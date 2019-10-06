Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку Читайте гороскоп на тиждень 7–13 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Овна

Овни у жовтні будуть повністю заклопотані домашніми справами. На початку тижня виділіть час на вигідне придбання для облаштування будинку. Цього тижня ви налагодите стосунки з друзями та керівництвом, якщо раніше у вас були проблеми. Ті, хто планує розширення сімейства, можна очікувати зачаття.

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Щоб не зруйнувати ідилію з коханою людиною, вам варто проявити терпіння і наснагу, намагайтеся не критикувати вашого партнера через дрібниці. В кінці тижня можливі непередбачені витрати на розваги. У цей час краще не робити великих інвестицій, не починати власну справу чи відкривати депозит в банку. Уникайте ризиків у фінансових питаннях.

Самопочуття у більшості Овнів буде дуже хорошим, і загрози для здоров'я малоймовірні.

Сприятливий день: 7 жовтня

Несприятливий день: 9 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Тельця

Новий тиждень у вас буде дуже комунікативний. Використайте його для налагодження нових знайомств та встановлення дружніх зв'язків. Якщо буде можливість, відвідайте друзів, особливо тих, які живуть не надто близько біля вас та яких ви не бачили давно.

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На роботі вас чекає багато переговорів та поїздок. Велика ймовірність, що вас чекають фінансові втрати. Головне не сумувати, а накопичувати фінанси, вони вам неабияк знадобляться. Стосунки з рідними трохи погіршаться. Швидше за все, не обійдеться без сварок.

Брехня та наклепи у цей період віддадуться сторицею. Рекомендовано уникати лицемірства. Бажано проявити добрі наміри і допомогти тим, хто цього потребує. Цього тижня вас бракуватиме коштів. Запобігти цьому поки що неможливо. Будьте уважними на дорогах і не переходьте дорогу на червоне світло.

Сприятливий день: 7 жовтня

Несприятливий день: 10 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Близнюків

Для Близнюків настав час відпочити та відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності. На початку тижня, як попереджають зірки, можливі безглузді помилки. Цей тиждень – не найкращий час для великих покупок. Відкладіть шопінг на наступний тиждень, краще заплануйте майбутні подорожі і зробіть генеральне прибирання в будинку. Будьте обережні з вікнами та дзеркалами.

Першу половину тижня зірки рекомендують присвятити самоосвіті. Ви зможете досягнути успіху в навчанні і розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найкраще складуться самостійні заняття.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Бажано, в цей період внести деякі корективи в свій імідж: оновіть гардероб та змініть зачіску.

Сприятливий день: 12 жовтня

Несприятливий день: 8 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Рака

Постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще взятися за роботу.

Вихідні дні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не приймати важливих рішень – старайтеся займатися дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

В любовних справах цього тижня повністю покладайтеся на ваше серце та інтуїцію – вони підкажуть правильний вибір.

Сприятливий день: 10 жовтня

Несприятливий день: 13 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Лева

Для Левів особливо вдалим буде кінець тижня. Вам посміхнеться успіх у новому починанні. Не уникайте спілкування з друзями та колегами, адже ви зможете таким чином налагодити стосунки та покращити свій власний імідж. Вихідні дні проводьте більше з сім'єю або ж коханою людиною. Надайте перевагу спокійним розмовам та вечорам, де ви будете багато говорити наодинці.

У фінансових справах вас очікує успіх. Не виключено, що в кінці року вас очікує підвищення на роботі, але для цього потрібно буде проявити ініціативність та наполегливість впродовж всього тижня. Не забувайте бути щирими та людяними. Проявлена доброта принесе вам великий заряд сили та внутрішнього спокою.

Астрологи рекомендують приділити увагу здоров'ю – особливо зубам. Субота буде вдалим днем, щоб навідатися до стоматолога. Також достатньо уваги приділити раціону – уникайте неякісних продуктів.

Сприятливий день: 8 жовтня

Несприятливий день: 11 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Діви

Початок тижня для Дів буде дещо напруженим, втім середина тижня буде вдалою. Ваше фінансове становище значно покращиться, вдасться отримати додатковий прибуток.

Якщо вам захочеться змін, змініть інтер'єр вашої квартири. Вихідні проведіть з із своєю сім'єю. Якщо між вами є якісь конфлікти – кінець тижня гарний час, аби їх вирішити.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Сприятливий день: 13 жовтня

Несприятливий день: 11 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Терезів

На цьому тижні бажано з обережністю поставитися до нових знайомств. Однак, не забувайте, що окрім роботи, у вашому житті є й інші сфери зайнятості. Тож затримання допізна не принесуть бажаного результату. Краще постарайтеся і зробіть поставлені перед вами завдання швидше.

У другій половині тижня більше часу проводьте разом із вашою коханою людиною, це допоможе вам зарядитися позитивними емоціями та хорошим настроєм.

Вихідні Терезам краще провести вдома, без жодного поспіху чи вирішення робочих питань. Займіться роботою по дому, кулінарією чи просто перегляньте хороший серіал.

Сприятливий день: 13 жовтня

Несприятливий день: 9 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Скорпіона

Для Скорпіонів настав час відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності, тому що на початку тижня, як попереджають зірки, можливі втрати і безглузді помилки. Новий тиждень – найкращий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та прибирання в оселі.

Ваші особисті стосунки чекає пора оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Швидше за все, вам вдасться зробити його більш гармонійним. Проявіть фантазію, піднесіть коханій людині подарунок.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми. Не переставайте займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 11 жовтня

Несприятливий день: 12 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Стрільця

Перед новим тижнем вам варто запастися амбіціями, цілеспрямованістю та позитивом! Тиждень буде дуже насиченим на події на роботі, але таке навантаження не мине безслідно – ви зможете покращити своє становище в компанії та підвищити заробіток. Але водночас не забувайте й про власні потреби, працювати – це добре, але відпочинок ніхто не скасовував. Не жертвуйте своїм особистим часом, особливо, якщо це не виправдано.

Наприкінці тижня у Стрільців буде особливо вразливою ендокринна система та спина. Додайте до свого розкладу дня фізичні навантаження. Вже після кількох днів занять спортом ви відчуєте прилив сил та бадьорості.

Друга половина тижня сприятлива для шопінгу та великих покупок. Всіма придбаними товарами та отриманими послугами ви будете задоволені на 100%. Вихідні проведіть у колі найближчих друзів. Останні кілька місяців були для вас дуже напруженими, тож ви цілком заслужили на повноцінний відпочинок, коли вас не будуть турбувати думки про робочі проблеми.

Сприятливий день: 7 жовтня

Несприятливий день: 13 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Козерога

Якщо ви докладете зусиль – ваше особисте життя і справи підуть в гору. Ви й самі по собі будете більш енергійними та працьовитішими цього тижня. Не бійтесь робити перший крок і запрошувати на прогулянку чи чашку кави того, хто вам подобається.

Згідно з прогнозом, зірки будуть прихильні до вас у всіх починаннях. Увесь тиждень даруватиме радісні моменти. Однак, постарайтесь до кінця тижня привести до ладу свої фінансові справи й не влазити в нові борги. Гороскоп радить пильно слідкувати за своїми рахунками в банку, кредитними картками та гаманцем. Є чималий ризик втратити частину коштів.

Вихідні подарують гарну нагоду – позбутися старого і впустити в своє життя нове. Зірки обіцяють нові знайомства з цікавими людьми, які з часом стануть вірними друзями. Ви зможете позбутися важкої ноші, яка давно сидить на вашій шиї.

Сприятливий день: 8 жовтня

Несприятливий день: 10 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Водолія

Новий тиждень обіцяє для Близнюків багато несподіваних вчинків та поворотів долі! Будьте готовими, що ваше життя буде насиченим та вимагатиме від вас сил та енергії.

Єдина сфера життя, яка буде в спокої та гармонії – це робота. Приділіть більше уваги вашим стосункам – додайте до них трохи романтики, щоб нагадати своїй половинці про почуття. Самотні представники знаку можуть зустріти свою другу половинку – це станеться у людному місці, тож будьте уважні.

Новий тиждень – вдалий період для зустрічей з друзями чи відвідування концертів. Велике задоволення вам принесе заняття спортом чи плаванням, яким ви так давно хотіли зайнятися.

Сприятливий день: 12 жовтня

Несприятливий день: 8 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 жовтня 2019 для Риб

У Риб розпочнеться доволі емоційний тиждень. Ваші бажання не будуть збігатися з вашими можливостями. Складіть чіткий план важливих та неважливих справ і навчіться їх правильно розподіляти. Втім, астрологи все одно не рекомендують братися за вагомі справи, відкладіть їх на наступний тиждень.

Після важкого робочого дня зосередьте свій час вдома на планування, подорожі чи читання книг. Вам потрібно розвантажити свої думки на справи, які приносять вам задоволення. Знайдіть гармонію в житті, і тоді все неодмінно вийде.

Вихідні дні – чудовий час, аби заглибитися в осінню романтику з коханою людиною. Купіть смачне какао і відправляйтеся в парк на прогулянку. Проговоріть усі питання, які вас хвилюють і почніть складати план на майбутнє.

Сприятливий день: 8 жовтня

Несприятливий день: 10 жовтня