Гороскоп на тиждень 8–14 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить різноманітний. На багатьох представників знаку чекають фінансові надходження та приємні зустрічі. Читайте гороскоп на тиждень 8-14 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 8– 14 липня2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде успішним у фінансових справах. На вас очікують суттєвіші грошові надходження, які ви зможете відкласти на майбутню поїздку чи велику покупку. Будьте обережні із надмірною щедрістю, адже ви можете втратити частину своїх коштів.

Четвер – сприятливий час для роботи з документами, а також із подачею документів на візу. Тож ці справи краще не відкладати на потім.

Робочі та дружні зустрічі цього тижня не принесуть бажаного результату, тож вам краще зосередитись на домашніх справах та особистих стосунках. Більше часу проводьте вдома та не вирушайте у подорож самостійно.

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На вихідних – сприятливий час для будь-яких експериментів! У тому числі вдалими будуть як і побутові експерименти, так і експерименти із зовнішністю. Суботу присвятіть домашнім справам та саморозвитку – читайте чи сходіть на майстер-клас.

Сприятливий день: 9 липня

Несприятливий день: 12 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Тельця

Тиждень передовсім буде сприятливим для тих, хто буде займатися інтелектуальною працею та фінансами. На роботі можливі серйозні переговори. Постарайтеся сконцентруватися та зважити на всі моменти і підводні камені. Загалом успіх буде на вашій стороні.

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Займіться справами, які потребують точності та уваги до деталей. У Тельців сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе. Тиждень добре підходить для фізичних навантажень та важкої праці, а витрачена вами енергія легко та швидко відновиться.

Якщо ж на вихідні на вас накинулась хандра, постарайтеся акцентувати увагу на позитивних моментах і пам'ятайте, що ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 11 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Близнюків

Тиждень для Близнюків виявиться напрочуд вдалим! Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті – ваше нещодавнє знайомство переросте у велике та світле почуття любові. Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності та ніжності. Не залишайте його потреби без відповіді і ви зможете побудувати міцні та довготривалі стосунки.

На роботі справи також підуть в гору – ваші особисті проекти дуже сподобаються керівництву. А отже не виключено, що на вас очікує несподіване грошове надходження.

Суботу проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе масу задоволень та допоможе упорядкувати свої думки. А от неділю найкраще присвятити романтичним зустрічам чи спільним поїздкам.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 9 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Рака

На Раків може навалитися лавина роботи, до якої додасться ще й чимало домашніх справ. Пишіть список і від пункту до пункту виконуйте заплановане.

Зі складних ситуацій вам вдаватиметься вийти з високо піднятою головою – вдача допомагатиме впоратися з ними та залагоджувати дрібні конфлікти.

Вихідні у Раків будуть дуже азартними. У лотереї все ж краще не грати, а от за експерименти на любовному фронті братися можна сміливо. Субота буде сприятливою для виконання ваших фантазій.

Сприятливий день: 11 липня

Несприятливий день: 9 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Лева

Цей тиждень сприятливий для втілення найскладніших проектів на роботі. на які ви давно не наважувались. Але розраховуйте лише на свої сили, якщо будете довіряти важливі завдання колегами – вони можуть вас підвести. Зберігайте холодний розум, стриманість на роботі, саме ці якості дозволять досягнути висот, про які ви раніше навіть не мріяли.

Також не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік вас мало бачать вдома, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію – організуйте пікнік, сходіть в театр чи кіно.

Четвер – не найкращий день для фінансових питань. Не вкладайте гроші, якщо сумніваєтесь. Також не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: 11 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Діви

На Дів чекають нові справи цього тижня. Можливо, буде не просто зосередитися, але за умови, що ви все добре продумаєте, труднощів не виникатиме.

Якщо після роботи вас тягтиме поспілкуватися – віддайте перевагу рідним та близьким. Вони зможуть дати вам вдумливу пораду та озброїти підтримкою.

Також Дів у підстерігатиме фінансова вдача – ймовірно дохід принесе робота, до якої ви приклалися ще давніше. Також високі шанси підвищень на роботі та добавок до зарплати. Вдома ймовірні приємні сюрпризи від близьких людей – чи то смачна вечеря, чи радісна звістка.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 9 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Терезів

На роботі вам потрібно проявити максимум концентрації. Не виключено, що вам доведеться багато працювати понаднормово, але це принесе свої плоди у вигляді покращення фінансового положення.

В першій половині тижня подбайте про все, що стосується фінансів, побуту і далеких подорожей. Це сприятливий час для планування бюджету та купівлі квитків.

У другій половині тижня можливий незапланований ремонт, а також витрати на меблі чи сантехніку. На таких покупках краще не економити, інакше ви ризикує придбати неякісний товар, який принесе більше шкоди, аніж користі.

Менше слухайте порад сторонніх людей та намагайтесь не пліткувати про своє найближче оточення, адже ви можете зіпсувати стосунки з друзями. Свої плани на майбутнє тримайте при собі та не допускайте, щоб у ваші конфлікти з близькою людиною втручалися родичі.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: 10 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Скорпіона

Скорпіонам новий тижлдень бажано прожити максимально усвідомлено – уникати поспішних рішень, особливо з фінансами. Побачили красиву річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть порядок вдома.

Сміливо відправляйтеся у заплановані поїздки – чи то задля відпочинку, чи по роботі. Зорі віщують час, вдалий для поїздок.

У любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть. Саме час для ризикованих амурних авантюр! Переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість. Сімейним Скорпіонам та тим, у кого є пара, такий настрій також припаде до душі.

Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 9 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Стрільця

В першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в середу вам вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі. Намагайтесь проявляти ініціативність та брати на себе відповідальність.

Загалом же весь тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Це сприятливий час, щоб розпочати ті справи, про які ви давно задумувались, але не наважувались. Окрім того, у другій половині тижня варто задуматись про дрібний ремонт у вашому домі.

Кінець тижня для вас мине у робочих поїздках, які принесуть задоволення і відкриють перспективи на майбутнє.

А от вихідні краще присвятити лише собі. Згідно з прогнозом, суботу та неділю краще провести подалі від шумних та великих компаній. Ви часто забуваєте про сімейні справи через напружений графік – тож саме час виправити ситуацію.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: 8 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Козерога

На початку тижня Козероги можуть отримати ділову пропозицію, приставати на яку одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти, високі шанси, що кінцевий результат буде не таким вже й вигідним для вас.

У вівторок зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Починайте день із читання – 15-20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя. На вихідних на Козерогів чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів чи друзів, особливо тих, з якими вже давно у вас не було контактів.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: 8 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Водолія

Початок тижня сприятливий для великих покупок – автомобілю, нерухомості або ж побутової техніки. Тож це вигідний час для будь-яких інвестицій. В майбутньому ви обов'язково отримаєте від них суттєвий прибуток. А от від кредитів чи позик – краще відмовитись.

У першій половині тижня ви буде погано себе почувати, тож не беріться за виконання тих справ, які будуть вимагати у вас дуже багато енергії. Але вже у п'ятницю ситуація зміниться. На вас очікує зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують щось нове, ймовірно доведеться змінити роботу, пройти тренінги або курси.

Не варто позичати гроші в когось гроші і позичати комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Від грошових витрат вам допоможе вберегтися мудрий друг.

Сприятливий день: 11 липня

Несприятливий день: 8 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 липня 2019 для Риб

У Риб є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте пліток на роботі та в родинному колі. У вирішенні особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

Замість того, щоб зациклюватися на сумнівах – постарайтесь розвинути впевненість у собі. Не маєте на це натхнення та відчуваєте занепад сил – візьміться за мотивуючу книжку. Поки не позбудетеся сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети.

Вихідні ви проведете досить цікаво. В суботу вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. У неділю є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: липня