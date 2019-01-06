Гороскоп на тиждень 7-13 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде дуже насиченим. Майже всі поринуть в робочі справи, клопоти, у багатьох з'являться нові можливості, однак не забувайте відпочивати, адже подорожі підуть вам на користь. Читайте гороскоп на тиждень 7-13 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Овна

Для Овнів тиждень буде характеризуватися позитивними подіями. Якщо ви ще не знайшли свою половинку, у вас є всі шанси закрутити бурхливий і пристрасний роман. Однак, будьте готовими до того, що не всі ваші знайомі та близькі зможуть зрозуміти і прийняти ваш вибір. Не звертайте уваги на чужі поради, адже ваше щастя не повинно піддаватися зовнішньому втручанню.

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Якщо ви давно не йшли у відпустку, а вам хочеться відпочити, то можете сміливо запланувати відпочинок на гірськолижному курорті. Однак, будьте обережні зі своїм здоров'ям, ви ризикуєте простудитися, тому добре утепляйтеся, щоб не зіпсувати собі святкові канікули.

Сприятливий день: 9 січня

Несприятливий день: 11 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Тельця

Для Тельців тиждень буде дуже значущим. Якщо ви давно йшли до своєї мети, то вже наприкінці тижня зможете отримати хороші результати своєї праці. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі великий прилив енергії та сил.

Вихідні дні сприятливі для туристичних поїздок. Оберіть нове місто та сміливо вирушайте в подорож! Найкраще подорож запам'ятається, якщо ви виберетеся разом із колегами по роботі. Вікенд допоможе вам налагодити ділові контакти, які допоможуть у майбутньому в багатьох починаннях.

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Будьте дуже уважними щодо власних коштів. Є велика ймовірність, що вас спробують обдурити або ж просто щось викрасти. Перебуваючи в людних місцях – пильно слідкуйте за всіма своїми речами і не носіть із собою велику суму грошей.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 12 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Близнюків

Період з 7 по 11 січня обіцяє для Близнюків багато несподіваних вчинків та поворотів долі! Будьте готовими, що ваше життя буде насиченим та вимагатиме від вас сил та енергії.

Єдина сфера життя, яка буде в спокої та гармонії – це робота. Приділіть більше уваги вашим стосункам – додайте до них трохи романтики, щоб нагадати своїй половинці про почуття. Самотні представники знаку можуть зустріти свою другу половинку – це станеться у людному місці, тож будьте уважні.

Новий тиждень – вдалий період для зустрічей з друзями чи відвідування концертів. Велике задоволення вам принесе заняття спортом чи плаванням, яким ви так давно хотіли зайнятися.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 9 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Рака

Цього тижня вам варто запастися амбіціями, цілеспрямованістю та позитивом! Тиждень буде неабияк насиченим на події в роботі, але таке навантаження не пройде безслідно – ви зможете покращити своє становище в компанії та підвищити зарплатню. Однак, не забувайте про власні потреби, бо працювати потрібно, але відпочинок ніхто не скасовував. Не жертвуйте своїм особистим часом, особливо, якщо це не виправдано.

В період з 8 по 12 січня особливо вразливою у Раків буде ендокринна система та спина. Додайте до свого розкладу дня фізичні навантаження. Вже після кількох днів занять спортом ви відчуєте прилив сил та бадьорості.

Друга половина тижня сприятлива для шопінгу та великих покупок. Всіма придбаними товарами та отриманими послугами ви будете дуже задоволені. Вихідні проведіть у колі найближчих друзів. Попередні кілька місяців були для вас дуже напруженими, тож ви цілком заслужили на повноцінний відпочинок, коли вас не будуть турбувати думки про робочі проблеми.

Сприятливий день: 8 січня

Несприятливий день: 10 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Лева

На цьому тижні від вашої відповідальності залежить увесь подальший успіх. Стосунки з колегами будуть непростими. Однак доволі напружена ситуація дозволить упорядкувати ділові зв'язки і коригувати навантаження на роботі на наступний рік.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то розірвати дружбу варто саме зараз. Новий рік подарує вам безліч нових можливостей і хороших друзів на майбутнє. Астрологи прогнозують Левам прилив сил і натхнення у творчості. Задатки, наявні з дитинства, не пройдуть безслідно.

У неділю святкова атмосфера налаштовує на те, щоб трохи полінуватися та подивитися цікаві фільми.

Сприятливий день: 13 січня

Несприятливий день: 8 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Діви

Тиждень сприятливий для серйозних рішень. Якщо ви відклали серйозну справу – саме час її втілити в життя. На початку тижня у вас є найбільша ймовірність того, що ви зможете без зайвих емоцій відстояти свою точку зору.

У середу та четвер вас чекають цікаві поїздки і зустрічі з новими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Однак, наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах.

Якщо ви давно відкладали похід до лікаря, то внесіть у свій список планів якнайшвидше виконати давно обіцяну місію. Адже, якщо ви будете тягнути й надалі, то потім відновити здоров'я буде дуже складно.

Сприятливий день: 13 січня

Несприятливий день: 8 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Терезів

Для Терезів наступив сприятливий період для просування у кар'єрі. Однак доведеться активно діяти незважаючи усі перепони. Постарайтеся не роздувати з мухи слона, уникайте бурхливих переживань. У п'ятницю навколишні люди будуть налаштовані до вас по-доброму і підтримають багато ваших ідей. Всі справи та питання, пов'язані з таємницею, інформацією і секретами, постарайтеся завершити до кінця тижня.

Це сприятливий тиждень для заручин або укладення шлюбу. Вдалими будуть знайомства з представниками протилежної статі. Можна займатися складними видами рукоділля. Багатьом випаде можливість перетворити своє хобі на джерело стабільного доходу.

Зірки прогнозують, що ваш емоційний фон буде нестабільним, можливі безпричинні переживання. При роботі з електроприладами слід бути обережнішими. Варто відкласти планові операції на суглобах і органах зору.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 12 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)





Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Скорпіона

Цього тижня зосередьтеся на професійних питаннях. Поговоріть про свої плани на майбутнє, в тому числі з надійними друзями і союзниками. Ідеї, до яких ви прийдете, будуть мати позитивний вплив на ваші фінанси. Зверніть також увагу і на любовні питання. Цей тиждень – найкращий час, щоб обговорити проблеми чи конфлікти, які у вас є.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні. Зверніть особливу увагу профілактичним заходам по боротьбі з хронічними захворюваннями.

Тиждень буде дуже спокійним на роботі. Ви не будете стикатися із суперечками та конфліктами. Кінець тижня буде сприятливий для будь-яких фінансових операцій. Якщо ви давно планувати оформити кредит, то найкраще це робити в четвер. Будьте обережні із тими, хто позичає у вас гроші. Не виключено, що такою позикою ви можете зіпсувати стосунки з близькою вам людиною.

Сприятливий день: 8 січня

Несприятливий день: 11 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Стрільця

Приділіть більше уваги сімейним справам та спілкуванню з близькими. Новий тиждень обіцяє бути сприятливим в фінансовому плані, не виключені додаткові грошові надходження.

Друга половина тижня сприятлива для нових знайомств. Якщо ви хочете купити мобільний телефон, то краще зробити це на вихідних. Також в ці дні вас чекає багато зустрічей, розмов зі знайомими, родичами, сусідами. Зараз вдалий час для активного обміну думками, навчання.

Вам потрібно якомога краще сконцентровуватись на своїх поточних справах на роботі. Підвищена відповідальність зайвою також не буде. Цього тижня вам потрібно бути готовим до того, щоб приймати рішення швидко та зважено. Тому не піддавайтеся паніці, це допоможе уникнути критичних помилок.

Будьте обережними з грошима, якщо мова йде про фінансові операції. Ретельно все проаналізуйте, перед великою покупкою або вкладенням грошей.

Сприятливий день: 10 січня

Несприятливий день: 13 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Козерога

Козерогам цього тижня особливу увагу потрібно звернути на питання, пов'язані з роботою. Це сприятливий час для кар'єрних зрушень. Будьте зосередженими та не втрачайте можливість поспілкуватись з колегами або своїм керівництвом.

Що стосується особистого життя, можливі конфлікти в родині або з коханою людиною на ґрунті надмірної зайнятості. Не варто відразу ж "вставати в позу" і скандалити. Краще поясніть близькій людині ситуацію і попросіть проявити терпіння.

Цього тижня сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички.

Сприятливий день: 9 січня

Несприятливий день: 12 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Водолія

У найближчі дні вам необхідно бути дуже уважним до власного оточення і фільтрувати все, що вам говорять, адже насувається справжнє цунамі пліток. Якщо будете вірити на слово всім – можете опинитися в центрі неприємної ситуації, де вас будуть використовувати. Таким чином, ви можете зіпсувати стосунки із людиною, яка вам дуже дорога.

Цей тиждень дуже сприятливий для шопінгу. На вихідних потрібно зробити великі покупки, які ви давно планували. На роботі контролюйте свої емоції. Є ризик прийняти неправильне рішення саме через надмірну емоційність. Навіть якщо відчуваєте злість або надмірну радість – спробуйте спочатку заспокоїтись, а вже потім приймати будь-яке рішення.

Не забувайте про спорт! Тиждень обіцяє бути особливо сприятливим для будь-якого фізичного навантаження. Якщо є можливість – більше ходіть пішки та обов'язково робіть прогулянку перед сном. Це не лише покращить ваш настрій, а й самопочуття.

Сприятливий день: 11 січня

Несприятливий день: 7 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 січня 2019 для Риб

Цей тиждень для Риб виявиться напрочуд вдалим у всіх сферах життя. На вас очікує багато спілкування з цікавими людьми та приємні новини від ваших близьких та родичів. На роботі спробуйте проявити максимум наполегливості та рішучості, таким чином ви зможете завоювати довіру колег та керівництва.

В особистому житті також не будьте пасивними. Середина тижня сприятлива для зустрічей із друзями, особливо, якщо ви вже давно не бачились. А також для романтичних вчинків – вечері при свічках чи пікніку з шампанським в парку. Не забувайте нагадувати вашому партнеру, які ви маєте почуття. Якщо у вас складний період в стосунках – то в другій половині тижня спробуйте завести серйозну розмову, вона буде мати досить позитивні наслідки для вас обох.

Не забувайте про своє здоров'я. Якщо у вас буде вільний час, обов’язково влаштуйте будь-яке фізичне навантаження. Це може бути похід в тренажерний зал або ж просто довга прогулянка. З алкоголем на вихідних – будьте дуже обачними, адже це може принесли негативні наслідки.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 10 січня