зодіаку

На вихідних відкладіть всі завдання і присвятіть час лише собі. Зваріть запашний чай і вмостіться в ліжко з цікавою книжкою. Такий релакс дозволить вам повністю перезарядитися і відпочити.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 9 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Тельця

Тельці цього тижня будуть собою пишатися, адже докладуть усі зусилля, щоб стати кращим та вдосконалити своє життя. Будь-який вибір, який вам прийдеться прийняти – буде правильним, тож покладайтеся лише на власну інтуїцію.

Частіше прислухайтеся до себе і запитуйте чого саме ви хочете від цього життя. Такі думки підштовхнуть вас на нові ідеї і цілі, які з часом приведуть вас до вражаючих результатів. Астрологи радять поки що відтермінувати відпочинок, навіть, якщо ви дуже його чекали. Увесь свій час зараз приділіть лише собі та колу оточення, з яким ви товаришуєте. Якщо є людина, яка на вас погано впливає – не бійтеся розірвати дружбу, яка вас лише гнітить.

Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 12 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Близнюків

Астрологи кажуть, що новий тиждень для Близнюків буде успішним у фінансовому плані. Якщо ви давно планували купити техніку додому, то зараз саме ідеальний час для цього. Самотні пари мають всі шанси познайомитися зі своєю другою половинкою. А от парам, які перебувають у стосунках, але нещасливі – треба зробити остаточний вибір, як саме вам рухатися далі.

Робота вас приємно дивуватиме. Керівники будуть до вас прихильно ставитися, ви станете більш комунікабельними і відповідальними. Не бійтеся братися за важкі завдання. В очах начальства таким чином ви заробите додаткові бонуси, якими згодом зможете скористатися.

Для кращого пізнання самого себе, не витрачайте вільний час на дурниці. Зірки сприятимуть тому, аби ваше самостійне навчання, курси, дихальні практики чи спорт принесли довгоочікуваний ефект.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 9 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Рака

Зірки радять звертати Ракам увагу на все, що з вами відбувається. Таким чином, ви зможете скласти цілісну картину того, що вам варто надолужити, а що навпаки, варто робити менше. У середу вам випаде нагода прийняти важливе рішення. Перш, ніж його озвучити, добре порадьтеся зі своїми друзями та близькими.

За словами астрологів, треба добре спланувати тиждень, щоб не завершувати усі свої справи в останній день. У п'ятницю у вас буде зустріч з друзями, які зарядять вас енергією та позитивним настроєм.

Вихідні краще провести вдома зі своєю половинкою. Подумайте над стравою, яку ви завжди хотіли приготувати. Здивуйте себе і кохану людину своїми кулінарними здібностями. Ввечері увімкніть комедію чи романтичний фільм.

Сприятливий день: 11 січня

Несприятливий день: 12 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Лева

Леви цього тижня будуть дуже зайняті на роботі. Вам все буде вдаватися, а будь-які труднощі швидко пройдуть. Якщо керівництво дасть вам багато завдань, які ви фізично не встигнете зробити – не бійтеся попросити про допомогу своїх колег.

Зверніть увагу на своє здоров'я: почніть займатися спортом, робіть вправи на спину і правильно харчуйтеся. Астрологи радять відмовитися від алкоголю та сигарет на деякий час, або й взагалі кинути цю згубну звичку.

На вихідних вас чекає цікава та насичена подія, яка може змінити ваше життя. Якщо у вас поганий настрій і немає ні до чого бажання – не переймайтеся, зовсім скоро всі ваші погані дні пройдуть і настануть цікаві події, які дозволять вам розвиватися у правильному руслі.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 10 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Діви

Дівам цього тижня треба виділити час на особисте життя і роботу. Навчіться правильно розподіляти свій час. За рекомендаціями астрологів, робочі завдання варто робити на роботі, а не доробляти всі "хвости" вдома.

Ваша рішучість цього тижня буде неабияк вражати. Ви будете докладати максимум зусиль до всього за що візьметеся і це помітять та оцінять як і ваші рідні, так і керівництво.

На вихідних займіться однією дуже цікавою справою – почніть втілювати свою мрію в реальність. Зробіть перший крок, наступного дня – другий, і так продовжуйте доти, поки не побачите перші результати.

Сприятливий день: 12 січня

Несприятливий день: 9 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Терезів

Зірки рекомендують Терезам увесь тиждень проявляти активність і не бути лінивими. Беріться за нові проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро. Не забувайте про своїх друзів. Якщо вам хочеться з кимось поговорити, то пам'ятайте, що чашечка кави наодинці з подругою чи другом може зарядити вас енергією на весь тиждень.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що цього тижня ви придбаєте квартиру чи машину. Вже на початку року ваші плани та цілі почнуть втілюватися в реальність, і станеться це саме цього тижня.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбутися в майбутньому.

Сприятливий день: 11 січня

Несприятливий день: 9 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам варто проявляти обачність і обережність як в словах, так і в діях. Не звертайте увагу на плітки у вашому колективі, є ризик потрапити у дуже незручне становище.

Наприкінці робочого тижня у вас буде дуже багато роботи, втім, якщо ви попросите допомоги у колег, то все швидко владнаєте. На вихідних зірки пророчать успіх в експериментах із зовнішністю. Якщо ви давно хотіли покращити стан свого волосся за допомогою відповідних процедур – не баріться, адже результат вам дуже сподобається.

Цього тижня не виключена доленосна зустріч, справжня любов чи офіційна пропозиція.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 9 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Стрільця

Зірки радять Стрільцям цього тижня відпочити. Залишіть усі справи і роботу на наступний тиждень. В середині тижня на вас очікує нове знайомство. На перший погляд воно не обіцятиме нічого цікавого, але через деякий час переросте у романтичні стосунки.

Упродовж всього тижня будьте мудрими та розсудливими. Постарайтеся не встрявати в суперечки та непорозуміння, які виникнуть між колегами на роботі. Якщо ви докладете немалих зусиль, то станете більш впевненими у собі.

Самодисципліна, заняття спортом і прогулянка у будь-яку погоду – такими мають виглядати ваші ідеальні вихідні. Ваше здоров'я залежить від емоційного стану. Уважно прислуховуйтеся до себе і старайтеся не перевтомлюватися. Пийте вітаміни та відпочивайте ввечері за переглядом улюблених серіалів чи фільмів.

Сприятливий день: 11 січня

Несприятливий день: 9 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Козерога

Новий тиждень сприятливий для втілення найскладніших проєктів на роботі, на які ви давно не наважувались. Розраховуйте лише на свої сили, якщо будете довіряти важливі завдання колегам – вони можуть вас підвести. Зберігайте холодний розум, стриманість на роботі, саме ці якості дозволять досягнути висот, про які ви раніше навіть не мріяли.

Вівторок – не найкращий день для фінансових питань. Не вкладайте гроші, якщо сумніваєтесь. Також не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік вас мало бачать вдома, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 8 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв – ідеальний період для завершення усіх справ, які у вас накопичилися останнім часом. Ближче до кінця тижня у вас, ймовірно, розпочнуться проблеми з керівництвом. У фінансовому відношенні тиждень обіцяє бути вдалим.

Не слід нехтувати і домашніми справами: на цьому тижні ви зможете вирішити багато важливих питань. У багатьох представників знаку буде сильне бажання змінити зовнішній вигляд – доведеться витратити чималу суму, але результат перевершить всі очікування.

На вихідних Водоліям рекомендується відвідати вечірку, прем'єру нового фільму чи цікаву виставку. Вам буде приємно надихатися мистецтвом та заряджатися позитивною енергетикою.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 8 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 січня 2020 для Риб

Новий тиждень для представників знаку ідеально підійде для зміни іміджу. Якщо ви давно мріяли змінити зачіску або стиль у одязі – звертайтеся за послугами стиліста. Ви будете приємно здивовані від отриманого результату. Ваш настрій від зовнішньої зміни себе набагато покращиться, вдома ви будете виконувати усі справи, а робота потішить приємними преміями.

Середа обіцяє цікаві події. Ви познайомитеся з харизматичними людьми, які стануть вам у нагоді в майбутньому. Не зациклюйтеся на роботі та фінансах, будь-які труднощі, які є у вашому житті зникнуть зовсім скоро. Проте вас не покине відчуття спокою, рівноваги та впевненості в собі.

На вихідних вас турбуватиме безсоння, тому постарайтеся перед сном провітрити кімнату. Будьте обережними з електроприводами та предметами побутової хімії.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 8 січня