Гороскоп на тиждень 9–15 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку буде досить цікавим. На багатьох чекають події, які змінять особисте життя, інші ж отримають чудову можливість покращити своє фінансове становище. Читайте гороскоп на тиждень 9–15 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Овна

Цього тижня уникайте галасливих компаній та проведіть час наодинці зі своєю другою половинкою. Вам неабияк потрібно використати цей час на спокій та тишу, щоб розставити пріоритети та визначитись, куди рухатись в житті далі. Приділяйте більше часу своєму партнерові та спробуйте відверто поговорити про ваші перспективи. Лише так ви зможете досягнути компромісу та зрозуміти, чи є у вас разом майбутнє. Але при тому уберігайте стосунки від втручання сторонніх людей, а особливо родичів.

На роботі вам потрібно бути більш наполегливим та досягати поставлених цілей. Не відмовляйтеся від своїх ідей та планів, доведіть все до логічного кінця. Від шаленого темпу роботи та кількості невирішених завдань у вас "кипітиме" мозок, але зберіть себе в руки і, через деякий час, ви собі лише подякуєте.

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Намагайтеся не думати про цей не дуже простий період. Вам доведеться багато працювати, не виключено, що один із вихідних ви проведете саме на роботі. Але це принесе свої плоди в майбутньому, можливо, у вигляді підвищення.

Сприятливий день: 12 березня

Несприятливий день: 15 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Тельця

Тиждень Тельцям не подарує поганих подій та емоцій. На роботі все буде чудово, ваша працьовитість та нові ідеї сподобаються керівництву, тож можете очікувати на значне підвищення. Якщо вам вдасться трішки зекономити коштів, можете спокійно їх відкласти на майбутню подорож.

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Вам потрібно більше часу приділяти позитивним емоціям. Після роботи прогуляйтеся з колегою по парку, або ж завітайте в кав'ярню на чашечку кави. Зустріньтеся зі знайомими, яких ви давно не бачили. Приємні розмови зарядять вас гарним настроєм.

Вихідні будуть сприятливі для занять творчістю, хобі та фізичним навантаженням. Зорі сприятимуть тому, щоб ви чудово провели час зі своєю другою половинкою. За можливості, приїдьте в гості до батьків, якщо ви живете окремо від них. Постарайтеся з рідними провести якомога більше часу: душевно поговоріть, приготуйте разом вечерю, або ж просто проведіть вихідний в ліжку за улюбленим фільмом.

Сприятливий день: березня

Несприятливий день:березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Близнюків

Цього тижня Близнюкам треба бути обережними з грошима, щоб через деякий час не сумувати через витрати на не надто потрібні вам речі. Астрологи не рекомендують вести справи, які стосуються нерухомості. Найімовірніше доведеться присвятити практично весь вільний час після роботи вирішенню особистих питань. У вас можуть виникнути цікаві ідеї для нових проєктів. Не забувайте і не лінуйтеся скласти план для реалізації задуманого та подумайте, коли ви зможете взятися за справу.

На вихідних постарайтеся домашню роботу зробити в першій половині дня, решту часу приділіть собі. При першій можливості відправтеся з друзями в театр або кіно, чи пограйте у цікаві ігри. Проведіть цей день активно та корисно, але бажано не за роботою.

Ваша основна перешкода цього тижня – невпевненість у собі та власних силах. Невпевненість в собі викликає занепокоєння, страх і утримує вас від виконання своїх обов'язків і використання всіх можливостей. Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням.

Сприятливий день: 15 березня

Несприятливий день: 10 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Рака

Ваші події в житті складаються зовсім не так, якби ви цього хотіли. Проблеми на роботі можуть принести негативні плоди: вдома ви будете розбитими, у вас не буде настрою, і увесь вільний час ви будете байдикувати. Не переживайте, зовсім скоро у вас зміняться життєві плани і пріоритети, тож ви зможете жити так, як бажаєте.

Астрологи рекомендують виділити трохи часу на себе у вільний час і зрозуміти, чого саме вам не вистачає і на що б ви хотіли приділяти більше часу. Такий метод дасть вам зрозуміти, в якому векторі вам рухатися далі.

На вихідних організуйте свою роботу так, щоб ви чітко розуміли, скільки у вас є часу на ті чи інші завдання. Якщо сприятиме погода – запросіть друзів на прогулянку. Вам потрібно змінювати своє звичне середовище.

Сприятливий день: 12 березня

Несприятливий день: 13 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Лева

Для Левів тиждень буде неабияк визначним. Якщо ви давно йшли до своєї мети, то вже наприкінці тижня зможете отримати хороші результати своєї праці. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі великий прилив енергії та сил.

Вихідні дні сприятливі для туристичних поїздок. Оберіть нове місто та сміливо вирушайте в подорож! Найкраще подорож запам'ятається, якщо ви виберетеся разом із колегами по роботі. Вікенд допоможе вам налагодити ділові контакти, які допоможуть у майбутньому в багатьох починаннях.

Будьте дуже уважними щодо власних коштів. Є велика ймовірність, що вас спробують обдурити або ж просто щось викрасти. Перебуваючи в людних місцях – ретельно слідкуйте за всіма своїми речами і не носіть із собою велику суму грошей.

Сприятливий день: 12 березня

Несприятливий день: 9 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Діви

Діви цього тижня будуть заклопотані багатьма справами. Вже в середині тижня ви станете розсіяними та неуважними. Не завантажуйте себе величезною кількістю справ, які не зможете вчасно виконати.

У якийсь момент ви спіймаєте себе на думці, що вам не вистачає друзів, підтримки та любові. Астрологи радять швидко переключитися і зайнятися важливими завданнями, адже таке "самокопання" може значно погіршити ваш емоційний стан.

Вихідні пройдуть дуже ліниво. Не заставляйте себе вставати з ліжка, якщо не можете. Вашому організму потрібен відпочинок. Щоб трішки вийти зі своєї зони комфорту, рекомендується робити те, чого ви раніше ніколи не робили: почніть малювати картину, слухати інші напрямки музики, запишіться на танці або йогу.

Сприятливий день: 12 березня

Несприятливий день: 11 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Терезів

Зірки рекомендують Терезам цього тижня бути відповідальними. Доводьте почате до кінця і тоді успіх може посміхнутись вам. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе. Астрологи мають застереження щодо фінансових справ та рекомендують бути уважними, адже навіть невелика необачність може призвести до втрат.

Придивляйтеся до себе уважно протягом усього тижня. Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи.

Астрологи радять взятися за своє здоров’я – подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Сон, який присниться у понеділок може бути віщим, тому будьте до них особливо обачливими. П'ятниця – вдалий час для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.

Сприятливий день: 9 березня

Несприятливий день: 11 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Скорпіона

Здається, Скорпіонам нарешті варто взятися за серйозну справу і перестати байдикувати. Якщо вам потрібна підтримка, не бійтеся ні до кого звертатися за допомогою. Корисно не лише зайнятися справами, які потребують термінового виконання, але й ще раз познайомитися з собою і зрозуміти, чого ви насправді хочете від життя.

Якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки з другою половинкою вас не влаштовують – прийміть кардинальне рішення, або ж поговоріть, аби розставити всі крапки на "і". У вашому житті не вистачає розмов на теми, які перш за все цікаві вам. Якщо людина постійно розмовляє з вами лише про своє коло інтересів, то можете спокійно пояснити, що вам не завжди це цікаво слухати.

Вихідні проведіть гармонійно. Попередньо складіть чіткий план того, чим би вам хотілося б зайнятися. Такі різноманітні завдання зарядять вам гарним настроєм та позитивом на увесь наступний тиждень.

Сприятливий день: 13 березня

Несприятливий день: 12 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Стрільця

Стрільцям варто взяти відпустку хоча б на декілька днів. Ваша дратівливість та втома – пов'язані з тим, що ви не маєте часу на відпочинок та особисті справи. Обдумайте всі свої обов'язки на роботі та вдома і позбавтесь від непотрібного.

На початку тижня можуть виникнути дрібні сварки та конфлікти, не відкладайте їх у довгий ящик, а одразу вирішуйте. Під час сварок не піднімайте голос та не переходьте на образи. Це стосується як і роботи, так і особистого життя. Будь-які негаразди можуть негативно вплинути на ваше положення та стосунки.

У вівторок уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Тож зайвий раз не виходьте з дому з речими, за які ви найбільше переживаєте. Зустрічі та побачення краще влаштовувати на вихідних, але головне – не в п'ятницю. Цей день буде важким і розмова вам буде даватись дуже важко.

Сприятливий день: 15 березня

Несприятливий день: 12 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Козерога

Козерогам цього тижня варто більше часу присвятити собі. Якщо сприятиме погода – влаштуйте собі після роботи прогулянку. Вам потрібно викинути важкі думки з голови і зібратися з думками. Спробуйте змінити свій звичний ритм життя. Будь-які зміни дадуть позитивний результат. Незабаром у вашому житті з'являться люди, які згодом стануть вашими друзями.

Було б непогано, якби ви навели порядок не лише в думках, але й вдома. Викиньте усі старі недописані блокноти, речі, які ви не носите чи посуд з тріщинами. Вам потрібно запустити в своє життя нову енергетику. Зосередьтеся на якісь конкретній цілі цього тижня і намагайтеся не переходити до іншої, поки не виконайте попередню.

На вихідних побудьте трішки вдома. Приготуйте смачний обід, прочитайте книгу чи перегляньте фільм, на який так довго виділяли час. Якщо ви давно не займалися фізичними навантаженнями – саме час знову розімнути тіло. Згадайте про свої старі захоплення. Вони можуть внести корективи та зробити дні яскравішими та цікавішими.

Сприятливий день : 14 березня

Несприятливий день: 11 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Водолія

Увесь тиждень для Водоліїв буде дуже напруженим. Найбільш проблемними темами цього тижня можуть стати партнерські відносини і кар'єра. З боку постійного партнера можуть бути деякі проблеми які залишать більше питань, ніж відповідей. Однак, не варто впадати в паніку, намагайтеся проявити холодний розум у таких ситуаціях. Аналіз та спокійна розмова зможуть врятувати вас від конфліктів та сварок.

Однак, цей тиждень дуже сприятливий для робочих поїздок, нових знайомств та навчання. У вівторок будьте особливо уважні до будь-яких фінансових операцій. При обміні валюти вас можуть обдурити на велику суму, або ви можете втратити свій гаманець або банківську картку.

Також будьте обачними при вживанні алкоголю – реакція вашого організму на цей продукт може виявитися непередбачуваною і навіть невелика доза може привести до алкогольного отруєння.

Сприятливий день: 12 березня

Несприятливий день: 14 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для Риб

Цього тижня Рибам варто зосередитися на одній конкретній цілі і не розпилятися на багато інших. Якщо вам важко розпочати якусь справу, немає на це сил та бажання – значить вам потрібен відпочинок. Ймовірно, навіть активний. Таким чином ви позбудетеся усіх накопичувальних негативних емоцій і приступите до виконання завдань з новими силами.

Не бійтеся експериментувати зі своєю зовнішністю. Новий імідж допоможе вам подолати певні труднощі і по-новому оцінити свої можливості. За ваші старання на роботі вам виділять премію, але не варто її одразу витрачати. Відкладені гроші через деякий час вам знадобляться.

На вихідних зробіть у квартирі невеликий косметичний ремонт. Вас переповнюватиме чудовий настрій, а ваша друга половинка може влаштувати для вас приємний сюрприз. Приймайте подарунки, і знайте, що ви їх точно заслужили.

Сприятливий день: 9 березня

Несприятливий день: 13 березня