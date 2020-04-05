Гороскоп на тиждень 6 –12 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку є досить різноманітним. Одним буде щастити практично в усьому, іншим варто задуматися над своїми вчинками. Читайте гороскоп на тиждень 6 –12 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Овна

Цей тиждень сприятливий для роботи по дому. Постарайтеся зробити свій будинок комфортним і затишним, зараз це вам цілком під силу. До того ж, якщо ви будете працювати разом із сім'єю чи коханою людиною, це допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

Наприкінці тижня можуть виникнути труднощі з автомобілем, тож якщо вам треба кудись обов'язково поїхати – зробіть це на початку тижня.

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Астрологи рекомендують у робочих завданнях бути уважними і нікуди не поспішати, щоб не наробити вагомих помилок. Старанно виконуйте свої завдання та підтримуйте дружні стосунки з колегами.

Карантин вдома – чудовий час, аби почати займатися своєю фігурою. Перегляньте своє харчування та додайте в режим дня фізичні навантаження. Результати не змусять себе довго чекати.

Сприятливий день: 11 квітня

Несприятливий день: 6 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Тельця

Новий тиждень для Тельців буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового.

Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

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У фінансовому плані будьте дуже уважні. Якщо будете виходити в людне місце – уважно слідкуйте за всіма своїми речами та краще не беріть із собою великі суми грошей.

Сприятливий день: 8 квітня

Несприятливий день: 9 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Близнюків

Ваше особисте життя пожвавиться. Ймовірно, вам напише людина про яку ви дуже довгий час думали. Після цього ви станете більш емоційними та романтичнішими.

Вам варто задуматися над тим, в якому векторі ви хочете йти по життю далі. Відкладіть усі рутинні та нецікаві справи і займіться чимось корисним. Зірки обіцяють вам прибуток за добре зроблену роботу.

Кінець тижня дуже сприятливий для хобі, читання або ж вивчення чогось нового. У вас також можуть з'явитися нові ідеї, які сприятимуть вашому успіху. Астрологи радять не боятися ставити собі на наступний тиждень важкі завдання.

Сприятливий день: 10 квітня

Несприятливий день: 11 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Рака

Цього тижня приділіть час на спілкування з близькими людьми. Дні сприятливі для побудови планів на майбутнє. Також варто виділити час, аби доробити усі свої справи. Астрологи радять в роботі бути працьовитими, рішучими та готовими допомогти.

В середині тижня у вас раптово може виникнути апатія до всього, до чого б ви не взялися. В такому випадку краще дати собі накопичити енергію, перш ніж приступати до завдань. Відпочиньте і спробуйте перевести дух.

Подбайте за своє здоров'я. Якщо погано себе почуваєте, не нехтуйте цим.Купіть відповідні ліки чи зверніться до лікаря.

Сприятливий день: 6 квітня

Несприятливий день: 7 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Лева

Цього тижня ви зможете заявити про себе, як про сильного гравця і продемонструвати усі свої найкращі якості особистості. Щоб все йшло за планом, постарайтеся визначити, що вам дійсно потрібно.

У вас, як ніколи, загостриться відчуття відповідальності та самодисципліни. Це чудовий час, щоб отримати ще більше знань у професійній діяльності.

На вихідних приділіть час на відпочинок, розслабтеся, зосередьтеся повністю на собі. Не читайте новин, які заженуть вас у депресивний стан. Зараз вам стрес ні до чого.

Сприятливий день: 10 квітня

Несприятливий день: 8 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Діви

Цього тижня вас чекає багато розмов з колегами та керівництвом. Вам вдасться надихнутися новими ідеями та відчути позитивну динаміку. Це ідеальний час для того, щоб ви постаралися максимально досягнути своїх цілей.

Постарайтеся уникати дороговартісних покупок, астрологи радять сконцентруватися на збереженні ресурсів, аніж на їхній витраті.

Пам'ятайте, що час від часу вашому організмові треба розслабитися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових звершень. Тому хороший фільм, цікава книга чи просто душевні розмови – дозволять вам трохи відчути спокою та затишку.

Сприятливий день: 10 квітня

Несприятливий день: 12 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Терезів

Цього тижня вам легко даватимуться справи, які потребуватимуть особливої уваги та терпіння. У вас є всі шанси завершити проєкти та отримати достойні результати за свою роботу.

В середині тижня вас очікують приємні події, а неприємних поворотів долі ви зможете самостійно уникнути завдяки своїй інтуїції.

На вихідних вам захочеться зайнятися з рідними різноманітними справами. Придумайте цікаву гру чи якісь корисні завдання, які дозволять вам поринути в атмосферу сімейного тепла і добробуту.

Сприятливий день: 6 квітня

Несприятливий день: 8 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Скорпіона

Цього тижня перед вами виникатиме дилема "хочу – не хочу", ви будете вагатися при кожній справі, до якої будете братися. Для того, аби зрозуміти, чим саме ви хочете займатися, складіть план справ і чітко виконуйте все за порядком.

У четвер будьте максимально обережними зі своїми словами. Виконайте все обіцяне, щоб не підірвати довіру своїх близьких. Якщо ви не встигаєте чогось зробити – попросіть допомоги у близьких.

Субота – чудовий день для генерального прибирання. Якщо ви давно хотіли зробити вдома перестановку речей, можете сміливо втілювати задумане в реальність.

Сприятливий день: 9 квітня

Несприятливий день: 10 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Стрільця

Новий тиждень Стрільцям може принести суперечки на роботі чи в особистому житті. Якщо у першому випадку конфлікт буде затяжним, то у стосунках ви розберетеся досить швидко. Намагайтеся контролювати свої емоції.

Середина тижня буде сприятливою для онлайн-шопінгу. Цього дня ви натрапите на пропозиції, які будуть вам по кишені. Чудовий настрій від покупок вам гарантований.

Якщо ви відчуваєте, що перебуваючи на карантині, трішки набрали зайвих кілограмів –почніть займатися спортом і перейдіть на здорове харчування. Перестаньте їсти смажену шкідливу їжу, пити газовані напої та переїдати солодким.

Сприятливий день: 12 квітня

Несприятливий день: 9 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Козерога

На Козерогів чекає в особистому житті приємний період. Ваша половинка зможе здивувати вас особливим вчинком, на який ви навіть не очікували. Якщо до цього моменту, ваші стосунки могли іноді давати тріщину, то зараз все налагодиться.

Свій вільний час проведіть за підсумками справ та пріоритетів. Вам варто скласти чітку картину цілей, до яких ви повинні прийти в кінцевому результаті.

На вихідних приділіть час родині та друзям. Навіть попри те, що ми не маємо можливості побачитися, це не означає, що ми припиняємо з ними спілкування. Подзвоніть другу чи подрузі, запитайте як їхні справи. Батькам скажіть про те, що ви їх любите. Ваша підтримка їм зараз неабияк необхідна.

Сприятливий день : 7 квітня

Несприятливий день: 11 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Водолія

Спробуйте цього тижня не приймати поспішних рішень і не робити досить різких висновків. Якщо ви відчуваєте, що перегоріли на роботі, візьміть тижневу відпустку, або ж запитайтеся у керівництва, що б вони хотіли у вас бачити насамперед.

При цьому не варто забувати про виконання своїх посадових обов'язків. В іншому випадку доведеться шукати нову роботу. Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки.

Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії.

Сприятливий день: 6 квітня

Несприятливий день: 10 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 квітня 2020 для Риб

Тиждень сприятливий для позбавлення шкідливої звички, тож розпочніть понеділок саме з неї. Більше звертайте на потреби оточуючих, можливо, комусь із ваших колег потрібна допомога, але вони соромляться про це вас попросити.

Будьте обережними з ліками. Якщо виникла необхідність в їх використанні, краще проконсультуйтесь з лікарем.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни підуть на краще.

Сприятливий день: 12 квітня

Несприятливий день: 9 квітня