Гороскоп на тиждень 6–12 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить різний. На одних чекає успіх на роботі, безліч цікавих справ, а на інших нові знайомства, відпочинок та збільшення зарплати чи отримання премії. Читайте гороскоп на тиждень 6–12 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 6–12 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Овна

Тиждень для Овнів буде дуже приємним. Ваші дні будуть наповнені подіями, новими зустрічами та натхненням від друзів. Не бійтеся того, що вам доведеться понаднормово працювати. Це принесе свої плоди і результат ретельної праці не змусить себе довго чекати – ви отримаєте підвищення і покращите своє фінансове положення. Астрологи рекомендують відкласти кошти на подорож, про яку ви дуже мрієте.

Проте вас також очікують несподівані витрати на ваш оселю – ви придбаєте елементи декору, від чого ваше помешкання неабияк оживе. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго. Однак не купуйте все підряд, навчіться економити.

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Вихідні заплануйте яскраво та насичено, аби вам було що запам'ятати. Зберіть компанію друзів та вирушайте в інше місто на прогулянку, або ж зберіться разом на пікнік, якщо цьому буде сприяти погода. Будьте обережними щодо свого здоров'я, адже через легке вбрання, ви можете легко застудитися.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку саме на вихідних. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Сприятливий день: 7 травня

Несприятливий день: 12 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Тельця

Новий тиждень для Тельців буде трішки напруженим, адже вам доведеться бути впевненою у всіх своїх рішеннях і не опускати руки. Недоліком на шляху до успіху може бути ваша впертість та переоцінка своїх можливостей. У цей час старайтеся не проводити увесь вільний час з великою компанією друзів, краще проведіть час вдома над самовдосконаленням.

Зверніть увагу на будинок. Вам давно треба взятися за ремонт кухні та оновити дизайн кімнат. Не лінуйтеся і почніть хоч з чогось. Отриманий результат через деякий час вас дуже потішить. Також не ігноруйте проблеми у вашій родині. Допоможіть близьким словом та обіймами, вони вам будуть дуже вдячні.

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Не варто цього тижня позичати гроші самому або ж позичати комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Від грошових витрат вам допоможе вберегтися мудрість вашої половинки, яка вчасно дасть слушну пораду.

Сприятливий день: 9 травня

Несприятливий день: 6 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Близнюків

Новий тиждень сприятливий для серйозних справ. Якщо ви постійно відкладаєте важливу справу – саме час її втілити в життя. На роботі ви зможете без зайвих емоцій відстояти свою точку зору. Всі обставини для вас складуться благополучно, скористайтеся цим та покажіть себе з кращої сторони. Тим паче, що колеги та близькі будуть вас дуже підтримувати.

На початку тижня вас чекають цікаві поїздки і зустрічі з новими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, більше гуляйте, зустрічайтеся з друзями та корисно проводьте час. Травень – чудовий час, щоб відправитися з друзями у міні-відпустку та провести весело.

Обов'язково внесіть у свій список планів якнайшвидше виконати давно обіцяну місію та записатися до лікаря. В першу чергу відвідайте стоматолога, гастроентеролога та гінеколога, якщо у вас є потреба. Якщо ви будете тягнути, то потім відновити здоров'я буде дуже важко.

Сприятливий день: 8 травня

Несприятливий день: 6 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Рака

У травні ваші фінансові питання вийдуть для вас на перший план. Це хороший період для укріплення матеріального становища. Сміливо відкладайте гроші на машину чи квартиру, впевненість у тому, що у вас все вийде, додасть вам наснаги та сил заробляти ще більше та старатися. Проте, у червні гроші будуть даватися вам не так легко, тож утримайтеся від непотрібних покупок.

Тиждень наділить вас життєвими силами, зміцнить впевненість у собі та дозволить вам подумати про цінності і відновити внутрішню рівновагу. Ви зможете багато чого добитися, активно проявити себе та притягнути у своє життя багатьох однодумців. У вас все вийде, головне – старайтеся не піддаватися своїм слабкостям.

На вихідних займіться собою, своїм здоров'ям. Уникайте інтриг та пліток, яких буде навколо вас дуже багато. Враховуючи те, що ви взяли на свої плечі позицію лідера, не відставайте у саморозвитку: багато читайте, дізнавайтеся нове, відвідуйте театри, виставки та музеї.

Сприятливий день: 10 травня

Несприятливий день: 8 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Лева

Для Левів новий тиждень – успішний період для створення довгих та міцних стосунків, подорожей та важливого придбання. Ваш настрій буде залежати від цілей, які ви собі поставите та людей, які вас будуть оточувати. Намагайтеся спілкуватися лише з позитивними та цікавими людьми, які забезпечать вас гарним настроєм та позитивними емоціями.

На вихідних розвантажте свій мозок і не сідайте за комп'ютер вирішувати робочі справи. Спробуйте приготувати самотужки страви вашої улюбленої кухні. Якщо ви добряче постараєтеся, відкриєте у собі новий талант, який не помічали раніше.

Візьміть себе в руки та доведіть усі плани до кінця. Не зривайтеся через дурниці на вашу другу половинку, якщо вас мучать докори сумління, щиро попросіть вибачення, поговоріть, але не чекайте, що це зробить людина, яку ви образили.

Сприятливий день: 10 травня

Несприятливий день: 8 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Діви

Новий тиждень для вас складеться чудово. У вас буде багато сил та впевненості в собі. Час будувати та реалізовувати стратегічні плани. Найкращий період для подорожей за кордон. У вас також є всі шанси покращити своє матеріальне становище. Зверніть увагу на справи, які пов'язані з нерухомістю, спільним бізнесом, страховкою та бізнесом. Головне – не захоплюйтеся усім одразу, адже саме в цей період вам не варто ризикувати.

Впродовж тижня вам знадобиться підтримка друзів та близьких, тож не соромтеся їх про це просити. Це хороший час для компромісів, налагодження конфліктів, вирішенню юридичних питань та заключенню договорів, пов'язаних з нерухомістю.

Незабаром ваші службові обов'язки потребуватимуть частих поїздок для вдосконалення навичок та навчання. Постарайтеся не перевантажувати себе, адже це може погано вплинути на ваше самопочуття, зокрема, в подальшому на здоров'я. На вихідний поставте на перше місце дім, любов та сім'ю. Проведіть з ними вихідні і запасіться турботою та ласкою на увесь наступний тиждень.

Сприятливий день: 12 травня

Несприятливий день: 11 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Терезів

Новий тиждень для вас стане не дуже легким, проте, якщо проявите терпіння та витримку – подолаєте багато перешкод. Не будьте вимогливими до людей так само, як і до себе самого. Саме зараз у вас чудовий час, щоб добитися поставлених цілей і реалізувати свої амбіції.

Не відмовляйтеся від відпочинку чи відвідування цікавих заходів. Кожна подія принесе вам нові емоції та незабутні відчуття. Не жертвуйте собою заради роботи, адже вам потрібно більше часу приділяти власному спокою та гармонії. Гарна книжка ввечері запашна кава та тиша подарують вам позитив на увесь наступний день.

Будьте уважнішими до дрібниць. Вам не завадить дисципліна та акуратність. Ви справите гарне враження на людей, тому більше спілкуйтеся і не сидіть вдома. Нові проекти надихнуть вас на трудові подвиги.

Сприятливий день: 6 травня

Несприятливий день: 11 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Скорпіона

Цього тижня астрологи рекомендують Скорпіонам використовувати творчий підхід до роботи. Якщо у вас будуть проблеми, а поставлені цілі не будуть вдаватися так, як ви планували – не переживайте, адже перемога все одно за вами. Мовчання – золото, проте, слово, сказане вчасно – діамант. Не бійтеся керівництву висловлювати свою позицію щодо речей, які вам не імпонують.

Не ігноруйте своє здоров'я. Якщо ви помічаєте на обличчі висипку, то обмежте вживання шоколаду, тістечок. Більше часу приділяйте на сон, робіть зарядку та любіть ближніх. Не жалійтеся усім, що ви втомилися і погано себе почуваєте. Незабаром все мине. Ввечері відкладіть телефон з рук і поспілкуйтеся зі своєю половинкою, батьками, дітьми. Це надасть вам неймовірний заряд бадьорості.

До кінця тижня обов'язково доробіть усі справи, які "висять" у вас над головою, щоб відправитися з родиною за місто на відпочинок. Внутрішній голос підкаже вам, що ви дуже давно не відпочивали на повну. Тож беріть з дому фарби, аркуші паперу, пензлі, і малюйте картини, як можете та вмієте. Такий підхід до відпочинку замінить вам психолога.

Сприятливий день: 8 травня

Несприятливий день: 9 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Стрільця

Астрологи кажуть, що старання Стрільців приведуть до значних змін в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти та здібності.

Остерігайтеся привабливих проектів і пропозицій. Будьте розумними, суперечки з керівництвом принесуть тільки розчарування, а вам ще неодноразово доведеться звертатися до нього за допомогою. Є шанс, що, використовуючи свої розумові здібності, ви досягнете підвищення на посаді, або ж симпатію керівництва.

Виділіть достатньо часу для домашніх справ, родичів, і розв'язання фінансових проблем. На цьому тижні вас чекає комфорт і взаєморозуміння у стосунках з рідними та близькими.

Сприятливий день: 11 травня

Несприятливий день: 6 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Козерога

Ваша відпустка наближається. Встигніть перш, ніж ви відправитеся на відпочинок доробити усі справи. Після плідної роботи сон і море будуть здаватися вам райським відпочинком. Ви наберетеся нових сил та вражень, якщо будете ніжитися на гарячому адріатичному піску і будете бачити бірюзові хвилі.

Якщо у вас проблеми в особистому житті, і ваш партнер вам не надто підходить, то не варто за нього триматися. Відпускайте те, що від вас йде, адже зовсім скоро ви зустрінете справжнє палке кохання, яке може закінчитися навіть весіллям. Не обмежуйте себе в купівлі товарів, які вам необхідні, адже зовсім скоро ви отримаєте премію за хорошу роботу та працьовитість.

Якщо у вас вдома ще не все так критично, як могло б бути, то перенесіть ремонт на наступний місяць. Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і поліпшення фізичної форми. Зараз можна займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 11 травня

Несприятливий день: 9 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Водолія

Цього тижня забудьте хоч на трішки про роботу та пошукайте натхнення, адже до робочого вигорання вам рукою подати. Якщо ви так і не встигнули скласти план на увесь рік, поставити цілі, то даний тиждень – саме для цього. Сядьте за робочим столом і спокійно подумайте над тим, чого б ви хотіли досягнути. Якщо ви ніяк не можете приступити до вивчення іноземної мови – попросіть друзів записатися з вами на курси, якщо вони також мають на меті вивчити мову. Плани, пов'язані з подорожами, самоосвітою та спортом – обов'язково реалізуються, якщо ви прикладатимете хоч трішки зусиль.

У середу у вас накопичиться безліч справ, половина з яких – вам точно непотрібна. Навчіться відсіювати те, що вимагає особливої уваги від непотрібного. Витрачайте свою енергію і сили раціонально. Якщо є можливість, зверніться за допомогою до колег, або ж до вашого партнера, якщо це стосується домашньої роботи. Ви зараз дуже вразливі, а надмірне навантаження зможе лише погіршити ваше психологічне здоров'я.

Вихідні проведіть у комфорті та спокої. Відмовтеся від вечірніх прогулянок, а вільний час присвятіть розмові з батьками чи перегляді культових фільмів, які нагадають вам ваше дитинство чи юність.

Сприятливий день: 10 травня

Несприятливий день: 12 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 травня 2019 для Риб

Новий тиждень для вас буде неабияк визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете потішитися результатом своєї праці. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

У вас виникне велика спокуса повернути колишнього партнера або ж друга. Спробуйте максимально критично оцінити цю ситуацію, перш ніж приймати поспішні рішення. Адже неправильний вибір може призвести до дуже негативних наслідків в майбутньому.

Якщо ви зачекалися змін в особистому життя, то є велика ймовірність, що вони стануться наприкінці тижня. Тож будьте напоготові!

Сприятливий день: 10 травня

Несприятливий день: 8 травня